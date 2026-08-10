Iznenađujući povratak Nika Kalates

Grčki medij Athletiko prenosi iznenađujuću vest – Nik Kalates se vraća u nacionalni tim! Selektor Vasilis Spanulis odlučio je da uvrsti 37-godišnjeg iskusnog organizatora igre na spisak za predstojeći FIBA prozor, kako bi pomogao ekipi koja se nalazi u izuzetno teškoj situaciji.

Iako nije nastupao za reprezentaciju prethodne dve godine, doskorašnji plejmejker Partizana prihvatio je poziv da pomogne „Helenima“ čija pozicija na tabeli opasno visi. Grčka ulazi u narednu rundu kvalifikacija sa skromnim skorom 3-3, nakon što je doživela dva šokantna poraza u poslednjim mečevima od Rumunije i Portugalije.