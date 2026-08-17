Vembi pred Orlove: Jedva čekam utakmicu sa Srbijom

Ove utakmice predstavljaju pripreme za drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket, ali to Francuzima ne pravi pritisak.

"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo osnovu za dalje. Možemo da funkcionišemo tokom leta bez okupljanja, ali je svakako bolje da počnemo sad".

Za zvezdu San Antonia i prvog asa francuske reprezentacije uigravanje sa novim saigračima ne predstavlja neku naročitu poteškoću.

"Nije uopšte teško. Na određeni način smo svi novi, a i Fredi (Frederik Fotu) je relativno skoro došao. Evan se takođe tek vratio. Kada pogledamo sastav, igrao sam sa gotovo svima ili protiv njih. Možda ima ima jedan ili dvojica igrača sa kojima nisam igrao", rekao je Vembanjama na okupljanju Francuske.

Kada je reč o kvalifikacijama, Srbiju 28. avgusta očekuje meč sa Islandom, a tri dana kasnije naša selekcija gostuje Italiji.