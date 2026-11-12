Bugarin mora da čeka, Rejsing Buls ništa ne menja

Zajedno, Loson i Lindblad su ekipu Rejsing Bulsa doveli do pete pozicije u šampionatu konstruktora, na kojoj će izvesno ostati i nakon poslednje tri trke sezone, što je najbolji plasman u istoriji tima.

Ipak, rezultati koje je Loson od tog trenutka beležio očigledno su bili dovoljni da se Rejsing Buls predomisli. Sa 89 poena nakon 20 trka, tri od kojih je proveo u Red Bulu menjajući tada povređenog Isaka Hađara , Loson se nalazi na devetom mestu u šampionatu. Sa druge strane, Lindblad je dobio produženje ugovora nakon impresivne sezone kao jedini novajlija - britanski vozač švedskog i indijskog porekla nalazi se na 11. mestu u šampionatu sa 38 poena, a najbolji plasman bila je šesta pozicija u Monaku.

Šef ekipe Alan Permejn je upravo zbog toga poručio da nema potrebe da se bilo šta menja. "Radujemo se što nastavljamo sa Lijamom i Arvidom u 2027. Obojica su pokazali svoje sposobnosti i potencijal tokom sezone, a mi smo videli napredak koji su ostvarili, kako individualno tako i zajedno. Ne sumnjam da je ovo za nas najbolja vozačka postava, koja kombinuje iskustvo i ambiciju. Zajedno, imamo osnov da nastavimo sa napretkom koji smo imali ove godine".

Loson je rekao da je uživao vozeći bolid Rejsing Bulsa, kao i da jedva čeka nove izazove.

"Veoma sam srećan što nastavljam sa Rejsing Bulsom sledeće godine. Imali smo odličnu sezonu zajedno i tim je naporno radio da napravi brz bolid koji sam voleo da vozim. Osećam se neverovatno što sam deo istorijske sezone za tim, jer nastavljamo da se borimo za peto mesto u šampionatu konstruktora. Radujem se što ću ovaj zamah preneti zajedno sa Arvidom u 2027".

I 19-godišnji Lindblad je oduševljen što će imati priliku da nastavi da se trka u Formuli 1.

"Kada pogledam svoju prvu sezonu u Formuli 1, to je posebna godina puna novih iskustava i učenja još od prvog predsezonskog testa. Jedva čekam da započnem sledeću godinu, da nastavim da napredujem nakon svega što sam naučio u svojoj prvoj sezoni. Biće to uzbudljiva godina".

Nakon vesti iz redova Rejsing Bulsa, ostaje da se vidi da li će Has za 2027. dati novi ugovor Oliveru Bermanu (što je, čini se, samo pitanje trenutka), kao i to da li će Kadilak zadržati Valterija Botasa ili će priliku pružiti američkom vozaču Koltonu Herti.

Šampionat Formule 1 nastavlja se od 20. do 22. novembra, Velikom nagradom Las Vegasa, a do kraja sezone ostale su još tri trke.