Vildoza se neće dugo zadržavati u Beogradu
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 23:43
Bek Partizan Mozzart Beta se našao na spisku Argentine
Argentinski plejmejker Luka Vildoza, koji je nedavno pojačao Partizan i bio prvi od novajlija koji je stigao u Beograd, vrlo brzo će morati ponovo na put. Zvezda crno-belih nalazi se na širem spisku reprezentacije Argentine za predstojeći FIBA prozor u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Selektor „Gaučosa“ Pablo Priđoni objavio je spisak od 24 igrača na koje računa za izuzetno važne mečeve protiv Portorika i Kanade, koji se igraju 27. i 31. avgusta. Pored Vildoze, na spisku su i ostala zvučna imena argentinske košarke poput Gabrijela Deka, Nikolasa Laprovitole, Fakunda Kampaca, Nikolasa Brusina, Leandra Bolmara i Gonsala Korbalana.
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Okupljanje reprezentacije i početak treninga zakazani su za petak, 14. avgust. Argentinci će prvo ugostiti Portoriko u Mar del Plati, nakon čega ih očekuje gostovanje selekciji Kanade u Kvebeku. S obzirom na to da pripreme počinju brzo, ostaje da se vidi koji će se igrači iz Evrope odazvati pozivu i u kom sastavu će Argentina nastupiti.
Za razliku od prethodnog Svetskog prvenstva u Manili koje su propustili, „Gaučosi“ ovog puta stoje odlično u kvalifikacijama. Trenutno dele drugo mesto u grupi sa Urugvajem uz skor 5-1, iza vodeće Kanade (6-0), dok Portoriko, Bahami i Panama imaju učinak 2-4. Podsećanja radi, tri najbolje plasirane ekipe iz grupe obezbediće direktan plasman na Mundobasket.