Evropa prvi put stanuje u Leskovcu

Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 14:03

Rukometaši Dubočice danas (19.00) protiv Alpla Harda u prvom meču prvog kola EHF kupa. Ulaz je slobodan

Posle četvrtog mesta u ARKUS ligi prošle sezone, rukometaši Dubočice su prvi put u 70 godina postojanje kluba izborili plasman u Evropu.

Ove subote (19.00), uz slobodan ulaz, piše se istorija u Leskovcu. Tim Saše Pejčića odmeriće snagu sa austrijskim Alpa Hardom.
Poštovani, pred nama je veče koje će ostati upisano u istoriju RK Dubočica 54, ali i sporta u Leskovcu. Naši Vukovi večeras od 19 časova u SRC Dubočica dočekuju austrijski Alpla Hard, u prvoj utakmici 1. kola EHF Evropskog kupa. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba i prilika da Leskovac još jednom pokaže zašto s ponosom nosi epitet rukometnog grada. Zato večeras nije važan samo rezultat na terenu. Važna je podrška s tribina. Važan je svaki glas, svaki aplauz i svaki navijač koji će stati uz naše momke kada bude najpotrebnije. RK Dubočica 54 poziva sve Leskovčane, ljubitelje sporta, prijatelje kluba i sve one kojima je rukomet u srcu da večeras budu u hali i zajedno sa našim igračima naprave atmosferu dostojnu jednog evropskog rukometnog spektakla. Večeras svi putevi vode u SRC Dubočica”, pozvali su iz tabora Dubočica navijače da ispune dvoranu do poslednjeg mesta.

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Subota, 19.00: (1,30) Kil (9,00) Hanover (4,40)

Leskovčani su ove sezone počeli Regionalnu ligu pobedom na Cetinju protiv Lovćena, ali su onda usledili porazi od Partizana i Eurofarm Pelistera.

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