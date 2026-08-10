Vildoza se neće dugo zadržavati u Beogradu

Argentinski plejmejker Luka Vildoza, koji je nedavno pojačao Partizan i bio prvi od novajlija koji je stigao u Beograd, vrlo brzo će morati ponovo na put. Zvezda crno-belih nalazi se na širem spisku reprezentacije Argentine za predstojeći FIBA prozor u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Selektor „Gaučosa“ Pablo Priđoni objavio je spisak od 24 igrača na koje računa za izuzetno važne mečeve protiv Portorika i Kanade, koji se igraju 27. i 31. avgusta. Pored Vildoze, na spisku su i ostala zvučna imena argentinske košarke poput Gabrijela Deka, Nikolasa Laprovitole, Fakunda Kampaca, Nikolasa Brusina, Leandra Bolmara i Gonsala Korbalana.