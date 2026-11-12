Derbi na San Siru: Razlika nikad veća - Francuska i bez Embapea i Dembelea favorit

U poslednjih deset godina francuski fudbaleri redovno završavaju na postolju i među prvih deset igrača u konkurenciji za Zlatnu loptu, italijanski su samo sa Žoržinjom jednom stigli do drugog mesta i praktično ih nikada nema ni među 30 najboljih. Uostalom, činjenica da je prvi centarfor Italije Pio Espozito rezerva Markusu Tiramu, trećem ili čak četvrtom izboru za špic napada Plavaca, dovoljno govori o razlici između dve selekcije.

Ipak, fudbal je čudesna igra u kojoj David često iznenadi Golijata i to se dogodilo pre pet nedelja u Sen Deniju kada su Azuri zaustavili Zidanove izabranike.

Nešto se događa između Zinedina Zidana i Kilijana Embapea. Golgeter Real Madrida bio je alfa i omega u reprezentaciji koju je vodio Didije Dešan i praktično je radio šta je hteo. Sa Zidanom se ta muzika promenila. Mbape nije prihvatio oduševljeno pojedine izbore i ideje novog selektora i već drugi put se požalio na povredu tokom boravka u reprezentaciji.

20.45: (3,50) Italija (3,80) Francuska (1,95)

Naravno, utakmice u Ligi nacija nemaju neku specifičnu težinu za Francusku, a Zidan ima čitavu lepezu napadača koji mogu da zamene Embapea, tako da se nalazimo tek u fazi zagrevanja sukoba nekadašnje i sadašnje „desetke” Trikolora.

I dok Francuzi ne mogu da računaju na poker napadača (Embape, Dembele, Tiram i Lepol), plus Kundea i Čuamenija, Italijani takođe imaju seriju igrača van stroja, od Kena, Retegija, Zanioloa i Raspadorija u napadu, preko Lokatelija u veznom redu i Mančinija, Bonđorna i Di Lorenca u odbrani.

Zidan nije želeo da se sakrije iza odsustva najboljih igrača i podvukao je da ima top sastav uprkos svemu. I Mančini je pokazao optimizam pred meč ističući da ne žele samo da pobede, već da do tri boda stignu zahvaljujući konstruktivnoj igri, a ne defanzivnoj taktici sa kontranapadima.