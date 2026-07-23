Veterani Srbije doneli tri medalje: Zlato nema starosnu granicu; uz odličja i malo više jagnjetine

Predsednik KSS Nebojša Čović čestitao je veteranima na ostvarenim rezultatima i naglasio da veteranska košarka predstavlja važan deo košarkaške tradicije Srbije.

"Pokušavamo da povežemo sve nivoe košarke na teritoriji Republike Srbije. Jedan od značajnih nivoa jeste i veteranska košarka, iz prostog razloga što predstavlja nešto što je stvaralo košarku na ovim prostorima. To ste vi, zajedno sa mnogim drugima koji nisu ovde. Košarkaški savez Srbije je to prepoznao i pomažemo onoliko koliko možemo", rekao je Čović.

Poseban razlog za zadovoljstvo imala je selekcija 50+, koja je odbranila svetsku titulu. Tim su činili Ilija Jović, inače otac srpskog asa Nikole Jovića, zatim Dejan Kijanović, Miloš Drobnjak, Zoran Maksimović, Lazar Radulović, Dragan Savić, Ivan Đaković, Zoran Stojnović, kapiten Vladimir Sarajlić, Aleksandar Radenković, Aleksandar Piperski i Dragan Petrović. U finalu je ubedljivo nadigrana Australija (79:52).

Trener i igrač Dejan Kijanović istakao je da medalja nije došla slučajno, već kao rezultat rada tokom čitave godine.

"Rezultat dolazi posle napornog rada. Mi naporno radimo cele godine kako bismo predstavljali Srbiju, jer smo zemlja košarke. Pokušavamo u svakoj kategoriji da svima drugima objasnimo da smo zemlja košarke, šta god oni mislili", poručio je Kijanović i dodao:

"Odlučili smo da se priklonimo FIBA i vidimo kako to funkcioniše. Mogu da kažem da se nismo pokajali. Organizacija je bila odlična, turnir na nivou koji se od FIBA očekuje, a mi smo pružili maksimum i uradili ono što se od nas očekivalo".

Kijanović se zahvalio ljudima i kompanijama koje godinama omogućavaju veteranima da odlaze na međunarodna takmičenja i predstavljaju Srbiju.

"Ne mogu da ih nazovem samo sponzorima. To su naši prijatelji koji nam omogućavaju da iz godine u godinu odlazimo na takmičenja i predstavljamo svoju zemlju, ekipu i sebe u najboljem mogućem svetlu. Pre svega, tu mislim na generalnog sponzora Mozzart i zatim Triglav, potom i ostale koji nam uvek mnogo pomažu. Drago mi je i što je KSS prepoznao veteransku košarku kao važan segment košarkaške priče u Srbiji".

Čelnici KSS (©KSS)

Zlatom se okitila i selekcija 60+, koja je na Evropskom prvenstvu u Atini ostvarila svih šest pobeda. Našu reprezentaciju predstavljali su: Branko Oluić, Vladimir Lukić, Zoran Tomić, Vojkan Terek, Aleksandar Begović, Miroslav Prljević, Dušan Projović, Branko Božanić, Bojan Spasojević, Đorđe Baošić, Goran Peruničić, Milan Cvrkota, Vladimir Petrović i Miodrag Ćirović, a trener je Nenad Stojković.

Bojan Zigi Spasojević podsetio je da je njegova generacija prethodnih godina nekoliko puta ostajala bez titule upravo u završnoj utakmici.

"Najteže je uvek u finalu. Kada dođeš do finala, sve deluje lako, ali je nama bilo posebno teško jer smo imali dvojicu povređenih igrača. Uspeli smo, posle trećeg ili četvrtog finala, da osvojimo zlatnu medalju. Uvek smo od Italijana gubili u finalu", rekao je Spasojević.

Govoreći o razvoju veteranske košarke, Spasojević je kao važnu tačku izdvojio 1994. godinu, kada je pokrenuta liga veterana, čije su utakmice igrane u dvorani FMP-a u Železniku.

"Najzaslužniji za to bio je Nebojša Čović, koji je sve organizovao. To je otprilike bio početak veteranske košarke. Važna je bila i 2016. godina, kada je Evropsko prvenstvo održano u Novom Sadu. Tada smo prvi put imali više ekipa i ostvarili odlične rezultate. Posle toga smo počeli da sa evropskih i svetskih prvenstava donosimo medalje i pehare u našu zemlju".

Najiskusnija selekcija, ekipa 70+, stigla je do srebrne svetske medalje. Ekipu su činili Blažo Stojanović, Rajko Petrović, Vlatko Arsenović, Lazar Tasić, Mladen Maksimović, Dušan Stevanović, Miloš Bošković, Dragoslav Rašinac, Dragoslav Marinković, Vladan Janković, Vojislav Kecman i Sreten Stanković.

Mladen Maksimović istakao je da je njegovoj generaciji bila čast da predstavlja Srbiju, ali i da je žal za propuštenim zlatom ostao. Razlog tome su povrede upravo Maksimovića, kao i kapitena Blaža Stojanovića pred duel sa SAD.

"Mislim da smo postali najstarija veteranska ekipa iz Srbije koja se ikada takmičila i nadam se da ćemo još dugo trajati. Mi smo poklekli u poslednjoj utakmici. Imali smo dve povrede, a dvojica ključnih igrača nisu mogla da igraju do kraja. Amerikanci su to iskoristili, ali čekamo ih sledeći put. Vratićemo im duplo", rekao je Maksimović.

Selekcija 70+ (©KSS)

Uz osmeh je otkrio:

"Veliko hvala Košarkaškom savezu Srbije na pomoći koju nam je pružio, kao i Košarkaškom klubu Poštar, koji nam je dao salu, termine i sve uslove da treniramo dva puta nedeljno, što je, mislim, mnogo", nasmejao je sve prisutne Maksimović, pa dodao:

"Razgovaraćemo o tome da se to prebaci na finansije, kako bismo ovde imali više jagnjetine i tih stvari".

On je čestitao i mlađim veteranskim selekcijama, naglasivši da se njihovim medaljama ekipa 70+ raduje kao sopstvenim.

"Sve su to naši drugari i njihovim uspesima radujemo se kao da smo mi osvojili zlato".

Čović je poručio da će KSS nastaviti da pruža podršku veteranskim selekcijama i da njihovi rezultati imaju posebno mesto u zemlji koja svoju košarkašku tradiciju ne meri samo jednom generacijom.

"Uvek ćemo biti raspoloženi da, maksimalno koliko možemo, pomognemo veteranskom sportu, jer smatramo da je on značajan u zemlji za koju svi govorimo da je zemlja košarke".