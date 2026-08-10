Pastorelo zapalio Istanbul: Vlahović i Lukaku potpisuju do kraja nedelje

U prvom bi Dušan Vlahović trebalo da potpiše do kraja nedelje za Bešiktaš. Ponuda koja je nedeljama stajala na stolu srpskog napadača je očigledno i najbolja koju je dobio ovog leta. Iako se nadao nekom većem klubu od Bešiktaša, previše vremena je prošlo i još juče je Gazeta javila da Srbin ozbiljno razmišlja o pozivu Bešiktaša. Prema navodima italijanskog Sportmedijaseta, Pastorelo je čovek koji je ubrzao priču na relaciji Vlahović – Bešiktaš. U pitanju je ugovor na tri godine s opcijom za četvrtu, vredan 10.000.000 evra po sezoni. Uz 10.000.000 evra bonusa za potpis jer dolazi kao slobodan igrač.

Dok je lomio Vlahovića da prihvati Bešiktaš, Pastorelo je uveo u završnu fazu i transfer Romelua Lukakua u Fenerbahče. Pominjali su se razni napadači kao želje Fenera ovog leta, od Rišarlisona, preko Serlota, Baloguna, Girasija, Pavlidisa, do Endrika. Ali, to bombastično pojačanje žuto-plavih u špicu će biti Lukaku. Turci su se prvo dogovorili sa igračem i ispunili mu želju da dobije dvogodišnji ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni. Potom su prešli na pregovore sa Napolijem. Prva ponuda je iznosila samo 5.000.000 evra i odbijena je jer su Napolitanci zahtevali 15.000.000.

Ali, znaju i Turci da Napoli jedva čeka da se reši Lukakua koji je zbog povrede propustio skoro celu prošlu sezonu i nedisciplinom u procesu oporavka naterao tadašnjeg trenera Kontea da ga potpuno eliminiše iz prvog tima. Napoli jedva čeka i da se reši i Lukakuove plate koja na bruto nivou iznosi 7.700.000 evra godišnje (6.100.000 neto zbog poreskih olakšica) i najveća je u klubu. Pastorelo je uspeo da prvo smekša Napoli i spusti cenu na 10.000.000 evra, a večeras i da donese novu Fenerovu ponudu koja iznosi 6.000.000 evra fiksno plus bonusi. Samo još detalji dele dva kluba od dogovora.

A kad se svi ispucaju, verovatno na scenu stupa Galata. Sa nekim atraktivnijim pojačanjem od svih. Rafael Leao je trenutno prva meta, ali je Milan danas tražio 40.000.000 evra. Međutim, ima Galata i druge ideje poput Gabrijela Martinelija (Arsenal), Rodriga More (Porto), Alekseja Batrakova (Lokomotiva), Džana Uzuna (Ajntraht). Neki od njih tek treba da dostignu vrhunac.