Vezista jedva zagrebao u seniore, a košta 41.000.000? Njukasl video mašinu za duele
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 14:31
Iz Monaka na Sent Džejmsis park stiže Alađi Bamba
Traje leto velikih promena za Njukasl. Kasa je puna, slilo se u nju blizu 190.000.000 evra od prodaja Entonija Gordona i Sandra Tonalija, a sada bi valjalo taj novac trošiti i nadomestiti ogroman kvalitet koji se osuo sa severa Engleske. A najveće popune biće neophodne u veznom redu budući da je i sudbina jednog od ključnih igrača Bruna Gimaraesa neizvesna nakon što je Brazilac tražio klubu da ga pusti u Arsenal.
Vezista Šon Ster je nedavno stigao iz Ajaksa za 23.500.000 evra, ali ne deleluje kao igrač spreman da momentalno uskoči u kopačke Sandra Tonalija. Njukasl je sada spremio gotovo duplo više novca za novog vezistu i već je pred realizacijom transfera 20-godišnjeg Alađija Bambe iz Monaka.
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Premijerligaš će klubu iz Kneževine uplatiti 36.000.000 evra fiksno, još 5.000.000 u vidu potencijalnih bonusa, a član Lige 1 će zadržati pravo na 15 odsto novca od naredne prodaje.
Druga strana medalje je pitanje koje stoji i uz Stera. Da li je momak koji u nogama ima svega 990 minuta seniorskog fudbala, spreman da pravi razliku u Premijer ligi. U Njukaslu su procenili da je talentovani Francuz poreklom iz Gvineje igrač na kojeg se treba opkladiti i otuda prilično visoko obeštećenje.
Iako mu je iskustvo prilično skromno (25 utakmica i dve asistencije za Monako), Bamba je kupio čelnike Njukasla sa nekoliko vrhunskih statističkih parametara. Predstavlja mašinu za dobijanje duela (u proseku 9,1 na svakih 90 minuta) i u toj kategoriji mu na nivou čitave Lige 1 nema ravnog ako se fokusiramo na igrače sa 500+ odigranih minuta. Takođe, među najboljih pet je veznih fudbalera lige u kategorijama uspešnih startova (3,6 na 90 minuta), vazdušnih duela (1,9 na 90 minuta) i uspešnih driblinga (1,6 na 90 minuta).
Prema informacijama sa Ostrva, Bamba je već na medicinskim pregledima i očekuje se da će uskoro biti zvanično predstavljen kao novi igrač engleskog kluba. Dakle, za ovo pojačanje Njukasl neće izvisiti kao što mu se prethodno desilo sa Johanom Manzambijem kojeg mu je Aston Vila ukrala ispred nosa.
Njukasl je ovog leta kupio pomenutog Stera, iz Hofenhajma je stiglo krilo Bazumana Ture, a iz Remsa golman Iven Žauen za ukupan dosadašnji letnji ceh od 95.000.000 evra.