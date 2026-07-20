Zašto je Srbija izgubila u finalu? Slovenci mnogo više veruju mladim igračima od nas

Za one koji nisu dovoljno upućeni i koji su ispratili samo dominaciju Orlića do poslednje utakmice, ishod finala deluje iznenađujući, ali daleko da je to slučaj. Zapravo, kada bi se secirali sastavi Srbije i Slovenije jedan faktor deluje kao presudan u celoj ovoj priči, a reč je o minutima u seniorskoj košarci.

Srbija je na furiozan način došla do finala Evropskog prvenstva u uzrastu za igrače do 20 godina, ali nije mogla preko Slovenije. Domaćin je u borbi za zlato slavio s ubedljivih - 84:65 i tako opravdano prigrlio zvanje najbolje selekcije na Starom kontinentu.

Lepo je igrati na koledžu ili biti deo nekog velikog kluba, barem na papiru, jer u igru ne ulazite, ali je ono što pravi košarkaša prilika da igra "sa velikima", čak iako je reč o momcima rođenim od 2006. do 2008. godine, koji tek moraju da se izbore za minutažu. Može se reći da je ovaj faktor najviše uticao na to da Slovenija sinoć u Stožicama prigrli zlato, jer je fascinantna razlika u tome koliko Slovenci veruju svojim mladim igračima, dok su Orlići ili epizodisti na seniorskom nivou ili nisu čak ni to. Jeste da je naš udarni trio u liku Nikole Džepine, Mitra Bošnjakovića i Andreja Lučića bio dobro skautiran i odsečen agresivnom odbranom, ali kada se pogleda suština jasno se vidi da su gotov svi igrači rivala minulu sezonu odigrali na seniorskom nivou i to određen broj njih s vodećom ulogom u svojim timovima. Primera radi, Mark Pađen (rođen 2006.) je minulu takmičarsku godinu proveo u Iliriji, što je elitni nivo regionalne košarke i to nije bio član tima samo na papiru, već glavni igrač. Mladi slovenački as je u ABA ligi beležio brojke od 11,2 poena, 3,2 skoka i 4,5 asistencije (za 25 minuta, koliko je igrao u proseku po meču) i čak se jedno vreme pričalo da je na radaru NBA klubova. Evrobasket je završio kao MVP šampionata i član idealne petorke.

Isto važi i za Urbana Krofliča. Istina, kapiten Slovenije zbog povrede nije igrao u velikom finalu, ali je sve do tada bio dominantan na ovom šampionatu. Pomalo ironično je to što je ovu sezonu proveo u Megi. Bek Beograđana bio je sjajan u pink dresu i zaista skrenuo pažnju na sebe i iskoristio šansu koja mu se pružila. Kroflič je dobio kod Vuleta Avdalovića veliki prostor i igrao u proseku gotovo 28 minuta, što je bilo dovoljno da bude jedan od najboljih u Megi minule sezone s 10,1 poenom, 4,2 skoka i 2,5 asistencija. U redovima rivala zablistao je i Vit Hrabar, koji je nešto poput našeg Nikole Kusturice. Jasno je da se minuti u prvom timu Baskonije dobijaju teže nego u Megi ili Iliriji, ali je ovaj mladi Slovenac zakoračio na veliku scenu Fernando Buesa arene, dobio priliku u Endesa i Evroligi, što se sinoć i te kako videlo, jer je Orlićima isporučio 18 poena. Slovenija takođe u svojim redovima ima veliki broj igrača koji, bez obzira na mladost igraju značajnu ulogu u tamošnjim prvoligašima (Aljaž Menc, Samed Grošić i Mark Ciperle) i to je ono što je definitivno odlučilo da završe kao prvaci. Kada je reč o Srbiji, naši momci su daleko od ovih brojki. Ovdašnjim ljubiteljima košarke jesu imena poput Mitra Bošnjakovića poznatija, ali je bek Partizana više bio van protokola, nego na parketu. Njegov učinak u ABA ligi je gotovo beznačajan (igrao sedam utakmica, 1,9 poena), dok se nije proslavio ni u KLS (4,7 poena, 1,3 skokova). Nikola Džepina jeste izgledao dobro u Stožicama, ali je proteklu sezonu u dresu Vašington Haskija (koledž nije seniorski nivo) bio daleko od neke vodeće uloge, te 2,6 poena za 10,9 minuta u koledž košarci nije baš zavidna ni minutaža, ni uloga.