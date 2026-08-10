Šta se dešava u Madridu: Hulijan poludeo i zapretio Atletiku, iskulirali ga Simeone i Hil
Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 22:25
Da li su otrovne strelice iz Katalonije ili je suva istina?
Čekao se taj ponedeljak, da se Hulijan Alvarez konačno vrati sa odmora posle Mundijala, kako bi konačno mogao da razgovara oči u oči sa Dijegom Simeoneom i Migel Anhelom Hil Marinom i iznese im svoju nameru da ide u Barselonu. Umesto razgovora, na kraju su ga “ispalili” i trener i prvi operativac Atletika! Tačnije, nisu se pojavili uopšte u klubu.
O tome izveštava katalonski Mundo Deportivo, uz opasku da je argentinski napadač poludeo i zapretio ljudima prisutnim u klubu da će se držati svoje zamisli do kraja, odnosno da želi da ide po svaku cenu.
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Da li su, takoreći, po direktivi stigli signali sa stadiona Kamp Nou ili sa neke druge adrese da se pošalju “otrovne strelice” u Madrid ovom pričom ili je u pitanju suva istina nije poznato, ali svakako kada su odnosi između Barselone i Madrida u pitanju, pa makar to bio i Atletiko, treba biti obazriv kada se informacije uzimaju zdravo za gotovo.
Sreda, 21.00: (1,80) PSŽ (3,75) Aston Vila (4,35)
Navodno, Simeone se nije pojavio jer je otišao na kraći odmor na Ibicu tokom viknda, dok je Hil Marin takođe bio odsutan. Mundo tvrdi da je Hulijan uveren kako je Čolu nedostajalo hrabrosti da izađe pred mlađeg sunarodnika i razgovaraju o problemu koji se vuče već neko vreme i probaju da nađu rešenje. I ne samo to, Alvarez navodno nije očekivao da će trener otići na Ibicu i biti odsutan kada se znalo da on dolazi sa odmora u ponedeljak.
Katalonski list ističe da je Alvarezovo strpljenje iščezlo i da će zbog ponašanja vodećih ljudi kluba biti i posledica. Čak se pominje kako je pred onima koji su mu se našli na putu uzviknuo: “Na mene više ne računajte”. Druga je da ne namerava da odustane od ideje da pređe u Barselonu.
Lak se u pitanje dovodi i da li će se Pauk pojaviti na timskom treningu u sredu, kada će Čolo, hteo ili ne, morati da sasluša nezadovoljnog napadača. Razlog zašto je nastala ovolika drama je taj što je Alvarez, naime, od Atletika dobio obećanje još u februaru da će ga pustiti ovog leta, ako bude dovoljno dobre ponude. Barselona se javila i nudila prvo 100.000.000 evra, što su Rohiblankosi glatko odbili i traže bar još 50.000.000 evra više.
Potom se cela situacija toliko rasplamsala da su iz Atletika jasno poručili da Argentinca neće prodati ni za 150.000.000 evra, pa ni za više novca od toga. U međuvremenu su Alvarez i njegovi agenti pokušali da smire strasti i verovalo se čak da želi da “ispegla” odnose kako bi ostao, međutim ispostavilo se da je namera da ponudi grančicu pomirenja kako bi se opet razgovaralo o izlaznom transferu. U Atletiku o tome ne žele ni da pričaju, mada je jasno da nikom ne ide u prilog da drže nezadovoljnog igrača, pa je moguće da klub samo pokušava da tvrdi pazar i izboksuje bolje uslove od Barse.
No, pitanje je uopšte koliko Barsa i može da ponudi više, pošto je ovog leta već platila 80.000.000 evra Njukaslu za Entonija Gordona, pa još 22.000.000 evra za Karima Adejemija i skoro 9.000.000 evra za mladog krilnog napadača iz Belgija Džesea Bisivua. U planu je još da se dovede i Rodri iz Mančester Sitija i to ne za manje od 50.000.000 evra.
Transfer pijaca se zatvara 1. septembra i, objektivno, svašta možemo da očekujemo do kraja. Problem je što bi Barsa sezonu odbrane titule mogla da počne bez špica, pogotovo ako ode i Feran Tores u PSŽ.