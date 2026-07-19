Antoneli neprikosnoven u Belgiji, Rasel odustao u prvom krugu

Italijanski vozač je tako stigao do šeste pobede u sezoni, ujedno i u karijeri, za povećanje vođstva u šampionatu u kom sada ima 204 poena. Posle trke u Belgiji, Antoneli ima 45 poena više od drugoplasiranog Luisa Hamiltona , a 50 više od timskog kolege Džordža Rasela koji je posle incidenta odustao već u prvom krugu.

Drugo mesto pripalo je vozaču Ferarija Šarlu Lekleru nakon kraće borbe sa Italijanom, dok je treći bio četvorostruki šampion Maks Verstapen, za jubilarni 300. podijum ekipe Red Bula.

Na četvrtoj poziciji završio je Hamilton u drugom bolidu Ferarija, pošto je u završnici obišao Oskara Pjastrija u Meklarenu. Šesti je bio Isak Hađar, koji je u drugom bolidu Red Bula u trku krenuo sa začelja, ispred aktuelnog šampiona Landa Norisa, koji je takođe nadoknadio pozicije posle starta sa 13. pozicije. Prvih deset kompletirali su Gabrijel Bortoleto u Audiju, novajlija Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu, kao i Franko Kolapinto u Alpinu. U prvi mah je Antoneli imao odličan početak sa pol-pozicije, da bi ga već na ulasku u drugu krivinu Verstapen obišao bez većih poteškoća. Ipak, već u narednih par krivina Holanđanin je izgubio ne samo od Italijana u Mercedesu, već i od Leklera. Dok su vodeća trojica razmenjivali udarce, između sedme i osme krivine došlo je do kontakta između Hamiltona i Rasela, gde je vozač Mercedesa izvukao deblji kraj. Raselov oštećeni bolid ostao je zaglavljen u šljunku, te je bio primoran da odustane već u prvom krugu trke u Belgiji, što predstavlja veliki udarac za njegove šampionske ambicije. Takođe, iako se činilo da je u pitanju klasičan trkački incident, sudije su procenile da je vozač Ferarija krivac za ovaj incident, te je zaradio vremensku kaznu od pet sekundi koju je odradio tokom promene pneumatika u 20. krugu.

Vozilo bezbednosti bilo je prisutno na stazi kako bi redari uklonili bolid Mercedesa sve do petog kruga, kada je Antoneli predvodio karavan, a pre svega Leklera i Verstapena. Holanđanin je na restartu vrlo lako obišao Leklera u borbi za drugo mesto, a potom je vozač Ferarija pao u kandže Pjastrija. U toku njihove borbe za poziciju došlo je do kontakta u kojem je Australijanac u Meklarenu doživeo manje oštećenje poda bolida, a zatim je izgubio poziciju i od Hamiltona i pao na petu poziciju. Prvi je od vodećih na promenu pneumatika otišao Verstapen u 18. krugu, a već u narednom je to učinio i Antoneli. Po povratku na stazu su se našli ponovo jedan iza drugog, s tim da je razlika bila gotovo tri sekunde u korist mladog Italijana. Zatim je virtuelno vozilo bezbednosti, koje je kratko bilo prisutno na stazi radi uklanjanja delova, pomoglo Lekleru da odradi kraće stajanje u boksu nego što bi imao u normalnim uslovima i tako izađe ispred Antonelija. U tim trenucima u vođstvu se našao Noris, koji je dugo čekao na svoju obaveznu promenu pneumatika posle starta sa 13. mesta, te je Lekler bez većih poteškoća na svežim pneumaticima prošao aktuelnog šampiona. Antoneli se malo duže zadržao iza Britanca, a nakon što ga je konačno obišao, Lekler mu je bežao tri sekunde. Druga polovina trke svela se na Antonelijev pohod ka Lekleru, a sa lakoćom je na deset krugova do kraja Italijan prešao u vođstvo na kojem je ostao sve do linije cilja. Lekler je pokušavao, ali nije pronašao odgovor na odličan tempo Mercedesovog vozača, te je morao da se zadovolji drugom pozicijom nakon pobede na prethodnoj trci na Silverstonu. Iza Verstapena koji je kompletirao pobedničko postolje, u završnici trke odvijala se borba između Pjastrija i Hamiltona, koja je na kraju i pripala sedmostrukom šampionu. Ipak, treba napomenuti da će se protiv Hamiltona voditi istraga zbog nebezbednog puštanja tokom stajanja u boksu, ali ne očekuje se da će to uticati na njegovu završnu poziciju.

Odličnu strategiju imao je Red Bul za Hađara, koji je posle kazne startovao sa 21. mesta, a na kraju je trku u Belgiji završio na šestom. Ipak, jednu poziciju mu je izvesno ‘’poklonio’’ Noris, pošto je tokom promene pneumatika zbog greške mehaničara izgubio skoro osam sekundi i kroz cilj prošao kao sedmoplasirani. Pored Rasela, trku zbog tehničkih problema nisu završili vozač Kadilaka Serhio Peres i vozač Aston Martina Lens Strol. Naredna trka šampionata Formule 1 na programu je već narednog vikenda u Mađarskoj, pre nego što karavan ode na zasluženi letnji odmor. PIŠE: Maja Nakaradić