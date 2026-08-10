Šta se dešava u Madridu: Hulijan poludeo i zapretio Atletiku, iskulirali ga Simeone i Hil

Da li su, takoreći, po direktivi stigli signali sa stadiona Kamp Nou ili sa neke druge adrese da se pošalju “otrovne strelice” u Madrid ovom pričom ili je u pitanju suva istina nije poznato, ali svakako kada su odnosi između Barselone i Madrida u pitanju, pa makar to bio i Atletiko, treba biti obazriv kada se informacije uzimaju zdravo za gotovo.

Sreda, 21.00: (1,80) PSŽ (3,75) Aston Vila (4,35)

Navodno, Simeone se nije pojavio jer je otišao na kraći odmor na Ibicu tokom viknda, dok je Hil Marin takođe bio odsutan. Mundo tvrdi da je Hulijan uveren kako je Čolu nedostajalo hrabrosti da izađe pred mlađeg sunarodnika i razgovaraju o problemu koji se vuče već neko vreme i probaju da nađu rešenje. I ne samo to, Alvarez navodno nije očekivao da će trener otići na Ibicu i biti odsutan kada se znalo da on dolazi sa odmora u ponedeljak.

Katalonski list ističe da je Alvarezovo strpljenje iščezlo i da će zbog ponašanja vodećih ljudi kluba biti i posledica. Čak se pominje kako je pred onima koji su mu se našli na putu uzviknuo: “Na mene više ne računajte”. Druga je da ne namerava da odustane od ideje da pređe u Barselonu.

Lak se u pitanje dovodi i da li će se Pauk pojaviti na timskom treningu u sredu, kada će Čolo, hteo ili ne, morati da sasluša nezadovoljnog napadača. Razlog zašto je nastala ovolika drama je taj što je Alvarez, naime, od Atletika dobio obećanje još u februaru da će ga pustiti ovog leta, ako bude dovoljno dobre ponude. Barselona se javila i nudila prvo 100.000.000 evra, što su Rohiblankosi glatko odbili i traže bar još 50.000.000 evra više.