Zvezda objavila cene sezonskih ulaznica
Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 14:54
Prodaja počinje 3. avgusta
Kosarkaški klub Crvena zvezda zvanično počinje sa prodajom sezonskih ulaznica za takmičarsku godinu 2026/27. već od trećeg avgusta. Navijače crveno-belih ponovo očekuje bogat košarkaški program sa preko 40 domaćih utakmica u Beogradskoj areni i Hali „Aleksandar Nikolić”, a iz kluba poručuju da su cene ostale na nivou prošlogodišnjih, uz minimalna odstupanja. Primera radi, najeftinija sezonska ulaznica iznosi 18.000 dinara.
Kao i do sada, za obnovu sezonski ulaznica važe popusti i biće nešto manje cene u odnosu na nove kupce.
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Podsećajući na činjenicu da su u prošloj sezoni (2025/26) bili najgledaniji domaći tim u celoj Evropi, čelnici kluba potrudili su se da proces kupovine i obnove bude maksimalno pojednostavljen.
Prodaja sezonskih karata odvijaće se sukcesivno...
Prva faza (3. avgust – 16. avgust): Namenjena je isključivo vlasnicima prošlosezonskih karata koji žele da zadrže isto mesto po ceni obnove.
Druga faza (17. avgust – 20. avgust): Za dosadašnje vlasnike koji žele da promene mesto. Cena se obračunava po ceni obnove za novi sektor. Sva neobnovljena mesta nakon ove faze idu u slobodnu prodaju.
Treća faza (21. avgust – 15. septembar): Slobodna prodaja za sve nove kupce.
Sve cene uključuju i obaveznu članarinu (2.000 RSD za redovne, odnosno 1.000 RSD za JUNIOR karte).