Iznenađujući povratak Nika Kalates
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 22:25
Reprezentacija Grčke ponovo ima prekaljenog plejmejkera
Grčki medij Athletiko prenosi iznenađujuću vest – Nik Kalates se vraća u nacionalni tim! Selektor Vasilis Spanulis odlučio je da uvrsti 37-godišnjeg iskusnog organizatora igre na spisak za predstojeći FIBA prozor, kako bi pomogao ekipi koja se nalazi u izuzetno teškoj situaciji.
Iako nije nastupao za reprezentaciju prethodne dve godine, doskorašnji plejmejker Partizana prihvatio je poziv da pomogne „Helenima“ čija pozicija na tabeli opasno visi. Grčka ulazi u narednu rundu kvalifikacija sa skromnim skorom 3-3, nakon što je doživela dva šokantna poraza u poslednjim mečevima od Rumunije i Portugalije.
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Pored Kalatesa, timu će se pridružiti i Tajler Dorsi, dok prva zvezda tima Janis Adetokunbo neće moći da pomogne saigračima jer navodno nije dobio zeleno svetlo od Majamija.
Već je iznenađujuća ako znate da Kalates i Spanuli nisu imali najbolju saradnju kako u reprezentaciji, tako i u Monaku gde nije igrao.