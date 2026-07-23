Hodočašće, povratak velikana i novi snovi: Argentina ponovo pleše tango
Vreme čitanja: 30min | čet. 23.07.26. | 15:40
Mečevima Belgrano – Rosario i Sarmijento - Argentinos Juniors noćas (00.30) počinje Klausura
Belgranova istorijska titula u Aperturi 2026. promenila je percepciju argentinskog fudbala. Dok je klub iz Kordobe otvorio vrata koja su 136 godina bila gotovo zatvorena za ekipe van Buenos Ajresa i Rosarija, nova Klausura donosi pitanje – da li je došlo vreme za novu raspodelu moći ili će velikani vratiti izgubljeni tron?
Nije se Argentina još ni potpuno probudila iz sna zvanog Mundijal. Stadioni na kojima su se do juče sudarale najveće reprezentacije planete ponovo su utihnuli, reflektori su se ugasili, a fudbalski svet krenuo dalje. Ali tamo gde se fudbal ne doživljava kao igra, već kao način života, nema mnogo vremena za nostalgiju. Tango nastavlja da svira istim ritmom, a svega nekoliko dana po završetku Svetskog prvenstva počinje nova borba za prevlast u zemlji sada svetskih vicešampiona.
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Argentina ponovo otvara svoja vrata, a sa njima i još jedno poglavlje šampionata koji iz godine u godinu dokazuje da je nepredvidivost najveća vrlina.
Ako je prethodna sezona nešto pokazala, onda je to da ni u zemlji u kojoj su Boka Juniors i River Plejt decenijama određivali granice mogućeg više ništa nije zagarantovano. Belgrano je ispisao stranice koje će zauvek ostati u istoriji argentinskog fudbala.
00.30: (4,40) Sarmijento (3,00) Argentinos Juniors (2,05)
Klub iz Kordobe osvojio je prvu titulu prvaka države i postao prvi šampion iz unutrašnjosti Argentine u čak 136 godina dugoj tradiciji ligaškog sistema, prekinuvši višedecenijsku dominaciju klubova iz Buenos Ajresa, njegove pokrajine i dva velikana iz Rosarija. Bio je to trenutak koji je pokazao da se granice argentinskog fudbala pomeraju, da snovi više nisu rezervisani samo za Boku, River, Rasing ili Independijente, već i za one koji su decenijama živeli u njihovoj senci.
Kada je u maju podignut pehar u Kordobi, više niko ne može sa sigurnošću da kaže kako je argentinski fudbal osuđen da se vrti isključivo oko prestonice. Jedna epoha možda nije završena, ali je svakako dobila ozbiljnu konkurenciju.
Argentina nikada ne dozvoljava da se dugo živi od uspomena. Nova Klausura već kuca na vrata, a sa njom stižu i nova pitanja. Može li Belgrano da potvrdi da istorijski uspeh nije bio samo blesak jedne nezaboravne sezone? Hoće li River i Boka uspeti konačno da povrate primat koji su godinama smatrali svojim prirodnim pravom? Da li će Rosarijo ponovo plesati u ritmu Anhela Di Marije ili će se pojaviti neki novi junak koji će preko noći promeniti mapu argentinskog fudbala? Odgovore ćemo dobiti u narednim mesecima, ali jedno je sigurno – tamo gde tango diktira ritam, izvesnost nikada nije bila poželjan gost.
Ovogodišnje izdanje argentinske Klausure ponovo će biti odigrano u formatu koji je već postao prepoznatljiv ljubiteljima tamošnjeg fudbala. Trideset klubova podeljeno je u dve zone sa po 15 timova. Tokom ligaškog dela svaka ekipa odigraće 16 utakmica – po jednu protiv svih rivala iz svoje grupe, uz još dva međuzonska duela, jedan protiv tradicionalnog rivala, a drugi protiv protivnika određenog žrebom. Po osam najboljih timova iz obe grupe izboriće plasman u nokaut fazu, gde će se od osmine finala do velikog finala igrati samo po jedan meč, bez prava na popravni.
00.30: (2,70) Belgrano (2,65) Rosario (3,20)
Ulog je, kao i uvek, ogroman. Osvajači Klausure, kao i prethodno odigrane Aperture, obezbediće direktan plasman u Kopa Libertadores 2027, dok će zbirna tabela odlučivati o preostalim putnicima u kontinentalna takmičenja. Posebnu težinu od ove sezone dobija i novo priznanje – titula Campeón de Liga, namenjena ekipi koja tokom cele godine sakupi najveći broj bodova u ukupnom plasmanu, čime će doslednost konačno dobiti jednaku vrednost kao i uspeh u nokaut završnicama. Istovremeno, drama neće izostati ni na dnu tabele, pošto će dva kluba napustiti elitu. Jedan prema ozloglašenom sistemu proseka (koeficijenata), a drugi kao poslednjeplasirani tim zbirne tabele.
Sve je spremno za još jedan tango. Šesnaest kola grupne faze, četiri nokaut runde, trideset klubova, bezbroj velikih derbija i ko zna koliko novih heroja. Posle istorijske jeseni (jer, južna je Zemljina hemisfera) u Kordobi, argentinski fudbal ulazi u novu sezonu sa možda najzanimljivijim pitanjem u poslednjih nekoliko decenija – da li je Belgrano otvorio vrata jednoj novoj eri ili će se stari vladari vrlo brzo pobrinuti da sve ponovo dođe na svoje mesto?
BOKA JUNIORS
Kada se podvuče crta ispod Aperture, malo ko u Boki može da kaže da je zadovoljan urađenim. Eliminacija od Lanusa u osmini finala, posle dramatične penal-serije na Bombonjeri, još jednom je pokazala da klub iz La Boke nije uspeo da pronađe kontinuitet dostojan svojih ambicija.
Problem nije bio samo rezultat, već utisak da je ekipa tokom većeg dela sezone igrala bez prepoznatljivog identiteta, oslanjajući se više na individualni kvalitet nego na jasnu ideju. Za klub koji svaku godinu započinje sa imperativom osvajanja trofeja, još jedno proleće bez pehara značilo je da će leto doneti ozbiljne promene.
Prva se dogodila na klupi. Klaudio Ubeda završio je svoju epizodu, a uprava je poverenje ukazala povratniku Rodolfu Aruabareni, čoveku koji dobro zna šta znači sedeti na užarenoj klupi Bombonjere. Njegov povratak jasno govori da u Boki više nema prostora za eksperimente, već isključivo za rezultat.
02.45: (1,95) Defensa i Hustisija (3,15) Aldosivi (4,40)
Istovremeno, uprava nije posezala za spektakularnom rekonstrukcijom, već je pokušala da popuni najosetljivije tačke tima. Dolazak iskusnog golmana Alvara Montera iz Veleza trebalo bi da donese dodatnu sigurnost poslednjoj liniji, dok povratak Sebastijana Vilje iz Independijente Rivadavije predstavlja pokušaj da se ekipi vrati brzina, dribling i nepredvidivost po bokovima.
Dolazak desnog beka Leandra Lozana iz Argentinos Juniorsa za 3.100.000 evra, jednog od najboljih na svojoj poziciji u domaćem prvenstvu, trebalo bi da donese veću stabilnost poslednjoj liniji, dok se od Brajana Agirea očekuje da dodatno ubrza i učini opasnijim igru po bokovima. Istovremeno, odlasci Andera Erere, Luisa Advinkule i Franka Fabre označili su kraj jednog iskusnog jezgra i nastavak postepenog podmlađivanja sastava.
Međutim, u Boki se nikada nije živelo od prelaznih rokova. Na Bombonjeri se sve meri titulama, pa će i nova Klausura predstavljati ispit karaktera za tim koji kvalitet nesumnjivo poseduje. Dobra vest za navijače jeste da je okosnica ekipe ostala na okupu. Leandro Paredes trebalo bi da bude mozak igre, Migel Merentijel prva napadačka uzdanica, dok će iskustvo Edinsona Kavanija ponovo biti jedno od najjačih oružja plavo-zlatnih. Ako Aruabarena uspe da spoji iskustvo sa svežinom koju su donela nova lica, Boka će ponovo biti jedan od najozbiljnijih kandidata za titulu. U suprotnom, Bombonjera će još jednom pokazati da nigde u Argentini strpljenje ne traje kraće nego u domu popularnih Đenovljana.
RIVER PLEJT
Za razliku od večitog rivala, River je tokom Aperture ostavio znatno bolji utisak, ali će se malo ko na Monumentalu zadovoljiti činjenicom da je stigao „samo“ do finala. Posle pobeda nad San Lorencom i Rosario Sentralom, Milioneri su u borbi za trofej poklekli pred istorijskim Belgranom, koji je trijumfom u Kordobi ispisao jednu od najvećih priča argentinskog fudbala. Poraz u finalu nije izbrisao dobar utisak, ali jeste još jednom potvrdio da se u Riveru sezona pamti isključivo po osvojenim trofejima.
Leto je donelo novu eru na klupi, pošto je Marsela Galjarda nasledio Eduardo Kudet, sa zadatkom da zadrži pobednički DNK kluba. Uprava mu je odmah stavila na raspolaganje nekoliko ozbiljnih pojačanja – vezista Anibal Moreno stigao je iz Palmeirasa za 7.000.000 evra, napadač Maksimilijano Salas iz Rasinga za 8.000.000 evra, dok su konkurenciju dodatno pojačali Mauro Arambari, urugvajski vezista koji je stigao iz Hetafea za oko 3.000.000 evra. Njegov dolazak nije samo popunjavanje broja u veznom redu – River je dobio fudbalera sa iskustvom evropskog fudbala, velikim radijusom kretanja i karakteristikama koje bi trebalo da donesu veću čvrstinu ekipi.
Uz njega, stigao je i Nikolas Otamendi kao slobodan igrač iz Benfike, dok su se u klub vratili Rafael Santos Bore iz Internasionala za 2.200.000 evra i Lukas Beltran iz Fjorentine na pozajmicu. Uz nosioce igre poput Gonzala Montijela, Markosa Akunje, Sebastijana Drijusija i Fakunda Kolidija, River ponovo deluje kao tim spreman da napadne sve trofeje. Posle finala koje je izmaklo za korak, na Monumentalu više nema prostora za utešne nagrade, cilj je samo jedan – povratak na tron.
Leto je u Nunjezu označilo i kraj jedne uspešne generacije. Enco Perez pojačao je Argentinos Juniors, Naćo Fernandez vratio se u Himnasiju La Platu, dok su Migel Borha, Milton Kasko i Piti Martinez napustili klub po isteku ugovora, bez obeštećenja. Jedine ozbiljnije prihode River je ostvario od prodaje Ensa Dijaza, čiji je otkup realizovao Sao Paulo za oko 2.300.000 dolara, i Gonzala Tapije, koji je takođe prešao u brazilski klub za približno isti iznos.
RASING
Rasing je poslednjih godina naučio da živi između dve krajnosti – između velikih očekivanja koja nosi dres jednog od pet najvećih argentinskih klubova i stalne borbe da pronađe kontinuitet koji su odavno uspostavili Boka i River. Apertura je još jednom pokazala da Akademija više nije samo klub velikih uspomena, već ozbiljan kandidat za najviše domete. Ipak, završnica nije donela ono čemu su se nadali navijači sa El Silindra, pa je Rasing ostao sa osećajem da je imao dovoljno kvaliteta za više, ali ne i dovoljno stabilnosti u ključnim trenucima.
Za razliku od klubova koji su tokom leta menjali čitavu strukturu, Rasing je zadržao prepoznatljiv kostur ekipe i odlučio se za pažljivo osvežavanje sastava. Gustavo Kostas ostao je na klupi, a najveći akcenat stavljen je na jačanje sredine terena. Ulises Ortegoza stigao je iz Taleresa za 1.300.000 evra, dok je iskustvo doneo Matijas Kraneviter, koji je došao kao slobodan igrač iz Karagumruka. Uz njih, poslednju liniju pojačao je levi bek Alfonso Espino, pristigao bez obeštećenja iz Rajo Valjekana, dok je iz Olimpije doveden i Ričard Sančez. S druge strane, klub je ostao bez važnih igrača – Gabriel Rojas prešao je u Kruz Azul za 5.250.000 evra, Franko Pardo u Santos Lagunu za 1.750.000 evra, dok je Bruno Zukulini napustio Aveljanedu bez obeštećenja.
Ipak, najveća snaga Rasinga nije u pojedinačnim imenima, već u ideji koju je Kostas uspeo da usadi ekipi. Uz nosioce poput Adrijana Martinesa, Maravilje Martinsa i Huana Ignasija Nardonija, Akademija i dalje ima dovoljno kvaliteta da se umeša u borbu za sam vrh.
Klausura će pokazati da li je Rasing zaista napravio iskorak ili je prethodni period bio samo još jedno kratko svetlo u dugoj potrazi za stabilnošću. Jer na El Silindru se više ne sanja samo o lepim partijama – sada se traže trofeji.
INDEPENDIJENTE
Independijente već dugo živi sa teretom sopstvene istorije. Klub koji je nekada bio sinonim za trofeje i kontinentalnu slavu danas više traži način da ponovo pronađe stabilnost nego što napada sam vrh po automatizmu. Apertura 2026. još jednom je pokazala tu dvostruku sliku – Crveni đavoli imaju dovoljno kvaliteta da budu neugodni za svakog rivala, ali i dalje im nedostaje kontinuitet koji velike klubove odvaja od ostatka lige. Zbog toga je leto u crvenom delu Aveljanede proteklo u znaku pažljivog slaganja ekipe, bez velikih obećanja, ali sa jasnom željom da se napravi korak napred.
U prelaznom roku akcenat je stavljen na dovođenje igrača koji mogu odmah da donesu energiju. Najveće pojačanje predstavlja Matijas Abaldo, koji je stigao iz Defensor Sportinga za 2.700.000 evra, kao ulaganje u ofanzivnu kreativnost i budućnost ekipe. Uz njega, veliko ime za navijače predstavlja povratak Maksimilijana Meze, koji se iz Rivera vratio kao slobodan igrač i trebalo bi da donese iskustvo, karakter i kvalitet u poslednjoj trećini terena. Sa druge strane, Independijente je ostao bez nekoliko igrača koji su predstavljali važan deo prethodnog sastava – Santijago Hidalgo prešao je u Tuluz za 2.500.000 evra, Felipe Lojola u Pizu kroz pozajmicu sa obeštećenjem od 1.500.000 evra, dok su klub napustili i Matijas Himenez (u Argentinos Juniors za 750.000 evra) i Havier Ruiz (u meksičku Nekaksu za 1.350.000 evra).
Ipak, najveće pitanje za Independijente neće biti ko je došao ili otišao, već da li ekipa konačno može da pronađe identitet dostojan svog grba. Sa igračima poput Kevina Lomonaka, Ivana Markonea i novog-starog lidera Maksimilijana Meze, klub ima osnovu za ozbiljniju priču. Klausura će zato biti još jedan test – ne samo rezultata, već i poverenja navijača koji godinama čekaju da se crveni deo Aveljanede vrati tamo gde veruje da pripada.
SAN LORENCO
San Lorenco je klub koji nikada nije izgubio težinu svog imena, ali već godinama pokušava da pronađe put kojim bi se vratio među glavne aktere argentinskog fudbala. Apertura 2026. još jednom je pokazala dve strane ovog kluba – sa jedne strane ekipu koja može da se suprotstavi svakom rivalu, a sa druge sastav kojem nedostaje kontinuitet da bi tokom cele sezone ostao u borbi za najviše domete. Na Pedro Bidegainu navijači odavno ne traže samo hrabrost i borbenost, već žele da vide tim koji će ponovo opravdati veličinu grba koji nosi.
Za razliku od nekih konkurenata koji su tokom leta krenuli u ozbiljne rekonstrukcije, San Lorenco je izabrao mirniji put. Nije bilo velikih investicija na tržištu, već pokušaja da se postojeći kadar dodatno stabilizuje. U klub se vratio napadač Fakundo Bruera posle pozajmice iz Barakasa, dok su se priključili i Fransisko Flores iz Deportivo Morona i golman Lautaro Lopez Kalenijuk iz Atlante. Sa druge strane, klub je ostao bez iskusnog napadača Lusijana Vjetoa, koji je otišao bez obeštećenja, dok su završetkom pozajmica ekipu napustili Rodrigo Auzmendi i Gonzalo Abrego.
Najveće pitanje za San Lorenco nije koliko novih imena može da dovede, već koliko može da izvuče iz onoga što već ima. Uz igrače poput Adama Bareira, Ivana Legizamona i Halila Elijasa, klub i dalje poseduje dovoljno kvaliteta da bude neugodan za svakog protivnika. Klausura će zato biti još jedan test karaktera za ekipu koja možda nema finansijsku snagu najvećih rivala, ali ima nešto što je oduvek krasilo San Lorenco – identitet i vernost navijača. Ako uspe da pronađe stabilnost, Gavranovi iz Almagra ponovo mogu postati jedan od onih timova koje niko ne želi da sretne u završnici.
BELGRANO
Belgrano više nije isti klub koji je pre nekoliko meseci ušao u borbu za titulu kao autsajder iz Kordobe. Posle istorijskog trijumfa u Aperturi i pobede nad River Plejtom u finalu, popularni Pirati su postali simbol promene odnosa snaga u argentinskom fudbalu. Klub koji je decenijama gledao kako najveći trofeji odlaze ka Buenos Ajresu i Rosariju konačno je dočekao svoj trenutak i zauvek promenio mesto u istoriji. Međutim, najteži deo tek počinje – dokazati da osvajanje titule nije bila samo čarobna sezona, već početak jedne nove ere.
Zbog toga je zimska pauza u Kordobi protekla mnogo mirnije nego što bi se očekivalo od šampiona. Belgrano nije pokušao da promeni ono što funkcioniše, već da dodatno ojača temelje koje je postavio Rikardo Zielinski. Iskustvo je bilo glavna ideja prelaznog roka – stigli su vezista Lukas Menosi iz Union Santa Fea, napadač Franko Hara iz Instituta, kao i levi bek Lukas Diarte iz San Martin Tukumana, svi bez obeštećenja. Cilj nije bio da se napravi potpuno novi tim, već da se proširi rotacija i omogući šampionu da izdrži pritisak koji donosi život sa titulom na grudima.
Najveća snaga Belgrana i dalje ostaje ono što ga je dovelo do vrha – karakter, zajedništvo i grupa igrača koja je poverovala da je nemoguće moguće. Franko Hara, Nikolas Fernandez, Lukas Zelarajan i ostatak ekipe koja je ispisala istoriju sada imaju potpuno drugačiji zadatak. Više nisu lovci, već plen. Svaki protivnik će protiv njih igrati kao protiv šampiona, a upravo će Klausura pokazati da li je Belgrano napravio samo najveće iznenađenje u istoriji argentinskog fudbala ili je zaista otvorio novo poglavlje svoje priče.
ROSARIO SENTRAL
Rosario Sentral je u Aperturi 2026. pokazao da povratak velikana nije samo pitanje nostalgije. Dolazak Anhela Di Marije na Hihante de Arojito doneo je ono što nijedan transfer ne može da garantuje – veru da klub iz Rosarija ponovo može da se bori sa najvećima. Sa čovekom koji je ponikao u njegovim redovima, osvojio sve što fudbal može da ponudi i vratio se kući da zatvori krug, Sentral je dobio ne samo fudbalera svetske klase, već i novu energiju. Sezona možda nije donela titulu, ali je pokazala da klub ponovo ima prepoznatljivo lice i ambiciju koja prevazilazi lokalne okvire.
Zato prelazni rok nije bio usmeren na velike promene, već na dodatno učvršćivanje ekipe koja je već pronašla svoj identitet. Najskuplje pojačanje predstavlja vezista Visente Pizaro, koji je stigao iz Kolo-Koloa za 1.900.000 evra i trebalo bi da donese veću čvrstinu i kontrolu u sredini terena. Iskustvo su dodatno doneli Pol Fernandez i golman Aksel Verner, obojica kao slobodni igrači, dok je iz Njujork Sitija stigao Hulijan Fernandez na pozajmicu.
S druge strane, klub je ostao bez nekoliko mlađih igrača koji su krenuli novim putem – Ignasio Ruso prešao je u Atletiko Paranaense za oko 595.000 evra, Lautaro Giakone u Brajton za 850.000 evra, dok je nekoliko igrača otišlo na pozajmice kako bi nastavili razvoj. Istovremeno, povratak fudbalera poput Tomasa O’Konora iz Gimnasije Mendoza i Kevina Ortiza iz Atletiko Tukumana dao je treneru dodatne opcije u rotaciji.
Ipak, najveća snaga Rosario Sentrala nije u imenima na papiru, već u posebnoj vezi između kluba, grada i navijača. Uz Anhela Di Mariju, Horhea Brouna, Haminta Kampaza i ostale nosioce ekipe, Nitkovi iz Rosarija ponovo imaju osećaj da mogu da sanjaju velike stvari. Klausura će pokazati da li je povratak jednog od najboljih fudbalera u istoriji Argentine bio samo prelepa epizoda ili početak nove ere za klub koji je decenijama čekao da se vrati tamo gde veruje da pripada.
ARGENTINOS JUNIORS
Argentinos Juniors nikada nije bio klub koji se meri samo trofejima. Njegova najveća pobeda oduvek je bila sposobnost da iz sopstvenog dvorišta izvuče nove generacije fudbalera i da protiv finansijski moćnijih rivala odgovori idejom, a ne novcem. Apertura 2026. još jednom je pokazala tu posebnu prirodu Bube – ekipu koja možda nema širinu najvećih klubova, ali gotovo uvek ima jasan identitet i igrače spremne da naprave iskorak.
Zato leto u La Pateralu nije donelo velike revolucije. Argentinos je ostao veran svom modelu – sačuvati osnovu, vratiti igrače koji mogu da pomognu i nastaviti razvoj ekipe. Najvažnije lice među povratnicima je napadač Maksimilijano Romero, koji se vratio posle perioda u Kolo-Kolu, dok su dodatne opcije u timu postali Leonardo Heredija iz Platensea, Matijas Lugo iz ekvadorske Barselone i Santijago Rodrigez iz Himnasije Mendoza, svi kroz povratke sa pozajmica. Sa druge strane, klub je izgubio važnog igrača na desnom boku – Leandro Lozano prešao je u Boku Juniors za 3.100.000 evra, čime je Argentinos još jednom pokazao svoju poznatu ulogu kluba koji razvija igrače i potom ih šalje ka većoj sceni.
Ipak, najveća snaga Argentinos Juniorsa nikada nije bila u pojedincu, već u sistemu. Klub koji je svetu dao Dijega Maradonu i mnoge druge velike igrače i dalje veruje istoj filozofiji – razvijaj, promoviši i napadaj hrabro. Uz nosioce poput Hernana Lopez Munjoza, Alana Rodrigeza i ostalih igrača iz sopstvenog pogona, „Bicho“ u Klausuru ulazi sa ambicijom da ponovo bude jedan od onih protivnika koje niko ne želi da sretne. Možda neće imati budžet velikana, ali Argentinos već decenijama ima nešto mnogo važnije – fudbalsku ideju.
ESTUDIJANTES LA PLATA
Estudijantes je jedan od retkih argentinskih klubova koji poslednjih godina nije morao da traži svoj identitet – on ga je ponovo pronašao. Posle osvajanja Aperture i potvrde da Studenti više nisu samo klub slavne prošlosti, već ozbiljna sila sadašnjosti, svaka nova sezona nosi drugačiji pritisak. U Aperturi 2026. cilj više nije bio iznenaditi, već dokazati da prethodni uspeh nije bio samo trenutak inspiracije. Estudijantes možda nema finansijsku moć najvećih rivala, ali ima ono što ga je kroz istoriju krasilo – organizaciju, disciplinu i sposobnost da iz svakog detalja izvuče maksimum.
Zbog toga leto u La Plati nije donelo velike rezove. Eduardo Domingez ostao je čovek koji vodi projekat, a uprava je odlučila da dodatno proširi kadar umesto da menja temelje ekipe. Najveći deo prelaznog roka obeležili su povratak igrača sa pozajmica – među njima su Matijas Mansilja, Mauro Mendez, Ezekijel Naha, Lusijano Himenez i Agustin Palavesino, koji su treneru vratili dodatne opcije u rotaciji. Sa druge strane, klub je ostvario manji prihod prodajom Fabricija Amata u Zalaegeršeg za 250.000 evra, dok su sastav napustili i igrači kojima su istekle pozajmice poput Tomasa Palasiosa, Brajana Agirea i Erosa Mankusa.
Prava snaga Estudijantesa nikada nije bila u spektakularnim transferima, već u karakteru ekipe. Sa liderima poput Gvida Karilja i Fernanda Muslere i ostatka iskusnog jezgra, klub iz La Plate ponovo ulazi u Klausuru sa ambicijom da bude među ekipama koje odlučuju o tituli. Estudijantes je odavno naučio da ne mora uvek da bude najglasniji da bi bio opasan. Dovoljno je da sezona dođe do trenutka kada se odlučuje trofej – a tada je „Pinčarata“ gotovo uvek spremna za borbu.
VELEZ SARSFILD
Velez Sarsfild je klub koji je navikao da živi između dve stvarnosti – između svoje bogate istorije i stalne potrebe da iznova proizvodi nove junake. Posle velikih trenutaka u prethodnom periodu, Apertura 2026. pokazala je da El Fortin i dalje ima kvalitet da bude među ozbiljnim ekipama argentinskog fudbala, ali i da nijedan uspeh ne može da zaustavi prirodan proces promena. Kada klub poput Veleza napravi generaciju sposobnu za najveće domete, vrlo brzo dolazi trenutak kada najveći talenti odlaze, a nova imena moraju da preuzmu odgovornost.
Zato prelazni rok nije doneo revoluciju, već pokušaj da se pronađe ravnoteža između iskustva i mladosti. Najvažnije pojačanje predstavlja povratak Lukasa Robertonea iz Almerije, igrača poniklog u klubu koji bi trebalo da donese kvalitet, mirnoću i vođstvo u veznom redu. Golmansku poziciju pojačao je Alvaro Montero, koji je stigao iz Miljonariosa, dok su dodatnu širinu doneli Agustin Lagos iz Platensea i Kevin Vaskez iz Independijente Rivadavije. Sa druge strane, Velez je još jednom osetio cenu razvoja mladih igrača – Tijago Fernandez otišao je u Viljarreal bez obeštećenja nakon isteka ugovora.
Klub sa Liniersa i dalje veruje sopstvenoj školi, mladim igračima i ideji da se ekipa gradi iznutra. Uz nosioce poput Brajana Romera, Valentina Gomeza i novih lica koja tek treba da se dokažu, Klausura će pokazati da li Velez može ponovo da iznenadi argentinski fudbal. Jer kod „Fortina“ se nikada ne zna kada će se pojaviti nova generacija koja će ponovo promeniti odnos snaga.
LANUS
Lanus je jedan od onih klubova koji nikada ne prave previše buke, ali gotovo uvek pronađu način da budu prisutni kada se dele najvažnije stvari u argentinskom fudbalu. Poslednjih godina „Granate“ su izgradile reputaciju ozbiljnog i organizovanog kluba, sposobnog da razvija igrače, pravi pametne poteze na tržištu i povremeno pomeri granice. Apertura 2026. donela je još jedno poglavlje te priče – Lanus možda nema snagu najvećih imena argentinskog fudbala, ali ima stabilnost i jasnu ideju.
Zato zima na stadionu La Fortaleza nije donela velike rezove. Klub se nije odlučio za skupe transfere, već je vratio igrače sa pozajmica i proširio konkurenciju u ekipi. Među povratnicima se izdvajaju Fakundo Perez, koji se vratio iz Larise, krilni napadač Franko Orozko iz Njuelsa i golman Lautaro Morales iz UCV-a, dok su se u tim uključili i brojni mlađi igrači koji su prethodni period proveli na kaljenju.
Lanus je nastavio da upravlja kadrom u skladu sa svojom filozofijom razvoja igrača. Franko Orozko jeste se vratio sa pozajmice, ali je ubrzo ponovo poslat na kaljenje u Asteras Aktor iz Grčke, dok je golman Lukas Akosta napustio klub i prešao u Aldosivi bez obeštećenja.
Najveća snaga Lanusa i dalje je njegov sistem. Klub iz južnog dela Buenos Ajresa ne gradi uspeh preko noći, već kroz prepoznatljiv stil, razvoj mladih igrača i pažljivo birane poteze. Uz iskusne nosioce poput Eduarda Salvija, Karlosa Izkierdoza, Marselina Morena i novu generaciju predvođenu talentima poput Dilana Akina, Lanus u Klausuru ulazi sa ambicijom da ponovo bude među ekipama koje mogu da iznenade favorite. Jer kod „Granatea“ se odavno zna – možda nisu najbogatiji, ali gotovo nikada nisu bez ideje.
PLATENSE
Oktopod iz Visente Lopesa je u Aperturi 2026. još jednom potvrdio da nije klub koji se lako predaje, ali nije uspeo da ponovi najveće uspehe iz prethodnog perioda. El Kalamar je završio takmičenje van zone plej-ofa, pa će u Klausuri pokušati da se vrati među ekipe koje se bore za završnicu. Ipak, klub iz Visente Lopesa i dalje ima reputaciju organizovanog i neugodnog rivala, sposobnog da iznenadi mnogo bogatije timove.
Tokom prelaznog perioda Platense je uglavnom radio promišljeno i bez velikih ulaganja. Najvažnije pojačanje predstavlja povratak Leonarda Heredije iz Sentral Kordobe, dok je iz Banfilda stigao Milton Himenez na pozajmicu. Sa druge strane, klub je ostvario značajan prihod prodajom Agustina Okampoa u Defensu i Hustisiju za 1.200.000 evra, dok je Leonardo Heredija prethodno napustio klub nakon isteka pozajmice. Uz iskusnog Visentea Tabordu i golmana Huan Pabla Kozanija, od kojih se očekuje da budu lideri ekipe, Platense u Klausuru ulazi sa ciljem da se vrati u borbu za gornji deo tabele.
URAKAN
Urakan je u Aperturi 2026. još jednom potvrdio da nije slučajno među najkonkurentnijim ekipama Argentine. Posle odličnog ligaškog dela sezone, El Globo je u nokaut fazi eliminisao Boku Juniors usred Bombonjere, ali je zaustavljen u četvrtfinalu, gde je bolji bio Argentinos Juniors. Ostao je utisak da je ekipa ponovo bila nadomak velikog iskoraka, ali da joj je u odlučujućim utakmicama nedostajalo malo više širine i individualnog kvaliteta.
Prelazni period nije doneo velike promene, već ciljano osvežavanje ekipe. Na klupu je stigao Dijego Martinez, dok su redove Urakana pojačali Rodrigo Kabral, koji se vratio sa pozajmice iz Audaks Italijana, kao i iskusni Gabrijel Alanis iz Estudijantes Rio Kuarta. Istovremeno, klub je ostao bez nekoliko važnih igrača – Leonel Perez prodat je Gremiju za 2.300.000 evra, Matko Miljević prešao je u Rasing za 800.000 evra, dok je Rodrigo Ečeverija karijeru nastavio u meksičkom Leonu. I pored toga, Urakan u Klausuru ulazi sa željom da potvrdi da prethodne dobre sezone nisu bile slučajnost i da ponovo bude jedan od najneugodnijih rivala u borbi za plej-of.
TALJERES KORDOBA
Posle nekoliko sezona u kojima je bio redovan učesnik borbe za sam vrh, Taljeres je u Aperturi 2026. ostavio utisak ekipe koja je mogla više. Klub iz Kordobe uspeo je da izbori plasman u nokaut fazu, ali je već u osmini finala zaustavljen u najvećoj utakmici grada – bolji je bio kasniji šampion Belgrano, koji je minimalnim rezultatom odneo pobedu u istorijskom kordobskom derbiju.
Posle rastanka sa Karlosom Tevezom, ekipu je preuzeo Horhe Sampaoli, sa zadatkom da vrati Taljeres u borbu za trofeje. Uprava je istovremeno bila aktivna na tržištu – iz River Plejta stigao je Rodrigo Alijendro, iz Huventuda urugvajski reprezentativac Agustin Santana, dok je Federiko Điroti otkupljen od River Plejta za oko 2.700.000 evra. S druge strane, najveći odlazak predstavlja transfer Ulisesa Ortegoze u Rasing, dok je iskusni Huan Portiljo pojačao River Plejt.
Klausura će pokazati da li Taljeres može ponovo da se nametne kao jedan od glavnih izazivača. Kvalitet u timu nesumnjivo postoji, ali će mnogo toga zavisiti od toga koliko brzo će Sampaoli uspeti da nametne svoje ideje i vrati kontinuitet koji je ekipu iz Kordobe prethodnih godina svrstavao među najopasnije timove u Argentini.
HIMNASIJA LA PLATA
Himnasija iz La Plate u Aperturi 2026. još jednom je pokazala koliko zna da bude neugodan rival, ali ne i dovoljno konstantan da se umeša u borbu za sam vrh. Posle solidnog ligaškog dela sezone izborila je plasman u nokaut fazu, gde je već u osmini finala zaustavljena od Velez Sarsfilda. Ostao je utisak da je ekipa imala potencijal za više, ali da joj je nedostajalo kvaliteta u završnici kako bi napravila ozbiljniji iskorak.
Najveće pojačanje predstavlja urugvajski vezista Martin Fernandez, koji je stigao iz Boston Rivera, dok su redove „Vukova“ dodatno pojačali Alan Sosa iz Aldosivija i Matijas Meljuso, povratnik iz AEL Larise. Sa druge strane, klub je ostvario značajan prihod od 1.700.000 evra prodajom Rodriga Kastilja u Lanus, dok će Žan Hurtado karijeru nastaviti u Atletiko Nasionualu, uz simbolično obeštećenje od 300.000 evra. Klausura će pokazati može li Himnasija konačno da napravi iskorak. Tradicionalno čvrsta i borbena ekipa ponovo će se osloniti na kolektiv, uz nadu da će nova pojačanja doneti upravo ono što joj je nedostajalo u Aperturi – više kvaliteta u odlučujućim utakmicama.
INDEPENDIJENTE RIVADAVIJA
Independijente Rivadavija u Klausuru ulazi sa epitetom jednog od najprijatnijih iznenađenja argentinskog fudbala. Klub iz Mendoze je ne tako davno ispisao najlepše stranice svoje istorije osvajanjem Kupa Argentine 2025, pošto je u finalu savladao Rosario Sentral, čime je izborio i plasman u Kopa Libertadores. U Aperturi 2026. nije uspeo da ponovi isti rezultat u prvenstvu, pošto je zaustavljen već u osmini finala plej-ofa, ali je još jednom pokazao da više nije prolaznik među elitom.
Prelazni rok protekao je bez velikih ulaganja. U klub su se sa pozajmica vratili Mauro Peinipil iz Kolona i Ivan Valdez iz Nasionala, dok su tim napustili Kevin Vaskez, koji se vratio u Velez Sarsfild, i Rodrigo Atensio, čija je pozajmica završena povratkom u Sport Resife. Ipak, najveće pojačanje za trenera predstavlja činjenica da je u klubu ostao Sebastijan Vilja, najbolji igrač i lider ekipe, oko kojeg će i ove sezone biti građene ambicije tima iz Mendoze. Najzvučnije pojačanje predstavlja Lautaro Rios, doveden iz Banfilda za 1.500.000 evra, dok su stigli i Nahuel Galjardo iz Sarmijenta i Santijago Salje iz Independijentea. Sa druge strane, najveći odlazak je transfer Kevina Vaskeza u Velez Sarsfild za 750.000 evra.
UNION SANTA FE
Union iz Santa Fea ni u prethodnom formatu takmičenja nije odstupio od svog prepoznatljivog identiteta – čvrsta, organizovana i borbena ekipa koja retko kome predstavlja lak posao. Ipak, uprkos solidnim partijama u ligaškom delu, Tatenhe nije uspeo da napravi iskorak u plej-ofu, pošto je takmičenje završio već u osmini finala porazom od Independijente Rivadavije.
Najveće pojačanje pred nastavak sezone predstavlja povratak iskusnog napadača Kristijana Taragone, dok su stigli i urugvajski štoper Emilijano Alvarez iz Seroa i krilni fudbaler Majzon Rodrigez iz Huventud Las Piedrasa. Sa druge strane, klub je ostao bez veziste Lukasa Gambe, koji je prešao u Instituto bez obeštećenja, kao i Maurisija Martineza, koji je karijeru nastavio u Belgranu kao slobodan igrač. Uprkos promenama, Union će i u Klausuri pokušati da ostane veran svom zaštitnom znaku – kolektivu koji disciplinom i karakterom može da pomrsi račune i daleko zvučnijim rivalima.
TIGRE
Tigre je u Aperturi 2026. potvrdio da više nije samo ekipa sposobna da iznenadi favorite, već ozbiljan kandidat za plasman u sam vrh argentinskog fudbala. Dobrim partijama izborio je mesto u nokaut fazi, gde je zaustavljen u četvrtfinalu, ali je ostavio veoma pozitivan utisak. Uz to, klub iz Viktorije nastavlja i međunarodnu sezonu kao učesnik Kopa Sudamerikane, što predstavlja dodatnu potvrdu kontinuiteta dobrih rezultata.
Kako bi odgovorio izazovima na dva fronta, Tigre je tokom leta dodatno ojačao konkurenciju u timu. Najzvučnije pojačanje je napadač Džon Kordoba, koji je stigao iz Miljonariosa za oko 1.500.000 evra, dok su redove kluba pojačali i Nikolas Tripićio iz Defense i Hustisije i Sebastijan Medina iz Godoj Kruza. S druge strane, najveći odlazak predstavlja transfer Lorenza Skipionija u Benfiku za 5.000.000 evra.
BANFILD
Banfield je u Aperturi 2026. još jednom vodio borbu za plasman u nokaut fazu, ali nije uspeo da napravi iskorak među vodeće ekipe prvenstva. Klub iz Južnog Ajresa i dalje se oslanja na disciplinovanu igru i kolektiv, uz iskusnog golmana Facunda Sanguinetija kao jednog od lidera ekipe. Tokom prelaznog roka stigli su Ignasio Pais iz Danubija za 85.000 evra, Luis Ignasio Abraham iz Estudijantes Rio Kuarta za 260.000 evra i Santiago Lopez iz Himnasije Mendoze za 128.000 evra, dok su bez obeštećenja dovedeni Federiko Anselmo, Nejder Moreno i Thomas Rodríguez. Najveći odlazak predstavlja transfer Martina Rija u Taljeres za 1.500.000 evra, dok je Agustin Alaniz pojačao Žuventud za 670.000 evra.
INSTITUTO KORDOBA
Instituto je u Aperturi 2026. ostavio utisak ekipe sposobne da pomrsi račune favoritima, ali ne i da se umeša u borbu za sam vrh. Klub iz Kordobe zato je tokom zime tražio više iskustva. Najzvučnije pojačanje predstavlja iskusni Lukas Gamba, koji je stigao iz Uniona kao slobodan igrač, dok su redove tima pojačali i Huan Kruz Randazo i Tomas Fernandez. Sa druge strane, Franko Vatson prodat je u Sport Recife, dok je Điuliano Serato karijeru nastavio u Aldosiviju. U Klausuru Instituto ponovo ulazi oslonjen na golgetera Adriana Martineza i čvrst kolektiv, sa željom da plasman u plej-of pretvori u ozbiljniji rezultat.
DEFENSA I HUSTISIJA
Defensa i Hustisija ni u Aperturi 2026. nije odustala od svoje prepoznatljive filozofije – moderan, napadački fudbal i razvoj igrača. Iako nije uspela da stigne do same završnice plej-ofa, još jednom je pokazala da predstavlja jednog od najneugodnijih rivala u ligi. Tokom prelaznog roka klub je nastavio sa pažljivo biranim potezima na tržištu, uz nekoliko povrataka sa pozajmica i ciljane dolaske, dok je najznačajniji odlazak bio transfer jednog od standardnih prvotimaca u inostranstvo. Okosnicu ekipe i dalje čine iskusni Gaston Togni i Kevin Gutierez, od kojih će mnogo zavisiti i u Klausuri, gde Defensa tradicionalno cilja plasman u završnicu i međunarodna takmičenja.
ATLETIKO TUKUMAN
Atletiko Tukuman ni u prethodnom formatu nije uspeo da pronađe kontinuitet koji bi ga odveo među najbolje ekipe prvenstva, ali je još jednom pokazao da je izuzetno neugodan domaćin. Tokom leta uprava je pokušala da osveži tim sa nekoliko iskusnih pojačanja, dok su pojedini igrači napustili klub u potrazi za većom minutažom. Najveći adut ekipe i dalje ostaje iskusni napadač Mateo Koronel, oko kojeg će se graditi napadačka igra u Klausuri. Ambicije nisu šampionske, ali u Tukumanu veruju da uz stabilnije rezultate mogu ponovo da se uključe u borbu za plasman u međunarodna takmičenja.
DEPORTIVO RIJESTRA
Deportivo Rijestra nastavio je da pomera sopstvene granice i u Aperturi 2026, pošto je izborio plasman u nokaut fazu i još jednom pokazao da više nije samo prolaznik u elitnom društvu. Tokom leta uprava nije mnogo menjala tim, ali je dovela nekoliko ciljanih pojačanja. Najveća investicija bio je Pedro Ramirez, koji je stigao iz Defense i Hustisije za 430.000 evra, dok su kao slobodni igrači došli Matias Garsia iz San Martin Tukumana i Džonson Kalu. Sa druge strane, iskusni Milton Seliz otišao je na pozajmicu u ekvadorsku Barselonu Gvajakil, dok je Gustavo Fernandez prešao u San Migel. Najveći adut Riestre i dalje ostaje iskusni golgeter Džonatan Erera, od čijeg će učinka u velikoj meri zavisiti ambicije kluba u Klausuri.
SENTRAL KORDOBA
Popularni Železničari nisu uspeli da ostave dublji trag u Aperturi 2026, pošto su takmičenje završili pre završnice plej-ofa, ali su još jednom pokazali da su se ustalili među prvoligašima Argentine. Klub iz Santjaga del Estera nastavio je da gradi ekipu bez velikih ulaganja. Među najzanimljivijim pojačanjima izdvajaju se Gaston Veron, koji je stigao iz Argentinos Juniors bez obeštećenja, i vezista Ivan Gomez, doveden iz Njuels Old Bojsa kao slobodan igrač, dok je najveći odlazak transfer Luisa Migela Angula u Njuels Old Bojse za oko 1.200.000 evra. Uz iskusne Leonarda Herediju i Matiasa Godoja, Sentral Kordoba i u Klausuri ostaje ekipa sposobna da svakome zagorča život, posebno na svom terenu.
BARAKAS SENTRAL
Barakas Sentral nije uspeo da ponovi rezultate iz prethodne godine, pošto je Aperturu 2026. završio na 14. mestu u Grupi B i ostao bez plasmana u plej-of. Ipak, klub iz Buenos Ajresa paralelno ispisuje istoriju nastupom u Kopa Sudamerikani, prvom međunarodnom takmičenju u svojoj istoriji. Tokom prelaznog roka stigli su Norberto Briasko iz Boke Juniors i golman Huan Espinola iz Njuels Old Bojsa, obojica na pozajmicu, dok je iz Atletiko Tukumana doveden i iskusni bek Damijan Martinez. Najveći adut ekipe i dalje ostaje Havier Ruiz, od kojeg će mnogo zavisiti u pokušaju da Barakas popravi utisak u Klausuri i istovremeno ostavi trag na međunarodnoj sceni.
NJUELS OLD BOJS
Njuels Old Bojs je u Aperturi 2026. ponovo ostao ispod očekivanja. Klub iz Rosarija završio je u donjem delu tabele i nije uspeo da izbori plasman u plej-of, pa će u Klausuri pokušati da vrati stabilnost i ponovo se uključi u borbu za međunarodna takmičenja. Uprava je zato bila među najaktivnijima na tržištu. Najveće ulaganje predstavlja dolazak veziste Rodriga Erere iz Defense i Hustisije za 1.300.000 evra, dok su za 860.000 evra iz Boke Juniors doveli štopera Oskara Salomona. Stigli su i Lusijano Erera, takođe iz Defense, za 854.000 evra, kao i Matijas Kokaro i golman Gabrijel Arias bez obeštećenja. Klub su, između ostalih, napustili Karlos Gonsales, koji je kao slobodan igrač prešao u Independiente del Valje, i Fakundo Mansilja, koji je otišao u Sentral Kordobu. Okosnicu ekipe i dalje predvodi iskusni Ever Banega, od čije će kreativnosti u velikoj meri zavisiti ambicije „Lepre“ u nastavku sezone.
HIMNASIJA MENDOSA
Himnasija i Esgrima Mendosa je kao povratnik u elitu prijatno iznenadila u Aperturi 2026. Klub iz Mendose nije se zadovoljio pukom borbom za opstanak, već je uspeo da izbori plasman u plej-of, gde je zaustavljen u osmini finala. Time je pokazao da se posle 41 godine odsustva nije vratio u Primeru samo da bi popunio broj, već da može ravnopravno da se nosi sa znatno iskusnijim rivalima.
Tokom prelaznog roka nije bilo velikih ulaganja. Najznačajnije pojačanje predstavlja iskusni štoper Ezekiel Munjoz, koji je stigao iz Lanusa kao slobodan igrač, dok je Franko Savedra otkupljen od Taljeresa za oko 250.000 evra. Sa druge strane, Nikolas Linares prešao je u Aldosivi, dok se Tobias Servera vratio u Rosario Sentral po isteku pozajmice. Okosnicu ekipe i dalje čine golman Sesar Rigamonti i iskusni Fakundo Lensioni, od kojih će zavisiti da li će „Lobo Mendosino“ potvrditi da odlična Apertura nije bila slučajnost.
SARMIJENTO
Sarmijento je u Aperturi 2026. ostao nadomak plasmana u plej-of, ali je u poslednjem kolu ubedljiv poraz od Belgrana (0:4) ugasio nade kluba iz Hunina. Ipak, mnogo veći problem predstavlja borba za opstanak, pošto Sarmiento zauzima pretposlednje mesto na tabeli koeficijenata sa prosekom od 1,000, pa će svaki bod u Klausuri imati ogromnu težinu.
Uprava je tokom leta pokušala da pojača konkurenciju u timu. Najzvučnije pojačanje je golman Havier Burai, koji je stigao iz Taljeresa bez obeštećenja, dok su kao slobodni igrači dovedeni Kristian Zabala i iskusni napadač Diego Ćurin. Sa druge strane, Ivan Morales je prodat u ekvadorski Aukas, dok je Sergio Kiroga karijeru nastavio u peruanskom prvoligašu Alianza Atletiko Suljana. Uz golgetera Žuniora Marabela, najboljeg strelca ekipe u Aperturi, Sarmiento će pokušati da izbori opstanak i izbegne povratak u Primeru Nasional.
ESTUDIANTES RIO KVARTO
Estudijantes Rio Kvarto se posle više od četiri decenije vratio u elitu, ali je Apertura 2026. pokazala koliko je težak korak između Primere Nasional i najjačeg ranga argentinskog fudbala. Novajlija je završio na poslednjem mestu svoje grupe sa svega 5 osvojenih bodova, a situacija je još ozbiljnija kada je reč o opstanku – poslednji je i na tabeli koeficijenata sa prosekom od 0,313, pa ga u Klausuri očekuje grčevita borba za prvoligaški status. Tokom leta klub je pokušao da reaguje dovođenjem Fakunda Pereire iz Sarmijenta bez obeštećenja i veziste Franka Fererija iz Defensores de Belgrana, dok je najveći odlazak transfer Tomasa Gonzaleza u Belgrano za oko 350.000 evra. Uprkos teškoj situaciji, najveće nade polažu se u iskusnog Haviera Fereiru, od kojeg se očekuje da predvodi ekipu u borbi za opstanak.
ALDOSIVI
Aldosivi je povratničku sezonu u eliti započeo znatno bolje od drugog novajlije, ali je Aperturu 2026. ipak završio u donjem delu tabele sa osam bodova. Još veći problem predstavlja borba za opstanak, pošto klub iz Mar del Plate zauzima pretposlednje mesto na tabeli koeficijenata sa prosekom od 0,854 i svestan je da nema prostora za nove kikseve.
Uprava je zato reagovala na tržištu – najzvučnije pojačanje postao je Đulijano Serato, koji je stigao iz Instituta, dok je iz Lanusa bez obeštećenja došao iskusni golman Lukas Akosta. Sa druge strane, Alan Sosa prešao je u Himnasiju La Platu, dok je Elias Tores ostvario transfer u Rasing za oko 1.200.000 evra. U Klausuri će najveći teret ponovo nositi napadač Elias Tores, ukoliko ostane do kraja prelaznog roka, odnosno iskusni vezista Tobias Leiva, jer je opstanak apsolutni prioritet kluba.
PIŠE: Đorđe RADONJIĆ
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 1. KOLO
Petak
00.30: (4,40) Sarmijento (3,00) Argentinos Juniors (2,05)
00.30: (2,70) Belgrano (2,65) Rosario (3,20)
02.45: (1,95) Defensa i Hustisija (3,15) Aldosivi (4,40)
21.45: (1,80) Himnasija Mendoza (3,20) Kordoba Santijago (5,00)
23.55: (1,85) Rasing (3,40) Himnasija la Plata (4,60)
23.55: (2,20) Velez Sarsfild (3,15) Instituto (3,60)
Subota
02.15: (2,75) Platense (2,80) Union Santa Fe (2,90)
02.15: (1,95) Urakan (3,00) Banfild (4,85)
19.45: (3,90) Estudijantes (2,90) Rio Kvarto Tigre (2,15)
22.00: (2,70) Njuels Old Bojs (2,90) Taljeres (2,90)
Nedelja
00.15: (1,38) River Plejt (4,40) Barakas (10,0)
02.30: (2,00) Lanus (2,90) San Lorenco (4,90)
20.00: (2,65) Atletiko Tukuman (3,05) Independijente Rivadavija (2,90)
22.15: (2,20) Estudijantes (2,90) Independijente (3,80)
Ponedeljak
00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)
***kvote su podložne promenama