Zvezda bez Nigerijaca na početku priprema: Moneke i Izundu imaju obaveze u reprezentaciji

Pripreme Crvene zvezde trebalo bi da počnu krajem avgusta, ali na njima u uvodnim danima neće biti Čime Monekea i Ebuke Izundua. Nigerijski dvojac zvanično se našao na spisku od 12 igrača koji će predstavljati svoju zemlju u narednom prozoru kvalifikacija za Mundobasket.

Moneke je već nosio dres nacionalnog tima, a sada se u reprezentaciju vraća prvi put još od kvalifikacija za Afrobasket 2021. godine. Sa druge strane, Izundua očekuje debi u seniorskoj selekciji Nigerije.