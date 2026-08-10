Partizan ga jurio skoro mesec dana, on otišao u Čempionšip: Kenijac potpisao za Čarlton

U jednom trenutku je maltene sve bilo dogovoreno. Timoti Ouma je trebalo da postane novi igrač Partizana i direktna zamena za kapitena Vanju Dragojevića koji je otišao u Glazgov Rendžers. Međutim, čekanje se odužilo, Slavija iz Praga nije računala na vezistu iz Kenije, ali je oklevala da ga pusti u Beograd, što je prilično nerviralo čelnike crno-belih.

Na kraju, posle skoro mesec dana zatezanja, posao je propao i klub iz Humske je rešio da angažuje Idrisua Babu, dok je Timoti Ouma morao da čeka drugu ponudu i - dočekao ju je. Nekadašnji igrač švedskog Elfsborga otišao je u englseki Čempionšip i zvanično je predstavljen kao novi igrač Čarlton Atletika. Dogovor, isti kakav je bio sa Partizanom - Pozajmica sa pravom otkupa, doduše nije poznato da li je u pitanju 1.200.000 evra koliko je Slavija tražila od kluba iz Humske.