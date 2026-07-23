Tad sam bio dete, sad sam opasna zver: Colis Arsenalov za 40.000.000 evra

Posebno upečatljiv imajući u vidu da je sada 24-godišnji fudbaler ne tako davno već jednom precrtan u Engleskoj. Kao 19-godišnjak stigao je iz PAOK-a u Norič, u prvoj sezoni odigrao samo 853 minuta, ogorčen otišao na pozajmicu u Tvente, tamo još više potonuo. Ali onda je sazreo, probudio se u dresu Fortune, pa ga je Klub Briž pre dve sezone kupio za skromnih 6.500.000 evra. I obrnuo veliki novac na njemu.

Arsenal je svakako dobro prošao, jer se pominjalo ranije da je Trosara želeo da zameni Morganom Rodžersom, koga je Aston Vila na kraju prodala Čelsiju za 138.000.000 evra. Jeste on dokazan igrač i na premijerligaškom nivou, ali je tri i po puta skuplji.

A, Colis ima šta da ponudi. I te ludačke brojke, i silan motiv da dokaže da je prošli put jednostavno bio premlad za Englesku. Ima pride i sposobnost da odigra kao Trosar na krilu, ali i kao desetka, pa ga je prošlog leta Kristal Palas video kao potencijalnu zamenu za Eberečija Ezea, sada baš Arsenalovu zvezdu.

Dalje, odlilčan je izvođač prekida, prošle sezone je saigračima u Briću na taj način namestio 52 šanse. Poređenja radi, Deklan Rajs ih je imao 28, Bukaja Saka 12, a znamo koliko Mikel Arteta posvećuje pažnje prekidima. Tu bi Colis trebalo da se idealno uklopi.