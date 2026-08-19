Zvezda bez Nigerijaca na početku priprema: Moneke i Izundu imaju obaveze u reprezentaciji
Vreme čitanja: 1min | sre. 19.08.26. | 15:24
Očekuju ih mečevi protiv Kameruna, Južnog Sudana i Zelenortskih Ostrva
Pripreme Crvene zvezde trebalo bi da počnu krajem avgusta, ali na njima u uvodnim danima neće biti Čime Monekea i Ebuke Izundua. Nigerijski dvojac zvanično se našao na spisku od 12 igrača koji će predstavljati svoju zemlju u narednom prozoru kvalifikacija za Mundobasket.
Moneke je već nosio dres nacionalnog tima, a sada se u reprezentaciju vraća prvi put još od kvalifikacija za Afrobasket 2021. godine. Sa druge strane, Izundua očekuje debi u seniorskoj selekciji Nigerije.
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Pored dvojice košarkaša beogradskog kluba, na spisku se nalazi i bek Jute Džez Džoš Okogi, kao i dvojica nekadašnjih NBA igrača, Čimezi Metu i Udoka Azubike. Ostatak tima čine Džordan Ogundiran, Ajk Nvamu, Kejleb Agada, Sten Okoje, Meni Obaseki, Majkl Efevbera i Efe Abogidi.
Reprezentacija Nigerije u ovu fazu kvalifikacija ulazi sa učinkom 4-2, a u narednom prozoru očekuju je tri utakmice. Prvu će odigrati 27. avgusta protiv Kameruna, dan kasnije sledi duel sa Južnim Sudanom, dok će 30. avgusta odmeriti snage sa Zelenortskim Ostrvima.
Posebno zanimljiv biće drugi meč, u kojem će se dvojac Crvene zvezde susresti sa plejmejkerom Partizana Karlikom Džonsom, koji će zbog reprezentativnih obaveza takođe propustiti početak priprema svog kluba.