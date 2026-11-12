Sudije i Karlik Džons! Problem postoji

Plejmejker crno-belih već duže vreme trpi žestoke kontakte prilikom prodora, što primećuju i publika i predstavnici medija. Na direktno pitanje koliko ga frustrira takva situacija, Džons je priznao da je sa svojim agentom detaljno analizirao brojke u ligi i da mu kriterijum nikako nije jasan. „Ne znam, zaista. Razumem da su sudije ljudi i da se trude, ali nije lako. Razgovarao sam sa svojim agentom i samostalno analizirao statistiku mnogih igrača u ligi. Gledao sam koliko slobodnih bacanja izvode, a zatim uporedio njihove brojke sa svojim. Smatram da sam jedan od igrača koji najčešće napadaju obruč i ulaze u reket, a neki od njih imaju 20 ili čak 30 i više slobodnih bacanja od mene” , istakao je Džons .

Pobeda nad Baskonijom od 80:66 u grotlu 'Beogradske arene' donela je preko potreban mir u redove Partizana, a Karlik Džons je, uz Tonjea Džekirija , još jednom potvrdio da je motor ovog tima. Međutim, iza hladnih brojki i osmeha zbog nove evroligaške recke, u očima plejmejkera crno-belih krila se duboka, gotovo opipljiva frustracija. Dok su navijači slavili trijumf, Džons je pred novinarima otvorio dušu i ogolio problem koji ga tišti već nedeljama – osećaj nemoći pred sudijskim kriterijumom koji ne prati njegovu bespoštednu borbu u reketu.

Uprkos svemu, organizator igre Partizana poručuje da neće odustati od svog prepoznatljivog stila, ali ukazuje na dvostruke aršine na parketu.

„Ne znam u čemu je problem. Neću menjati svoj način igre. Nastaviću da budem agresivan, da vršim pritisak na odbranu i napadam koš. Nadam se da ću vremenom dobiti više sudijskog poštovanja i da će se neke situacije drugačije tretirati, ali na meni je da radim svoj posao. Nadam se da će se situacija promeniti, ali nastaviću da razgovaram sa sudijama i ukazujem im na to da me udaraju i povlače. Neverovatno je to što bi, kada bih ja isto uradio protivničkom igraču, gotovo uvek bio dosuđen faul. Trudim se da se izborim sa tim i to je jedino što zaista mogu da uradim.”

Na pitanje kakav odgovor dobija od arbitara kada im u toku meča skrene pažnju na udarce koje prima, Džons kratko objašnjava.

„Ponekad jednostavno ne vide šta se dogodilo zbog ugla iz kojeg posmatraju situaciju. Ipak, mogu da se ne složim sa njihovom odlukom. Nekada vide, nekada ne. Ponekad sviraju faul, a nekada ne. To je sve što mogu da kažem o tome.” Pre nego što se osvrnuo na sudijsku problematiku, Džons je prokomentarisao samu utakmicu, ističući da tim ne sme da upadne u euforiju pred duel sa Bešiktašom i Valensijom naredne nedelje

.„Moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Drago mi je što smo ostvarili prve dve pobede. Mislim da nam je sledeći protivnik Bešiktaš. Fokusiraćemo se na tu utakmicu i pokušati da dođemo do još jedne pobede. Kao što sam rekao, idemo korak po korak. Važno je da nastavimo dobro da se uklapamo i da pokušamo da napravimo pobednički niz.” MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Posebne reči hvale imao je za Nikolu Tanaskovića, koji usled problema sa povredama centara uspešno iznosi veliki teret u reketu.

„Oduvek sam voleo njegov način igre. Smatram ga igračem koji povezuje ekipu. Radi sve one male stvari koje su veoma važne. Fizički je snažan, dobro gradi poziciju, skače i igra sa mnogo energije. Mislim da je niži od većine igrača na poziciji centra, ali se odlično bori. Zadaje mnogo problema protivničkim centrima. Mislim da je izuzetno važan za naš tim. Preuzeo je veću odgovornost zbog izostanka naših centara i, kao što sam rekao, radi zaista odličan posao.”