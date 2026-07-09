Debakl Orlića u Klužu, sada ništa nije u našim rukama

Minimalan trijumf juniora Srbije nad Farskim Ostvima (32:31) na premijeri Evropskog prvenstva u rumunskom Klužu, pa debakl od Švajcarske – 25:35 u drugom kolu. Tim Dalibora Čuture sada ne zavisi od sebe, odnosno za plasman u narednu rundu, odnosno Top 12, potrebno je u subotu da Sajdžije ne izgube od Farana, a da Orlići dobiju autsajdera Tursku.

Bez učinka golmana, sa našim najboljim rukometašem Urošem Stankovićem, koji nije imao dan – 1/6, nije moglo više. Već posle 30 minuta je bilo +7 – 18:11 za Švajcarce. Nezadrživ je bio Tijago Kuenkas, odličan je bio Manoj Ugiagbe, dok je na golu odličan bio Lino Šnajder.