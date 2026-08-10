TRANSFERI (ponedeljak, 10. avgust)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Arauho u Liverpulu. Opširnije OVDE.

- Isti agent vodi Vlahovića i Lukakua u Istanbul. Opširnije OVDE.

- Alvarez preti štrajkom ako ga ne puste u Barselonu. Opširnije OVDE.

- Barsa odbila prvu ponudu za Ferana Toresa. Opširnije OVDE.

- Rendžers zainteresovan za Kostu Nedeljkovića. Opširnije OVDE.

- Buadi sve bliži potpisu za Mančester Siti. Opširnije OVDE.

- Atletiko ponudio 35.000.000 za Fernandez Parda. Opširnije OVDE.

- Roma poslala Portu tri ponude za Rodriga Moru. Opširnije OVDE.

- Fenerbahče bi da trampi Ognjena Mimovića. Opširnije OVDE.

- Štutgart doveo špica od 25.000.000. Opširnije OVDE.

- Vest Hem zainteresovan za Džejmija Vardija i Troja Perota. Opširnije OVDE.

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