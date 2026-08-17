Vembi pred Orlove: Jedva čekam utakmicu sa Srbijom
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 15:16
Centar Trikolora ne može da dočeka okršaje sa našim nacionalnim timom
Još malo je ostalo do spektakularnih mečeva između Srbije i Francuske.
Orlovi će dočekati Trikolore u četvrtak u Beogradskoj areni, dok će u nedelju četa Dušana Alimpijevića gostovati istom rivalu u Orelanu. Naravno, u fokusu će biti duel između Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, a zvezda Francuske ne može da sakrije ubuđenje povodom nadolazećih utakmica.
"Veoma sam srećan. Jedva čekam utakmicu protiv Srbije u Orleanu, kao i meč sa Slovenijom u Bersiju, da vidimo kako se publika promenila. Znamo da košarka raste u Francuskoj, a prošlo je mnogo vremena otkada sam nosio francuski dres pred našim navijačima", rekao je Vembi za Ekip.
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Ove utakmice predstavljaju pripreme za drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket, ali to Francuzima ne pravi pritisak.
"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo osnovu za dalje. Možemo da funkcionišemo tokom leta bez okupljanja, ali je svakako bolje da počnemo sad".
Za zvezdu San Antonia i prvog asa francuske reprezentacije uigravanje sa novim saigračima ne predstavlja neku naročitu poteškoću.
"Nije uopšte teško. Na određeni način smo svi novi, a i Fredi (Frederik Fotu) je relativno skoro došao. Evan se takođe tek vratio. Kada pogledamo sastav, igrao sam sa gotovo svima ili protiv njih. Možda ima ima jedan ili dvojica igrača sa kojima nisam igrao", rekao je Vembanjama na okupljanju Francuske.
Kada je reč o kvalifikacijama, Srbiju 28. avgusta očekuje meč sa Islandom, a tri dana kasnije naša selekcija gostuje Italiji.