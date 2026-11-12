Gde ih sretnu, tu ih razbiju: Englezi su noćna mora za Vatrene

Oba selektora nemaju mnogo problema oko tima. Domaćine će u špicu da predvodi Hari Kejn, uz ofanzivne Morgana Rodžersa, Džuda Belingema i Entonija Gordona. Slaven Bilić ne odustaje od veterana na sredini terena, Luke Modrića i Matea Kovačića.

20.45: (1,22) Engleska (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX

Dominik Livaković će imati pune ruke posla na kultnom stadionu. Štoperi će najverovatnije da budu Luka Vušković i Duje Ćaleta-Car, dok će po bekovekim pozicijama da špartaju Josip Stanišić i Jopko Gvrdiol. Kristijan Jakić je ostavio dobar utisak protiv Španije na Poljudu, ali se povredio pa se otvorio prostor za Josipa Mišića i Petra Sučića. Germanijak piše da postoji mogućnost da Modrić počne meč s klupe.

**************

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli.

**************

Po krilima se očekuju Nikola Vlašić i Martin Baturina, a na najisturenijoj poziciji biće Igor Matanović. U nedelju u meč sa Češkom u Osijeku bi starter u napadu trebalo da bude Dion Drena Beljo iz Dinama.

Englezi su posle poraza od Španije u Londonu (2:3) na prethodne tri utakmice Lige nacija, dve sa Češkom i pomenuti dvoboj sa Hrvatskom u Rijeci, nisu primili gol, uz 12 postignutih. Hrvati su dobili Češku u Pragu sa 2:1, ali su onda nanizali tri neuspeha uz čak 13 lopti u mreži Vatrenih.

20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)

I tradicija kaže da je Engleska neugodna rival Hrvatskoj. Gordi Albion je dobio četiri vezane utakmice protiv danaašnjeg rivala. Osim brodoloma tima Slavena Bilića pre mesec dana na Rujevici, na Mundijalu u grupnoj fazi su Ostrvljani slavili sa 4:1. Pre toga su dobili sa 1:0 i 2:1, a poslednji put su Hrvati ostali neporaženi sa trećeplasiranom selekcijom sveta u Ligi nacija u oktobru 2018, kada je bilo 0:0 u Rijeci.

Meč u Londonu je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota da će biti 5+ je 3,15, a opet 7+ je 13,0.

OČEKIVANI SASTAVI

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Arnold, Kvansa, Brantvajt, Hol – Anderson, Rajs – Rodžers, Belingem, Gordon – Kejn.

HRVATSKA (4-3-3): Livaković, Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol - P. Sučić, Modrić, Kovačić - Vlašić, Matanović, Baturina.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

GRUPA 1

18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX

20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)