Evropa prvi put stanuje u Leskovcu

Posle četvrtog mesta u ARKUS ligi prošle sezone, rukometaši Dubočice su prvi put u 70 godina postojanje kluba izborili plasman u Evropu.

Ove subote (19.00), uz slobodan ulaz, piše se istorija u Leskovcu. Tim Saše Pejčića odmeriće snagu sa austrijskim Alpa Hardom.

“Poštovani, pred nama je veče koje će ostati upisano u istoriju RK Dubočica 54, ali i sporta u Leskovcu. Naši Vukovi večeras od 19 časova u SRC Dubočica dočekuju austrijski Alpla Hard, u prvoj utakmici 1. kola EHF Evropskog kupa. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba i prilika da Leskovac još jednom pokaže zašto s ponosom nosi epitet rukometnog grada. Zato večeras nije važan samo rezultat na terenu. Važna je podrška s tribina. Važan je svaki glas, svaki aplauz i svaki navijač koji će stati uz naše momke kada bude najpotrebnije. RK Dubočica 54 poziva sve Leskovčane, ljubitelje sporta, prijatelje kluba i sve one kojima je rukomet u srcu da večeras budu u hali i zajedno sa našim igračima naprave atmosferu dostojnu jednog evropskog rukometnog spektakla. Večeras svi putevi vode u SRC Dubočica”, pozvali su iz tabora Dubočica navijače da ispune dvoranu do poslednjeg mesta.