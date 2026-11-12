Kerik otpušten, stiže Poketino! Uprava da spremi pare, ekipa telo za “grozni” Gakonov test

Dobro, ovaj drugi deo nije još definitivan, jer trenutno se Poketino sa reprezentacijom SAD priprema za dvomeč sa Haitijem u četvrtfinalu CONCACAF Lige nacija. Druga utakmice je zakazana za četvrtak, prva sledeća utakmica Junajteda u nedelju. No, to što Argentinac verovatno neće imati dovoljno problema za pripremu derbi debija protiv Liverpula najmanji je problem. Jer posle odlaska ser Aleksa Fergusona klub koji je početkom veka uz Real Madrid, Barselonu i Bajern važio za najmoćnijeg u Evropi sada se suočava sa rizikom ispadanja iz Premijer lige.

Saga završena, očekivanim epilogom. Mada je sveopšti utisak da je uprava Mančester junajteda – po ko zna koji put – pokazala nizak nivo taktičnosti prilikom smenjivanja Majkla Kerika , koji je morao danima da odrađuje treninge dok je cela planeta znala da mu je omča oko vrata. Kako bilo, Keriku je danas konačno saopšteno da je bivši, rastanak je sada zvaničan, dok je Maurisio Poketino novi trener.

Već smo pisali da je samo na dovođenje i otpuštanje trenera i sportskih direktora u tih 13 godina potrošio 120.000.000 evra. Dobar deo tog minusa, oko 50.000.000 evra, napravio je samo u poslednje dve godine, otkako je Džim Retklif za 1.500.000.000 evra preuzeo klub. U tom periodu plaćao je obeštećenja i/ili otpremnine za sportskog direktora Dena Ešvorta, pa trenere Erika Ten Haga, Rubena Amorima, Kerika i sada će za Poketina. Kad se sve sabere, samo na ovaj deo poslovaja izvršni direktor Omar Berada i direktor fudbala Džejson Vilkoks trošili su više od 60.000 evra dnevno. Ne računamo tu plate za pomenute. Usput su napravili tim koji je trenutno u zoni ispadanja.

Zato proslavljeni Geri Nevil savetuje Poketina da prilikom pregovora traži garancije i za sebe, ali i da će Junajted već u januaru da mu dovede barem dvojicu kvalitetnih defanzivaca.

“Prvo bih sebe zaštitio do neba. Ali njemu su neophodna i dva odbrambena fudbalera u januaru. Mora na tome da insistira inače ništa neće da uradi. Ako to ne dobije, trebalo bi da odbije ponudu. Pogledajte samo s kim je Kerik završio utakmicu u nedelju: Dalot na levom beku, Mazraui desno, štoper Leni Joro i Ejden Heven. To je verovatno najgora poslednja četvorka u Premijer ligi. Ja ne znam za goru. I ne mogu da verujem da je Mančester junajted završio s njom”. Još jedna stvar se potencira u lokalnim medijima, a to je fizička sprema igrača. Kod Majkla Kerika bila je žestoko kritikovana dok se šef branio tvrdnjom da želi tim koji dominira kroz posed, a ne trkačku mašinu. Nije mu pomoglo to što je Juri Tilemans u podkastu kod Rija Ferdinanda rekao: "Posle Svetskog prvenstva ne treniraš mnogo. Uglavnom kuliraš". Kod Poketina se pak od igrača uvek tražio paklen rad. I prvo što je Argentinac radio kada bi preuzimao bilo koji tim jeste da sve igrače podvrgne ozloglašenom “Gakon testu”, nazvanom po francuskom kondicionom treneru Žoržu Gakonu.

“Počinjemo s tim da igrači imaju 45 sekundi da pređu 150 metara. Onda 15 sekundi odmora. Ali u svakom sledećem ponavljanju od 45 sekundi moraju da pretrče 6,25 metara više, dok se intenzitet stalno povećava”, objašnjavao je sam Poketino u knjizi “Vrli novi svet” iz 2017. Sve bi bilo gotovo za otprilike 10 do 12 minuta, ali je i sam Poketino govorio da je test “grozan”. I da je, kada je dolazio u Totenhem u sezoni 2014/2015, već mu je bilo 42 godine, njegov rezultat bio bolji od svih igrača.

“Plači tokom nedelje da bi uživao za vikend”, bio je Poketinov moto, kako se kasnije prisećao Morgan Šnajderlin, koji je sa njim radio u Sautemptonu. U najluđoj varijanti, igrači bi u tih 20-ak faza mogli da pretrče skoro 4.500 metara (svetski atletski rekord u trci na 5.000 metara je 12 minuta i 35 sekundi), ali kako je Kajl Voker rekao: “Jedini čovek koga sam video je završio taj test je bio Dele Ali. On je bio životinja kada govorimo o trčanju”.