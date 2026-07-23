Zvezda objavila cene sezonskih ulaznica

Podsećajući na činjenicu da su u prošloj sezoni (2025/26) bili najgledaniji domaći tim u celoj Evropi, čelnici kluba potrudili su se da proces kupovine i obnove bude maksimalno pojednostavljen.

Prodaja sezonskih karata odvijaće se sukcesivno...

Prva faza (3. avgust – 16. avgust): Namenjena je isključivo vlasnicima prošlosezonskih karata koji žele da zadrže isto mesto po ceni obnove.

Druga faza (17. avgust – 20. avgust): Za dosadašnje vlasnike koji žele da promene mesto. Cena se obračunava po ceni obnove za novi sektor. Sva neobnovljena mesta nakon ove faze idu u slobodnu prodaju.

Treća faza (21. avgust – 15. septembar): Slobodna prodaja za sve nove kupce.

Sve cene uključuju i obaveznu članarinu (2.000 RSD za redovne, odnosno 1.000 RSD za JUNIOR karte).