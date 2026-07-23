Tad sam bio dete, sad sam opasna zver: Colis Arsenalov za 40.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 14:45
I Colis je najskuplji Grk u istoriji fudbala. I najskuplji izlazni transfer iz Belgije
Čekalo se nedeljama, sada je ozvaničeno: Hristos Colis je Arsenalova zamena za Leandra Trosara, koji je za 18.000.000 evra prešao u Bešiktaš. Osam godina mlađa i 22.000.000 evra skuplja zamena, pošto će Tobdžije za doskorašnjeg napadača Klub Briža platiti okruglo 40.000.000 evra.
S tom cenom Colis je postao najskuplji Grk u istoriji fudbala. Ujedno i najskuplja prodaja nekog belgijskog kluba. Što i ne treba da čudi s obzirom da je prošle sezone maltretirao celu Belgiju i u dresu Briža na 52 utakmice postigao 22 gola i namestio još 29 što je učinak kakav se retko viđa.
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Posebno upečatljiv imajući u vidu da je sada 24-godišnji fudbaler ne tako davno već jednom precrtan u Engleskoj. Kao 19-godišnjak stigao je iz PAOK-a u Norič, u prvoj sezoni odigrao samo 853 minuta, ogorčen otišao na pozajmicu u Tvente, tamo još više potonuo. Ali onda je sazreo, probudio se u dresu Fortune, pa ga je Klub Briž pre dve sezone kupio za skromnih 6.500.000 evra. I obrnuo veliki novac na njemu.
Arsenal je svakako dobro prošao, jer se pominjalo ranije da je Trosara želeo da zameni Morganom Rodžersom, koga je Aston Vila na kraju prodala Čelsiju za 138.000.000 evra. Jeste on dokazan igrač i na premijerligaškom nivou, ali je tri i po puta skuplji.
A, Colis ima šta da ponudi. I te ludačke brojke, i silan motiv da dokaže da je prošli put jednostavno bio premlad za Englesku. Ima pride i sposobnost da odigra kao Trosar na krilu, ali i kao desetka, pa ga je prošlog leta Kristal Palas video kao potencijalnu zamenu za Eberečija Ezea, sada baš Arsenalovu zvezdu.
Dalje, odlilčan je izvođač prekida, prošle sezone je saigračima u Briću na taj način namestio 52 šanse. Poređenja radi, Deklan Rajs ih je imao 28, Bukaja Saka 12, a znamo koliko Mikel Arteta posvećuje pažnje prekidima. Tu bi Colis trebalo da se idealno uklopi.
Prema izveštajima engleskih medija, Hristosa su ovog leta zvali i Borusija Dortmund, Roma, Atletiko Madrid, ali je on sve vreme insistirao na Arsenalu i još jednom pokušaju u Premijer ligi.
Klub Briž će sa druge strane, sada da pojuri Nou Adedeđi-Sternberga, 21-godišnjaka koji se i tokom prošle sezone borio za mesto startera u Genku. Nije on naravno jedini pik Briža, ali je navodno sa njim sve već dogovoreno. Samo što Genk nije još prihvatio uslove transfera. Šampion Belgije svakako zna šta radi.
Na Colisu čist profit od 23.500.000 evra, prošle sezone još 30.000.000 na sadašnjem igraču Milana Ardonu Jašariju (plus možda još 3.000.000 u bonusima). Od Intera su na Aleksandru Stankoviću za samo godinu dana uzeli 13.500.000 evra, nešto ranije na Igoru Tijagu zaradili 26.000.000, mada su i dalje najslađi ček uzeli na svom detetu Šarlu De Ketelareu - 35.000.000 evra od Milana. Pogodiće oni opet.