Hodočašće, povratak velikana i novi snovi: Argentina ponovo pleše tango

Nije se Argentina još ni potpuno probudila iz sna zvanog Mundijal. Stadioni na kojima su se do juče sudarale najveće reprezentacije planete ponovo su utihnuli, reflektori su se ugasili, a fudbalski svet krenuo dalje. Ali tamo gde se fudbal ne doživljava kao igra, već kao način života, nema mnogo vremena za nostalgiju. Tango nastavlja da svira istim ritmom, a svega nekoliko dana po završetku Svetskog prvenstva počinje nova borba za prevlast u zemlji sada svetskih vicešampiona.

Belgranova istorijska titula u Aperturi 2026. promenila je percepciju argentinskog fudbala. Dok je klub iz Kordobe otvorio vrata koja su 136 godina bila gotovo zatvorena za ekipe van Buenos Ajresa i Rosarija, nova Klausura donosi pitanje – da li je došlo vreme za novu raspodelu moći ili će velikani vratiti izgubljeni tron?

Argentina ponovo otvara svoja vrata, a sa njima i još jedno poglavlje šampionata koji iz godine u godinu dokazuje da je nepredvidivost najveća vrlina. Ako je prethodna sezona nešto pokazala, onda je to da ni u zemlji u kojoj su Boka Juniors i River Plejt decenijama određivali granice mogućeg više ništa nije zagarantovano. Belgrano je ispisao stranice koje će zauvek ostati u istoriji argentinskog fudbala. 00.30: (4,40) Sarmijento (3,00) Argentinos Juniors (2,05) Klub iz Kordobe osvojio je prvu titulu prvaka države i postao prvi šampion iz unutrašnjosti Argentine u čak 136 godina dugoj tradiciji ligaškog sistema, prekinuvši višedecenijsku dominaciju klubova iz Buenos Ajresa, njegove pokrajine i dva velikana iz Rosarija. Bio je to trenutak koji je pokazao da se granice argentinskog fudbala pomeraju, da snovi više nisu rezervisani samo za Boku, River, Rasing ili Independijente, već i za one koji su decenijama živeli u njihovoj senci. Kada je u maju podignut pehar u Kordobi, više niko ne može sa sigurnošću da kaže kako je argentinski fudbal osuđen da se vrti isključivo oko prestonice. Jedna epoha možda nije završena, ali je svakako dobila ozbiljnu konkurenciju. Argentina nikada ne dozvoljava da se dugo živi od uspomena. Nova Klausura već kuca na vrata, a sa njom stižu i nova pitanja. Može li Belgrano da potvrdi da istorijski uspeh nije bio samo blesak jedne nezaboravne sezone? Hoće li River i Boka uspeti konačno da povrate primat koji su godinama smatrali svojim prirodnim pravom? Da li će Rosarijo ponovo plesati u ritmu Anhela Di Marije ili će se pojaviti neki novi junak koji će preko noći promeniti mapu argentinskog fudbala? Odgovore ćemo dobiti u narednim mesecima, ali jedno je sigurno – tamo gde tango diktira ritam, izvesnost nikada nije bila poželjan gost. Ovogodišnje izdanje argentinske Klausure ponovo će biti odigrano u formatu koji je već postao prepoznatljiv ljubiteljima tamošnjeg fudbala. Trideset klubova podeljeno je u dve zone sa po 15 timova. Tokom ligaškog dela svaka ekipa odigraće 16 utakmica – po jednu protiv svih rivala iz svoje grupe, uz još dva međuzonska duela, jedan protiv tradicionalnog rivala, a drugi protiv protivnika određenog žrebom. Po osam najboljih timova iz obe grupe izboriće plasman u nokaut fazu, gde će se od osmine finala do velikog finala igrati samo po jedan meč, bez prava na popravni. 00.30: (2,70) Belgrano (2,65) Rosario (3,20) Ulog je, kao i uvek, ogroman. Osvajači Klausure, kao i prethodno odigrane Aperture, obezbediće direktan plasman u Kopa Libertadores 2027, dok će zbirna tabela odlučivati o preostalim putnicima u kontinentalna takmičenja. Posebnu težinu od ove sezone dobija i novo priznanje – titula Campeón de Liga, namenjena ekipi koja tokom cele godine sakupi najveći broj bodova u ukupnom plasmanu, čime će doslednost konačno dobiti jednaku vrednost kao i uspeh u nokaut završnicama. Istovremeno, drama neće izostati ni na dnu tabele, pošto će dva kluba napustiti elitu. Jedan prema ozloglašenom sistemu proseka (koeficijenata), a drugi kao poslednjeplasirani tim zbirne tabele. Sve je spremno za još jedan tango. Šesnaest kola grupne faze, četiri nokaut runde, trideset klubova, bezbroj velikih derbija i ko zna koliko novih heroja. Posle istorijske jeseni (jer, južna je Zemljina hemisfera) u Kordobi, argentinski fudbal ulazi u novu sezonu sa možda najzanimljivijim pitanjem u poslednjih nekoliko decenija – da li je Belgrano otvorio vrata jednoj novoj eri ili će se stari vladari vrlo brzo pobrinuti da sve ponovo dođe na svoje mesto? BOKA JUNIORS Kada se podvuče crta ispod Aperture, malo ko u Boki može da kaže da je zadovoljan urađenim. Eliminacija od Lanusa u osmini finala, posle dramatične penal-serije na Bombonjeri, još jednom je pokazala da klub iz La Boke nije uspeo da pronađe kontinuitet dostojan svojih ambicija. Problem nije bio samo rezultat, već utisak da je ekipa tokom većeg dela sezone igrala bez prepoznatljivog identiteta, oslanjajući se više na individualni kvalitet nego na jasnu ideju. Za klub koji svaku godinu započinje sa imperativom osvajanja trofeja, još jedno proleće bez pehara značilo je da će leto doneti ozbiljne promene.

Prva se dogodila na klupi. Klaudio Ubeda završio je svoju epizodu, a uprava je poverenje ukazala povratniku Rodolfu Aruabareni, čoveku koji dobro zna šta znači sedeti na užarenoj klupi Bombonjere. Njegov povratak jasno govori da u Boki više nema prostora za eksperimente, već isključivo za rezultat. 02.45: (1,95) Defensa i Hustisija (3,15) Aldosivi (4,40) Istovremeno, uprava nije posezala za spektakularnom rekonstrukcijom, već je pokušala da popuni najosetljivije tačke tima. Dolazak iskusnog golmana Alvara Montera iz Veleza trebalo bi da donese dodatnu sigurnost poslednjoj liniji, dok povratak Sebastijana Vilje iz Independijente Rivadavije predstavlja pokušaj da se ekipi vrati brzina, dribling i nepredvidivost po bokovima. Dolazak desnog beka Leandra Lozana iz Argentinos Juniorsa za 3.100.000 evra, jednog od najboljih na svojoj poziciji u domaćem prvenstvu, trebalo bi da donese veću stabilnost poslednjoj liniji, dok se od Brajana Agirea očekuje da dodatno ubrza i učini opasnijim igru po bokovima. Istovremeno, odlasci Andera Erere, Luisa Advinkule i Franka Fabre označili su kraj jednog iskusnog jezgra i nastavak postepenog podmlađivanja sastava. Međutim, u Boki se nikada nije živelo od prelaznih rokova. Na Bombonjeri se sve meri titulama, pa će i nova Klausura predstavljati ispit karaktera za tim koji kvalitet nesumnjivo poseduje. Dobra vest za navijače jeste da je okosnica ekipe ostala na okupu. Leandro Paredes trebalo bi da bude mozak igre, Migel Merentijel prva napadačka uzdanica, dok će iskustvo Edinsona Kavanija ponovo biti jedno od najjačih oružja plavo-zlatnih. Ako Aruabarena uspe da spoji iskustvo sa svežinom koju su donela nova lica, Boka će ponovo biti jedan od najozbiljnijih kandidata za titulu. U suprotnom, Bombonjera će još jednom pokazati da nigde u Argentini strpljenje ne traje kraće nego u domu popularnih Đenovljana. RIVER PLEJT Za razliku od večitog rivala, River je tokom Aperture ostavio znatno bolji utisak, ali će se malo ko na Monumentalu zadovoljiti činjenicom da je stigao „samo“ do finala. Posle pobeda nad San Lorencom i Rosario Sentralom, Milioneri su u borbi za trofej poklekli pred istorijskim Belgranom, koji je trijumfom u Kordobi ispisao jednu od najvećih priča argentinskog fudbala. Poraz u finalu nije izbrisao dobar utisak, ali jeste još jednom potvrdio da se u Riveru sezona pamti isključivo po osvojenim trofejima.

Leto je donelo novu eru na klupi, pošto je Marsela Galjarda nasledio Eduardo Kudet, sa zadatkom da zadrži pobednički DNK kluba. Uprava mu je odmah stavila na raspolaganje nekoliko ozbiljnih pojačanja – vezista Anibal Moreno stigao je iz Palmeirasa za 7.000.000 evra, napadač Maksimilijano Salas iz Rasinga za 8.000.000 evra, dok su konkurenciju dodatno pojačali Mauro Arambari, urugvajski vezista koji je stigao iz Hetafea za oko 3.000.000 evra. Njegov dolazak nije samo popunjavanje broja u veznom redu – River je dobio fudbalera sa iskustvom evropskog fudbala, velikim radijusom kretanja i karakteristikama koje bi trebalo da donesu veću čvrstinu ekipi.

Uz njega, stigao je i Nikolas Otamendi kao slobodan igrač iz Benfike, dok su se u klub vratili Rafael Santos Bore iz Internasionala za 2.200.000 evra i Lukas Beltran iz Fjorentine na pozajmicu. Uz nosioce igre poput Gonzala Montijela, Markosa Akunje, Sebastijana Drijusija i Fakunda Kolidija, River ponovo deluje kao tim spreman da napadne sve trofeje. Posle finala koje je izmaklo za korak, na Monumentalu više nema prostora za utešne nagrade, cilj je samo jedan – povratak na tron. Leto je u Nunjezu označilo i kraj jedne uspešne generacije. Enco Perez pojačao je Argentinos Juniors, Naćo Fernandez vratio se u Himnasiju La Platu, dok su Migel Borha, Milton Kasko i Piti Martinez napustili klub po isteku ugovora, bez obeštećenja. Jedine ozbiljnije prihode River je ostvario od prodaje Ensa Dijaza, čiji je otkup realizovao Sao Paulo za oko 2.300.000 dolara, i Gonzala Tapije, koji je takođe prešao u brazilski klub za približno isti iznos. RASING Rasing je poslednjih godina naučio da živi između dve krajnosti – između velikih očekivanja koja nosi dres jednog od pet najvećih argentinskih klubova i stalne borbe da pronađe kontinuitet koji su odavno uspostavili Boka i River. Apertura je još jednom pokazala da Akademija više nije samo klub velikih uspomena, već ozbiljan kandidat za najviše domete. Ipak, završnica nije donela ono čemu su se nadali navijači sa El Silindra, pa je Rasing ostao sa osećajem da je imao dovoljno kvaliteta za više, ali ne i dovoljno stabilnosti u ključnim trenucima. Za razliku od klubova koji su tokom leta menjali čitavu strukturu, Rasing je zadržao prepoznatljiv kostur ekipe i odlučio se za pažljivo osvežavanje sastava. Gustavo Kostas ostao je na klupi, a najveći akcenat stavljen je na jačanje sredine terena. Ulises Ortegoza stigao je iz Taleresa za 1.300.000 evra, dok je iskustvo doneo Matijas Kraneviter, koji je došao kao slobodan igrač iz Karagumruka. Uz njih, poslednju liniju pojačao je levi bek Alfonso Espino, pristigao bez obeštećenja iz Rajo Valjekana, dok je iz Olimpije doveden i Ričard Sančez. S druge strane, klub je ostao bez važnih igrača – Gabriel Rojas prešao je u Kruz Azul za 5.250.000 evra, Franko Pardo u Santos Lagunu za 1.750.000 evra, dok je Bruno Zukulini napustio Aveljanedu bez obeštećenja.

Ipak, najveća snaga Rasinga nije u pojedinačnim imenima, već u ideji koju je Kostas uspeo da usadi ekipi. Uz nosioce poput Adrijana Martinesa, Maravilje Martinsa i Huana Ignasija Nardonija, Akademija i dalje ima dovoljno kvaliteta da se umeša u borbu za sam vrh. Klausura će pokazati da li je Rasing zaista napravio iskorak ili je prethodni period bio samo još jedno kratko svetlo u dugoj potrazi za stabilnošću. Jer na El Silindru se više ne sanja samo o lepim partijama – sada se traže trofeji. INDEPENDIJENTE Independijente već dugo živi sa teretom sopstvene istorije. Klub koji je nekada bio sinonim za trofeje i kontinentalnu slavu danas više traži način da ponovo pronađe stabilnost nego što napada sam vrh po automatizmu. Apertura 2026. još jednom je pokazala tu dvostruku sliku – Crveni đavoli imaju dovoljno kvaliteta da budu neugodni za svakog rivala, ali i dalje im nedostaje kontinuitet koji velike klubove odvaja od ostatka lige. Zbog toga je leto u crvenom delu Aveljanede proteklo u znaku pažljivog slaganja ekipe, bez velikih obećanja, ali sa jasnom željom da se napravi korak napred.

U prelaznom roku akcenat je stavljen na dovođenje igrača koji mogu odmah da donesu energiju. Najveće pojačanje predstavlja Matijas Abaldo, koji je stigao iz Defensor Sportinga za 2.700.000 evra, kao ulaganje u ofanzivnu kreativnost i budućnost ekipe. Uz njega, veliko ime za navijače predstavlja povratak Maksimilijana Meze, koji se iz Rivera vratio kao slobodan igrač i trebalo bi da donese iskustvo, karakter i kvalitet u poslednjoj trećini terena. Sa druge strane, Independijente je ostao bez nekoliko igrača koji su predstavljali važan deo prethodnog sastava – Santijago Hidalgo prešao je u Tuluz za 2.500.000 evra, Felipe Lojola u Pizu kroz pozajmicu sa obeštećenjem od 1.500.000 evra, dok su klub napustili i Matijas Himenez (u Argentinos Juniors za 750.000 evra) i Havier Ruiz (u meksičku Nekaksu za 1.350.000 evra). Ipak, najveće pitanje za Independijente neće biti ko je došao ili otišao, već da li ekipa konačno može da pronađe identitet dostojan svog grba. Sa igračima poput Kevina Lomonaka, Ivana Markonea i novog-starog lidera Maksimilijana Meze, klub ima osnovu za ozbiljniju priču. Klausura će zato biti još jedan test – ne samo rezultata, već i poverenja navijača koji godinama čekaju da se crveni deo Aveljanede vrati tamo gde veruje da pripada. SAN LORENCO San Lorenco je klub koji nikada nije izgubio težinu svog imena, ali već godinama pokušava da pronađe put kojim bi se vratio među glavne aktere argentinskog fudbala. Apertura 2026. još jednom je pokazala dve strane ovog kluba – sa jedne strane ekipu koja može da se suprotstavi svakom rivalu, a sa druge sastav kojem nedostaje kontinuitet da bi tokom cele sezone ostao u borbi za najviše domete. Na Pedro Bidegainu navijači odavno ne traže samo hrabrost i borbenost, već žele da vide tim koji će ponovo opravdati veličinu grba koji nosi. Za razliku od nekih konkurenata koji su tokom leta krenuli u ozbiljne rekonstrukcije, San Lorenco je izabrao mirniji put. Nije bilo velikih investicija na tržištu, već pokušaja da se postojeći kadar dodatno stabilizuje. U klub se vratio napadač Fakundo Bruera posle pozajmice iz Barakasa, dok su se priključili i Fransisko Flores iz Deportivo Morona i golman Lautaro Lopez Kalenijuk iz Atlante. Sa druge strane, klub je ostao bez iskusnog napadača Lusijana Vjetoa, koji je otišao bez obeštećenja, dok su završetkom pozajmica ekipu napustili Rodrigo Auzmendi i Gonzalo Abrego.

Najveće pitanje za San Lorenco nije koliko novih imena može da dovede, već koliko može da izvuče iz onoga što već ima. Uz igrače poput Adama Bareira, Ivana Legizamona i Halila Elijasa, klub i dalje poseduje dovoljno kvaliteta da bude neugodan za svakog protivnika. Klausura će zato biti još jedan test karaktera za ekipu koja možda nema finansijsku snagu najvećih rivala, ali ima nešto što je oduvek krasilo San Lorenco – identitet i vernost navijača. Ako uspe da pronađe stabilnost, Gavranovi iz Almagra ponovo mogu postati jedan od onih timova koje niko ne želi da sretne u završnici. BELGRANO Belgrano više nije isti klub koji je pre nekoliko meseci ušao u borbu za titulu kao autsajder iz Kordobe. Posle istorijskog trijumfa u Aperturi i pobede nad River Plejtom u finalu, popularni Pirati su postali simbol promene odnosa snaga u argentinskom fudbalu. Klub koji je decenijama gledao kako najveći trofeji odlaze ka Buenos Ajresu i Rosariju konačno je dočekao svoj trenutak i zauvek promenio mesto u istoriji. Međutim, najteži deo tek počinje – dokazati da osvajanje titule nije bila samo čarobna sezona, već početak jedne nove ere. (©AFP) Zbog toga je zimska pauza u Kordobi protekla mnogo mirnije nego što bi se očekivalo od šampiona. Belgrano nije pokušao da promeni ono što funkcioniše, već da dodatno ojača temelje koje je postavio Rikardo Zielinski. Iskustvo je bilo glavna ideja prelaznog roka – stigli su vezista Lukas Menosi iz Union Santa Fea, napadač Franko Hara iz Instituta, kao i levi bek Lukas Diarte iz San Martin Tukumana, svi bez obeštećenja. Cilj nije bio da se napravi potpuno novi tim, već da se proširi rotacija i omogući šampionu da izdrži pritisak koji donosi život sa titulom na grudima. Najveća snaga Belgrana i dalje ostaje ono što ga je dovelo do vrha – karakter, zajedništvo i grupa igrača koja je poverovala da je nemoguće moguće. Franko Hara, Nikolas Fernandez, Lukas Zelarajan i ostatak ekipe koja je ispisala istoriju sada imaju potpuno drugačiji zadatak. Više nisu lovci, već plen. Svaki protivnik će protiv njih igrati kao protiv šampiona, a upravo će Klausura pokazati da li je Belgrano napravio samo najveće iznenađenje u istoriji argentinskog fudbala ili je zaista otvorio novo poglavlje svoje priče. ROSARIO SENTRAL Rosario Sentral je u Aperturi 2026. pokazao da povratak velikana nije samo pitanje nostalgije. Dolazak Anhela Di Marije na Hihante de Arojito doneo je ono što nijedan transfer ne može da garantuje – veru da klub iz Rosarija ponovo može da se bori sa najvećima. Sa čovekom koji je ponikao u njegovim redovima, osvojio sve što fudbal može da ponudi i vratio se kući da zatvori krug, Sentral je dobio ne samo fudbalera svetske klase, već i novu energiju. Sezona možda nije donela titulu, ali je pokazala da klub ponovo ima prepoznatljivo lice i ambiciju koja prevazilazi lokalne okvire.