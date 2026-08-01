Borislav Nikolić opravdao nadimak Zombi!

Prošlo je sedam borbi, a već imamo ozbiljnog kandidata za borbu večeri. Borislav Nikolić slavio je u spektakularnom meču protiv Marka Vologdina, a način na koji je stigao do trijumfa u potpunosti je opravdao nadimak srpskog borca - Zombi.

Krenuo je veoma agresivno u meč, ali se već u prvom napadu našao na zemlji posle snažnog udarca ruskog borca. Vologdin je pokušao da brzo privede borbu kraju, ali čim je Nikolić uspeo da se izvuče i ustane, usledio je potpuni preokret.