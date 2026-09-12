Evropa prvi put stanuje u Leskovcu
Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 14:03
Rukometaši Dubočice danas (19.00) protiv Alpla Harda u prvom meču prvog kola EHF kupa. Ulaz je slobodan
Posle četvrtog mesta u ARKUS ligi prošle sezone, rukometaši Dubočice su prvi put u 70 godina postojanje kluba izborili plasman u Evropu.
Ove subote (19.00), uz slobodan ulaz, piše se istorija u Leskovcu. Tim Saše Pejčića odmeriće snagu sa austrijskim Alpa Hardom.
“Poštovani, pred nama je veče koje će ostati upisano u istoriju RK Dubočica 54, ali i sporta u Leskovcu. Naši Vukovi večeras od 19 časova u SRC Dubočica dočekuju austrijski Alpla Hard, u prvoj utakmici 1. kola EHF Evropskog kupa. Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba i prilika da Leskovac još jednom pokaže zašto s ponosom nosi epitet rukometnog grada. Zato večeras nije važan samo rezultat na terenu. Važna je podrška s tribina. Važan je svaki glas, svaki aplauz i svaki navijač koji će stati uz naše momke kada bude najpotrebnije. RK Dubočica 54 poziva sve Leskovčane, ljubitelje sporta, prijatelje kluba i sve one kojima je rukomet u srcu da večeras budu u hali i zajedno sa našim igračima naprave atmosferu dostojnu jednog evropskog rukometnog spektakla. Večeras svi putevi vode u SRC Dubočica”, pozvali su iz tabora Dubočica navijače da ispune dvoranu do poslednjeg mesta.
Izabrane vesti
Leskovčani su ove sezone počeli Regionalnu ligu pobedom na Cetinju protiv Lovćena, ali su onda usledili porazi od Partizana i Eurofarm Pelistera.