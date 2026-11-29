San Francisko gazi, najbolji je tim u ligi, lider NFC-a, sa Bafalom ima samo jedan poraz, ali problemi za tim iz Kalifornije. Pred veliki divizijski derbi na svom stadionu u Santa Klari protiv šampiona Sijetla (22.25), Fortinajnersi ne mogu da računaju na startnog kvoterbeka Broka Pardija.

Uz Džoa Baroua, prvi favorit za laskavu nagradu MVP, pao je prošle nedelje, kada je San Francisko u Meksiko Sitiju lako pobedio Minesotu sa 35:10. U pitanju je članak leve noge. Nije ozbiljnije prirode, ali su u taboru tima iz Kalifornije odlučili da ne rizikuju, pa će šansu da dobije pomalo zaboravljeni Mek Džons, nekadašnji vođa napada Nju Inglanda.