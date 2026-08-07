Derbi ’della Zoran Terzić’: Srbija razbila bauk petog seta, Rusija će opet biti strah i trepet

Elem, istinski spektakl u Ubu, okršaj Tijane Bošković i Marine Markove, dve najbolje igračice aktuelnog klupskog prvaka Evrope, turskog Vakifa, meč prepun preokreta, u kojem je Srbija vodila sa 1:0, pa gubila sa 1:2 i na kraju slavila sa 3:2. Terzić je meč počeo sa postavom Maja Ognjenović, Tijana Bošković, Mina Popović, Hena Kurtagić, Aleksandra Uzelac, Branka Tica i libero Bojana Gočanin, s tim što su meč na terenu završile i važnu ulogu u preokretu imale Mirković, Čajić i Osmajić.

Prva tri seta bila su veoma izjedačena sve do same zavšnice. U prvom je čak predudan bio jedan dobar čelendž Zorana Terzića, kada je umesto 22:22, Srbija dobila poen i povela sa 23:21, a Akimova je loše skratila dijagonalu i poslednju loptu ispucala u aut za 25:23 za Srbiju. Mislili smo da će serija 7:0 kojom je Srbija sredinom drugog seta preokrenula sa 11:15 (Rusija imala kontru, koju je zaustavio naš trojni blok) na 18:15 doprineti da naše odbojkašice prelome tu deonicu meča, no nije tako bilo i Ruskinje ga osvajaju istim rezultatom kao Srbija prvi.

Veliki pad desio se u završnici trećeg seta, kada je Rusija osvojila pet uzastopnih poena i slavila sa 25:20, ali se igra Rusije u četvrtom setu potpuno raspala. Ubacivale su naše as poene, padala je lopta pored statičnih Ruskinja. Markova je zaustavljena (21 poen na kraju), naravno briljirala je Tijana Bošković koja je stigla do 30 poena i Srbija je napravila zalet koji je nastavljen u taj-brejku za ubedljivih 15:6 i lepu pobedu kao injekciju samopouzdanja. Treba podvući sjajan učinak Srbije u bloku, Bošković je na taj način osvojila čak devet, a Kurtagić sedam poena.

Srbija kao aktuelni vicešampion Evrope igraće na Evropskom prvenstvu u B grupi u Brnu, sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom. Prvi meč u petak, 21. avgusta od 14 časova protiv Austrije. Sredinom avgusta u Beograd dolazi Češka, domaćin grupe u Brnu, koja će se zajedno sa odbojkašicama Srbije pripremati za početak Evropskog prvenstva.