Borislav Nikolić opravdao nadimak Zombi!
Vreme čitanja: 2min | sub. 01.08.26. | 19:05
Srpski borac slavio je jednoglasnom sudijskom odlukom, nakon što je na startu meča preživeo žestok nalet Marka Vologdina
Prošlo je sedam borbi, a već imamo ozbiljnog kandidata za borbu večeri. Borislav Nikolić slavio je u spektakularnom meču protiv Marka Vologdina, a način na koji je stigao do trijumfa u potpunosti je opravdao nadimak srpskog borca - Zombi.
Krenuo je veoma agresivno u meč, ali se već u prvom napadu našao na zemlji posle snažnog udarca ruskog borca. Vologdin je pokušao da brzo privede borbu kraju, ali čim je Nikolić uspeo da se izvuče i ustane, usledio je potpuni preokret.
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Od tog trenutka probudio se Zombi na kakvog smo navikli. Srpski borac nastavio je da ide napred, a odnos snaga menjao se kako je vreme odmicalo. U drugoj rundi potpuno je preuzeo kontrolu i pokazao da se oporavio od teškog početka.
Treća runda otklonila je sve dileme. Umorni Vologdin više nije imao odgovor na Nikolićev tempo, koji je konstantno dominirao. Iako nije uspeo da završi borbu pre isteka vremena, bilo je jasno da će pobeda otići na njegovu stranu.
Kada je sirena označila kraj meča, Rus je nakratko ostao bez svesti, ali je uspeo da do samog kraja izdrži da sudija ne prekine borbu. Ipak borbenost mu nije puno pomoglo u ovoj situaciji jer je ruka Borislava Nikolića zasluženo podignuta.
Posle uvodnog poraza Marine Spasić, domaći borci preuzeli su kontrolu nad priredbom. Jovan Leka i Nikolija Milošević upisali su pobede prekidima u prvoj rundi. Teškaš je slavio protiv Aleksandra Popeka, dok je srpska predstavnica pobedila Hejli Koven.