Kerik otpušten, stiže Poketino! Uprava da spremi pare, ekipa telo za “grozni” Gakonov test
Vreme čitanja: 5min | čet. 12.11.26. | 12:10
Dosadašnjem treneru konačno je saopšteno da je bivši, mada je cela planeta to znala već danima. Javnost u Engleskoj se pita – da li je Poketino pravi odgovor?
Saga završena, očekivanim epilogom. Mada je sveopšti utisak da je uprava Mančester junajteda – po ko zna koji put – pokazala nizak nivo taktičnosti prilikom smenjivanja Majkla Kerika, koji je morao danima da odrađuje treninge dok je cela planeta znala da mu je omča oko vrata. Kako bilo, Keriku je danas konačno saopšteno da je bivši, rastanak je sada zvaničan, dok je Maurisio Poketino novi trener.
Dobro, ovaj drugi deo nije još definitivan, jer trenutno se Poketino sa reprezentacijom SAD priprema za dvomeč sa Haitijem u četvrtfinalu CONCACAF Lige nacija. Druga utakmice je zakazana za četvrtak, prva sledeća utakmica Junajteda u nedelju. No, to što Argentinac verovatno neće imati dovoljno problema za pripremu derbi debija protiv Liverpula najmanji je problem. Jer posle odlaska ser Aleksa Fergusona klub koji je početkom veka uz Real Madrid, Barselonu i Bajern važio za najmoćnijeg u Evropi sada se suočava sa rizikom ispadanja iz Premijer lige.
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Već smo pisali da je samo na dovođenje i otpuštanje trenera i sportskih direktora u tih 13 godina potrošio 120.000.000 evra. Dobar deo tog minusa, oko 50.000.000 evra, napravio je samo u poslednje dve godine, otkako je Džim Retklif za 1.500.000.000 evra preuzeo klub. U tom periodu plaćao je obeštećenja i/ili otpremnine za sportskog direktora Dena Ešvorta, pa trenere Erika Ten Haga, Rubena Amorima, Kerika i sada će za Poketina. Kad se sve sabere, samo na ovaj deo poslovaja izvršni direktor Omar Berada i direktor fudbala Džejson Vilkoks trošili su više od 60.000 evra dnevno. Ne računamo tu plate za pomenute.
Usput su napravili tim koji je trenutno u zoni ispadanja.
Zato proslavljeni Geri Nevil savetuje Poketina da prilikom pregovora traži garancije i za sebe, ali i da će Junajted već u januaru da mu dovede barem dvojicu kvalitetnih defanzivaca.
“Prvo bih sebe zaštitio do neba. Ali njemu su neophodna i dva odbrambena fudbalera u januaru. Mora na tome da insistira inače ništa neće da uradi. Ako to ne dobije, trebalo bi da odbije ponudu. Pogledajte samo s kim je Kerik završio utakmicu u nedelju: Dalot na levom beku, Mazraui desno, štoper Leni Joro i Ejden Heven. To je verovatno najgora poslednja četvorka u Premijer ligi. Ja ne znam za goru. I ne mogu da verujem da je Mančester junajted završio s njom”.
Još jedna stvar se potencira u lokalnim medijima, a to je fizička sprema igrača. Kod Majkla Kerika bila je žestoko kritikovana dok se šef branio tvrdnjom da želi tim koji dominira kroz posed, a ne trkačku mašinu. Nije mu pomoglo to što je Juri Tilemans u podkastu kod Rija Ferdinanda rekao: "Posle Svetskog prvenstva ne treniraš mnogo. Uglavnom kuliraš".
Kod Poketina se pak od igrača uvek tražio paklen rad. I prvo što je Argentinac radio kada bi preuzimao bilo koji tim jeste da sve igrače podvrgne ozloglašenom “Gakon testu”, nazvanom po francuskom kondicionom treneru Žoržu Gakonu.
“Počinjemo s tim da igrači imaju 45 sekundi da pređu 150 metara. Onda 15 sekundi odmora. Ali u svakom sledećem ponavljanju od 45 sekundi moraju da pretrče 6,25 metara više, dok se intenzitet stalno povećava”, objašnjavao je sam Poketino u knjizi “Vrli novi svet” iz 2017.
Sve bi bilo gotovo za otprilike 10 do 12 minuta, ali je i sam Poketino govorio da je test “grozan”. I da je, kada je dolazio u Totenhem u sezoni 2014/2015, već mu je bilo 42 godine, njegov rezultat bio bolji od svih igrača.
“Plači tokom nedelje da bi uživao za vikend”, bio je Poketinov moto, kako se kasnije prisećao Morgan Šnajderlin, koji je sa njim radio u Sautemptonu.
U najluđoj varijanti, igrači bi u tih 20-ak faza mogli da pretrče skoro 4.500 metara (svetski atletski rekord u trci na 5.000 metara je 12 minuta i 35 sekundi), ali kako je Kajl Voker rekao: “Jedini čovek koga sam video je završio taj test je bio Dele Ali. On je bio životinja kada govorimo o trčanju”.
Poketino bi kretao od 12 faza. I kad je Riki Lambert sa Holanđaninom Josom Hojveldom ispred Sautemptonove ekipe išao da se žali kod šefa jer igrači smatraju da na treningu ponedeljkom previše trče…
“Klimao je glavom i rekao: ‘Razumem, Riki’… Otišao sam nazad do momaka da im saopštim lepe vesti, sav ponosan. Igrali smo u nedelju, dolazi ponedeljak, umesto tih 12 deonica trčali smo 24. U tom trenutku shvatiš: ‘Ili ideš sa njim ili te nema’. Posle nismo prigovarali... Mislio sam da je lud. Ali svi smo kod njega napredovali i nikad se nisam tako dobro osećao”.
Usput je Poketino uspeo da lansira mlade asove kakvi su u to vreme bili Ali ili Hari Kejn. U Pari Sen Žermenu, međutim, njegovi metodi nisu prošli i klub ih je, kada su se rastajali, nazvao “antikvitetskim”. Neko će reći da su pariske zvezde bile previše razmažene u to vreme?
Kako bilo, Junajted će za Poketinove usluge prvo morati da Fudbalskom savezu SAD isplati obeštećenje od 9.000.000 evra. Zatim će za šefa i njegov stručni štab dati sigurno još više od 12.000.000. Biće tu njegovi verni pomagači Hezus Perez i Migel D’Agostino, pa Antonio Himenez, zadužen za golmane, a videćemo da li i Maurisijov sin Sebastijano, koji je inače sportski naučnik.
A, Kerik? On će da ostane miljenik navijača, jer iako je ostavio klub u nezavidnoj situaciji sve vreme se ponašao gospodski, radio po ceo dan i nije iznosio nikakav prljav veš. U očima mnogih ispašće čak i žrtva, jer kako kaže Piter Šmajhel…
“Ogromno nepoštovanje prema njemu. Da budem iskren, ne vidim šta je on tu uradio pogrešno. Znam gde je tim na tabeli, ali nije sve do njega. A, ako i hoćeš nekog drugog – otpusti ga. Nemoj da ga teraš da dolazi da vodi treninge. Ogromno nepoštovanje”.
Pored svih ovih pogrešnih odluka uprave – nikakvo iznenađenje. Navijači se samo nadaju da će Poketino uspeti da funkcioniše sa takvim nadređenima.