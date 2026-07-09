Debakl Orlića u Klužu, sada ništa nije u našim rukama
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 20:26
Mladi rukometaši Srbije deklasirani od vršnjaka iz Švajcarske 25:35 u drugom kolu Evropskog prvenstva za juniore
Minimalan trijumf juniora Srbije nad Farskim Ostvima (32:31) na premijeri Evropskog prvenstva u rumunskom Klužu, pa debakl od Švajcarske – 25:35 u drugom kolu. Tim Dalibora Čuture sada ne zavisi od sebe, odnosno za plasman u narednu rundu, odnosno Top 12, potrebno je u subotu da Sajdžije ne izgube od Farana, a da Orlići dobiju autsajdera Tursku.
Bez učinka golmana, sa našim najboljim rukometašem Urošem Stankovićem, koji nije imao dan – 1/6, nije moglo više. Već posle 30 minuta je bilo +7 – 18:11 za Švajcarce. Nezadrživ je bio Tijago Kuenkas, odličan je bio Manoj Ugiagbe, dok je na golu odličan bio Lino Šnajder.
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Čutura je dao šansu svoj trojici čuvara mreže koji su sakupili samo sedam odbrana, tri David Tot Meljkuti, a po dve Đorđe Milutinović i Dario Jovanović. Najraspoloženiji je bio Andrija Raković sa šest golova, Uroš Kažić i Vanja Mirković su dali po četiri, Ivan Simić tri, a po dva pogotka delo su Alena Horvata, Alekse Veskovića i Vukašina Pavlovića. Stanković je Faranima dao čak 11 golova, sada samo jedan, koliko je dao i Nikola Arsić.
Na drugoj strani, Tijago Kangas je dao 12 pogodaka, uz samo jedan promašaj, sedam je postigao Manoj Ugiagbe, dok je Rino Hočuli pogodio šest puta. Šnajder je na golu imao 10 intervencija, a Fin Hodler dve.
Posle dana odmora, Srbija će u subotu (13.30) da odmeri snage sa Turskom koja je upisala oba ubedljive poraze u prva dva kola.
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JUNIORSKO EVROPSKO PRVENSTVO ZA RUKOMETAŠE (RUMUNIJA)
Četvrtak
GRUPA B
Farska Ostrva – Turska 40:28 (21:14)
Srbija – Švajcarska 25:35 (11:18)