Sudije i Karlik Džons! Problem postoji
Vreme čitanja: 7min | čet. 12.11.26. | 12:16
"Nadam se da ću vremenom dobiti više sudijskog poštovanja i da će se neke situacije drugačije tretirati", rekao je Karlik Džons posle pobede nad Baskonijom
Pobeda nad Baskonijom od 80:66 u grotlu 'Beogradske arene' donela je preko potreban mir u redove Partizana, a Karlik Džons je, uz Tonjea Džekirija, još jednom potvrdio da je motor ovog tima. Međutim, iza hladnih brojki i osmeha zbog nove evroligaške recke, u očima plejmejkera crno-belih krila se duboka, gotovo opipljiva frustracija. Dok su navijači slavili trijumf, Džons je pred novinarima otvorio dušu i ogolio problem koji ga tišti već nedeljama – osećaj nemoći pred sudijskim kriterijumom koji ne prati njegovu bespoštednu borbu u reketu.
Plejmejker crno-belih već duže vreme trpi žestoke kontakte prilikom prodora, što primećuju i publika i predstavnici medija. Na direktno pitanje koliko ga frustrira takva situacija, Džons je priznao da je sa svojim agentom detaljno analizirao brojke u ligi i da mu kriterijum nikako nije jasan.
„Ne znam, zaista. Razumem da su sudije ljudi i da se trude, ali nije lako. Razgovarao sam sa svojim agentom i samostalno analizirao statistiku mnogih igrača u ligi. Gledao sam koliko slobodnih bacanja izvode, a zatim uporedio njihove brojke sa svojim. Smatram da sam jedan od igrača koji najčešće napadaju obruč i ulaze u reket, a neki od njih imaju 20 ili čak 30 i više slobodnih bacanja od mene”, istakao je Džons.
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Uprkos svemu, organizator igre Partizana poručuje da neće odustati od svog prepoznatljivog stila, ali ukazuje na dvostruke aršine na parketu.
„Ne znam u čemu je problem. Neću menjati svoj način igre. Nastaviću da budem agresivan, da vršim pritisak na odbranu i napadam koš. Nadam se da ću vremenom dobiti više sudijskog poštovanja i da će se neke situacije drugačije tretirati, ali na meni je da radim svoj posao. Nadam se da će se situacija promeniti, ali nastaviću da razgovaram sa sudijama i ukazujem im na to da me udaraju i povlače. Neverovatno je to što bi, kada bih ja isto uradio protivničkom igraču, gotovo uvek bio dosuđen faul. Trudim se da se izborim sa tim i to je jedino što zaista mogu da uradim.”
Na pitanje kakav odgovor dobija od arbitara kada im u toku meča skrene pažnju na udarce koje prima, Džons kratko objašnjava.
„Ponekad jednostavno ne vide šta se dogodilo zbog ugla iz kojeg posmatraju situaciju. Ipak, mogu da se ne složim sa njihovom odlukom. Nekada vide, nekada ne. Ponekad sviraju faul, a nekada ne. To je sve što mogu da kažem o tome.”
Pre nego što se osvrnuo na sudijsku problematiku, Džons je prokomentarisao samu utakmicu, ističući da tim ne sme da upadne u euforiju pred duel sa Bešiktašom i Valensijom naredne nedelje
.„Moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Drago mi je što smo ostvarili prve dve pobede. Mislim da nam je sledeći protivnik Bešiktaš. Fokusiraćemo se na tu utakmicu i pokušati da dođemo do još jedne pobede. Kao što sam rekao, idemo korak po korak. Važno je da nastavimo dobro da se uklapamo i da pokušamo da napravimo pobednički niz.”
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Posebne reči hvale imao je za Nikolu Tanaskovića, koji usled problema sa povredama centara uspešno iznosi veliki teret u reketu.
„Oduvek sam voleo njegov način igre. Smatram ga igračem koji povezuje ekipu. Radi sve one male stvari koje su veoma važne. Fizički je snažan, dobro gradi poziciju, skače i igra sa mnogo energije. Mislim da je niži od većine igrača na poziciji centra, ali se odlično bori. Zadaje mnogo problema protivničkim centrima. Mislim da je izuzetno važan za naš tim. Preuzeo je veću odgovornost zbog izostanka naših centara i, kao što sam rekao, radi zaista odličan posao.”
Takođe, raduje ga dolazak novog pojačanja u Beograd, Krisa Silve, od kojeg očekuje dodatnu čvrstinu pod košem.
„Mislim da će nam najviše pomoći na poziciji centra, pre svega u skoku. Odličan je u igri iznad obruča, a donosi i mnogo energije. Uvek nam dobro dođe još jedan visoki igrač koji igra sa mnogo energije i maksimalnim intenzitetom. Drago mi je što je sa nama i radujem se svemu što možemo zajedno da ostvarimo.”
Partizan je meč završio sa svega sedam izgubljenih lopti, što je segment igre kojem Džons pridaje poseban značaj, pogotovo sada kada su šutevi spolja konačno počeli da ulaze.
„Mislim da sam ja imao tri od tih sedam izgubljenih lopti. Ali dobro, kontrola lopte je uvek veoma važna. Lično tome pridajem veliki značaj. Tako se dobijaju utakmice – tako što ne gubite lopte. Najmanje što možemo da uradimo jeste da uputimo šut ka košu i tako sebi pružimo priliku da uhvatimo ofanzivni skok. Mislim da smo večeras dobro čuvali loptu i imali poverenja jedni u druge. Često probijamo odbranu, izbacujemo loptu na šut spolja, a zatim sledi još jedno dodavanje. Takva igra nam odgovara. Ranije nam to nije donosilo rezultate, pre svega zbog promašenih šuteva, ali u poslednje vreme, igrajući na domaćem terenu, počinjemo da pogađamo i vidimo da neke lopte konačno ulaze.”
Za kraj, dotakao se i timske hemije u defanzivi, otkrivši ko je zadužen za podizanje atmosfere na terenu i tribinama.
„Pomalo svi učestvujemo u tome. Situacija je drugačija, ponekad je zaista ludo. Hejs u poslednje vreme nije igrao, ali on je glavni kada je reč o tome. Najglasniji je u našoj odbrani, stalno komunicira i uvek se čuje na terenu. Uvek glasno najavljuje preuzimanja, blokira šuteve... Izdvojio bih njega, naravno i Paju. Tu je i Lakić. Kada iznudi faul u napadu ili napravi neki sličan potez, odmah se podigne i proslavlja. Njih trojicu bih posebno izdvojio, ali mislim da svi doprinosimo tome i nadovezujemo se na njihovu energiju i proslave. Mislim da smo tokom cele sezone odlična defanzivna ekipa i potrudićemo se da tako i nastavimo.”