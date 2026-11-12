Priznanje za Sandovala u Južnoj Americi: Da li je Zvezda prelako odustala od Kolumbijca?

Podsetimo, Sandoval je u Zvezdu došao na jednogodišnju pozajmicu iz Betisa u januaru 2025. za obeštećenje od 200.000 evra. Mogli su crveno-beli da otkupe ugovor, ali Kolumbijac nije uspeo da se nametne u konkurenciji Veljka Milosavljevića, Stefana Lekovića i Vanje Drkušića u prvoj sezoni, odnosno Miloša Veljkovića , Rodrigaa i Teba Učene tokom jeseni. Odigrao je dvaput kao starter protiv OFK Beograda, dok je jednom ušao sa klupe protiv Mladosti iz Lučana, na terenu je proveo zbirno tek 152 minuta.

Zato, prošle zime se vratio u Betis, a već u februaru je raaskinuo ugovor sa španskim klubom i kao slobodan igrač je prešao u Deportivo. Bila su mu potrebna dva-tri meseca da uđe u takmičarsku formu, ali je posle toga postao standardan prvotimac. Pred kraj Aperture je zabeležio tri nastupa, a zatim je u Klausuri na početku takmičenja bio standardan prvotimac na mestu štopera.

Direktan crveni karton protiv Bukaramange 31. avgusta primorao je Sandovala na privremenu pauzu, posle čega ga je trener Rafael Dudamel preselio na klupu na nekoliko mečeva.

01.00: (1,75) Ljaneros (3,50) Čiko (4,30)

U međuvremenu je Deportivo osigurao jednu od najboljih osam pozicija na tabeli, koje vode u Kvadrangular – doigravanje za titulu – posle čega je venecuelanski strateg malo počeo da eksperimentiše sa timom i isprobava dodatne opcije za najbitniji deo sezone. Tako je Sandoval poslednje dve utakmice odigrao od starta kao desni bek. Definitivno 186 centimetara visoki defanzivac poseduje brzinu da pokriva i tu poziciju. Bilo bi zanimljivo videti da li bi 21-godišnjak imao drugačiju ulogu u Zvezdi sad kada je trener Albert Rijera. Ne samo zbog toga što obojica pričaju španski jezik, već više zbog činjenice da šef stručnog štaba lidera Mozzart Bet Superlige voli štopere koji mogu da igraju široko, kao bekovi.

Bruno Duarte, Felisio Milson i Keimer Sandoval (©Starsport)

Iako je u Evropi toku reprezentativna pauza, prvenstvo Kolumbije se neće prekidati. Deportivo Kali će igrati u subotu meč 19. kola Klausure protiv Tolime, a sada mu je samo značajan poredak za to da vidi sa kojim ekipama će biti u grupi u Kvadrangularu. Kome nisu poznata pravila tamošnje lige, da pojasnimo – osam najboljih na tabeli posle 19 kola će biti podeljeni u dve grupe od po četiri tima. Svi kreću ponovo od nule, igra se dvokružno, a pobednici grupa potom igraju dvomeč u finalu za titulu. Titulu u Aperturi je proletos osvojio Junior, pošto je u finalu bio bolji od Atletiko Nasionala sa ukupnih 3:1.

Sandoval je zvanično osvojio dve titule sa Crvenom zvezdom, pošto je imao nastupe u Mozzart Bet Superligi u obe sezone. Međutim, sigurni smo da bi mu eventualni pehar sa Deportivom bio draži, jer bi u njemu imao konkretan doprinos na terenu. Računajući i Kup Kolumbije, 21-godišnjak ove sezone ima ukupno 18 nastupa za tim iz Kalija. Mnogo više nego u evropskom fudbalu, koji ga je odbacio bez prave šanse za dokazivanjem...

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KOLUMBIJA 1- 19. (POSLEDNJE) KOLO

Četvrtak

23.00: Deportivo Pasto - Junior

Petak

01.00: (1,75) Ljaneros (3,50) Čiko (4,30)

Subota

02.30: (2,85) Inter Bogota (3,40) Santa Fe (2,25)

21.30: (2,55) Agilas (3,30) Independijente Medeljin (2,55)

21.30: (2,55) Atletiko Nasional (3,40) Onse Kaldas (2,50)

21.30: (1,58) Bukaramanga (3,90) Fortaleza (5,20)

21.30: (1,57) Kukuta (4,10) Jaguares (5,00)

21.30: (2,35) Deportivo Kali (3,20) Tolima (2,90)

21.30: (1,33) Miljonarios (4,80) Alijanca (8,50)

21.30: (3,80) Pereira (3,50) Amerika Kali (1,85)

***Kvote su podložne promenama