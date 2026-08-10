Partizan ga jurio skoro mesec dana, on otišao u Čempionšip: Kenijac potpisao za Čarlton
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 21:54
Timoti Ouma bio na korak od dolaska u Humsku, na kraju je dogovorio odlazak u Englesku
U jednom trenutku je maltene sve bilo dogovoreno. Timoti Ouma je trebalo da postane novi igrač Partizana i direktna zamena za kapitena Vanju Dragojevića koji je otišao u Glazgov Rendžers. Međutim, čekanje se odužilo, Slavija iz Praga nije računala na vezistu iz Kenije, ali je oklevala da ga pusti u Beograd, što je prilično nerviralo čelnike crno-belih.
Na kraju, posle skoro mesec dana zatezanja, posao je propao i klub iz Humske je rešio da angažuje Idrisua Babu, dok je Timoti Ouma morao da čeka drugu ponudu i - dočekao ju je. Nekadašnji igrač švedskog Elfsborga otišao je u englseki Čempionšip i zvanično je predstavljen kao novi igrač Čarlton Atletika. Dogovor, isti kakav je bio sa Partizanom - Pozajmica sa pravom otkupa, doduše nije poznato da li je u pitanju 1.200.000 evra koliko je Slavija tražila od kluba iz Humske.
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Ouma je prethodne sezone bio na pozajmici u Lehu iz Poznanja gde je odigrao 35 utakmica u svim takmičenjima i upisao jednu asistenciju. Bio je i akter dvomeča između Leha i Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Inače, u engleskom klubu saigrač će mu biti nekadašnji štoper Vojvodine Kolins Sičendže.
Nekadašnji član eltinog ranga engleskog fudbala vratio se u Čempionšip posle šest godina igranja u Ligi 1. U tom periodu Čarlton je više puta menjao vlasnike, čak je postojala priča da sadašnji vlasnici (SE7 Partners) žele da prodaju klub, ali je ubrzo stigao demant. Kako god, umesto da Kenijac sada šparta terenom Humske, igraće u jednoj od fizički najzahtevnijih liga u Evropi.