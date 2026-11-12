Derbi na San Siru: Razlika nikad veća - Francuska i bez Embapea i Dembelea favorit
Vreme čitanja: 5min | čet. 12.11.26. | 12:07
Kvalitet na strani Galskih petlova pred obračun u Milanu u petom kolu Lige nacija (20.45)
(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)
Razlika u kvalitetu italijanske i francuske reprezentacije nikada nije bila tako evidentna kao u ovom istorijskom periodu. U poslednjih 12 godina, Italija je osvojila Evropsko prvenstvo i nije se kvalifikovala na tri Mundijala, dok su Francuzi u istom periodu postali prvaci sveta (2018), igrali dva finala (Mundijal 2022. i Euro 2016) i dva polufinala (Mundijal 2026. i Euro 2024).
Izabrane vesti
U poslednjih deset godina francuski fudbaleri redovno završavaju na postolju i među prvih deset igrača u konkurenciji za Zlatnu loptu, italijanski su samo sa Žoržinjom jednom stigli do drugog mesta i praktično ih nikada nema ni među 30 najboljih. Uostalom, činjenica da je prvi centarfor Italije Pio Espozito rezerva Markusu Tiramu, trećem ili čak četvrtom izboru za špic napada Plavaca, dovoljno govori o razlici između dve selekcije.
Ipak, fudbal je čudesna igra u kojoj David često iznenadi Golijata i to se dogodilo pre pet nedelja u Sen Deniju kada su Azuri zaustavili Zidanove izabranike.
Nešto se događa između Zinedina Zidana i Kilijana Embapea. Golgeter Real Madrida bio je alfa i omega u reprezentaciji koju je vodio Didije Dešan i praktično je radio šta je hteo. Sa Zidanom se ta muzika promenila. Mbape nije prihvatio oduševljeno pojedine izbore i ideje novog selektora i već drugi put se požalio na povredu tokom boravka u reprezentaciji.
20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)
Naravno, utakmice u Ligi nacija nemaju neku specifičnu težinu za Francusku, a Zidan ima čitavu lepezu napadača koji mogu da zamene Embapea, tako da se nalazimo tek u fazi zagrevanja sukoba nekadašnje i sadašnje „desetke” Trikolora.
I dok Francuzi ne mogu da računaju na poker napadača (Embape, Dembele, Tiram i Lepol), plus Kundea i Čuamenija, Italijani takođe imaju seriju igrača van stroja, od Kena, Retegija, Zanioloa i Raspadorija u napadu, preko Lokatelija u veznom redu i Mančinija, Bonđorna i Di Lorenca u odbrani.
Zidan nije želeo da se sakrije iza odsustva najboljih igrača i podvukao je da ima top sastav uprkos svemu. I Mančini je pokazao optimizam pred meč ističući da ne žele samo da pobede, već da do tri boda stignu zahvaljujući konstruktivnoj igri, a ne defanzivnoj taktici sa kontranapadima.
Roberto Mančini igra na kartu Pija Espozita. Mladi centarfor Intera nije samo postigao sedam golova na 13 mečeva u reprezentativnom dresu već je na poslednje dve utakmice zatresao mrežu i sa grbom Intera na grudima, doprinoseći značajno pobedama nad Komom i Fejenordom nakon poraza u derbiju.
Donaruma ne prolazi kroz najbolji period u Mančester Sitiju. Nakon odličnog starta usledili su porazi i kiksevi Donarume, tako da će i za njega večerašnji duel biti neka vrsta prilike da se iskupi za razočaravajuće nastupe.
Ključnu ulogu imaće bekovi, Kalafjori i Kajode, čiji će zadatak biti da pomognu Skalviniju i Bastoniju u zaustavljanju francuskog trozupca Barkola – Due – Olise. Na Apeninskom poluostrvu nisu svi uvereni da je dobar izbor Mančinija da pošalje na teren Barelu i Fratezija od prvog minuta, sa Tonalijem u ulozi režisera. Barela i Fratezi nisu mogli da funkcionišu zajedno tri godine u Interu, tako da je malo verovatno da će biti drugačije u nacionalnoj selekciji.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥
Zidan će poslati na teren ultraofanzivnu formaciju jer će pored trojice pomenutih ofanzivnih igrača u veznoj liniji kružiti Šerki, Da Kunja ili Kamavinga i Rabio. Šerki i Rabio tresu mreže više nego mnogi centarfori u pet najjačih liga petice. Vezni igrač Sitija dao je osam golova, a Milanov pet.
Ipak, najbolji igrač Francuza u ovoj godini, barem u nacionalnom dresu, jeste Olise. Fudbaler Bajerna iz Minhena je najbolji strelac u Ligi nacija u grupi 1 sa četiri gola, plus u ovoj kalendarskoj godini Olise je uknjižio deset asistencija, brojka kojom nijedan drugi fudbaler ne može da se podiči.
Među Azurima, osim Espozita, u Ligi nacija Bastoni se nije istakao gestovima u odbrani, ali je sa dva gola protiv Turske i Francuske otvorio vrata za oporavak Azura nakon teškog poraza od Belgije u prvom kolu Lige nacija.
18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX
Na poslednjih šest mečeva dve reprezentacije Francuzi imaju daleko bolji skor: četiri pobede, jedan remi i jedan poraz. Takođe, Italijani u poslednje vreme ne prolaze dobro na Meaci, nanizali su tri uzastopna poraza u Milanu, protiv Francuske, Nemačke i Norveške, uz gol-razliku 3:9. Isti broj poraza kao od 1927. godine, kada je Italija prvi put igrala na San Siru, pa do 2024. godine i neuspeha protiv Trikolora.
Uprkos lošem startu, Italijani bi već večeras mogli da obezbede prolaz u četvrtfinale Lige nacija pod uslovom da odnesu pobedu nad Francuskom, a Turska nad Belgijom. S druge strane, Francuzima je dovoljan bod za prolazak u sledeću fazu. Takođe, u slučaju pobede, Zidan bi postao treći selektor u istoriji Francuske koji je na prvih pet nastupa zabeležio četiri pobede.
Inače, San Siro će, i pored kiše koja pada već dva dana bez prestanka u Milanu, biti popunjen gotovo do poslednjeg mesta, a među 70 hiljada navijača biće i novi šampion Formule 1 Kimi Antoneli. Najmlađi šampion u Formuli 1 pojaviće se sa kosom ofarbanom u bojama italijanske zastave, s kojom se premijerno pojavio na proslavi titule Mercedesa.
ITALIJA 4-3-3: Donaruma – Kajode, Skalvini, Bastoni, Kalafjori – Fratezi, Tonali, Barela (Dumbija) – S. Espozito (Liberali), P. Espozito, Kambijagi (Koleošo).
FRANCUSKA 4-3-3: Menjan – Malo Gisto, Upamekano, Konate, Trufer – Šerki, Da Kunja (Kamavinga), Rabio – Olise, Due, Barkola (Majulu).
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Četvrtak
GRUPA 1
18.00: (3,60) Turska (4,00) Belgija (1,90) MOZZART RELAX
GRUPA 3
20.45: (11,0) Češka (6,50) Španija (1,23)
Subota
GRUPA 4
18.00: (1,25) Norveška (6,25) Vels (10,5)
20.45: (1,47) Portugalija (4,90) Danska (5,80)
***kvote su podložne promenama