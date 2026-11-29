Fortinajnersi na šampiona bez startnog kvoterbeka
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 14:16
Pomalo zaboravljeni Mek Džons menja povređenog Broka Pardija za San Francisko protiv Sijetla u najzanimljivijem meču 12. kola NFL šampionata (22.25)
San Francisko gazi, najbolji je tim u ligi, lider NFC-a, sa Bafalom ima samo jedan poraz, ali problemi za tim iz Kalifornije. Pred veliki divizijski derbi na svom stadionu u Santa Klari protiv šampiona Sijetla (22.25), Fortinajnersi ne mogu da računaju na startnog kvoterbeka Broka Pardija.
Uz Džoa Baroua, prvi favorit za laskavu nagradu MVP, pao je prošle nedelje, kada je San Francisko u Meksiko Sitiju lako pobedio Minesotu sa 35:10. U pitanju je članak leve noge. Nije ozbiljnije prirode, ali su u taboru tima iz Kalifornije odlučili da ne rizikuju, pa će šansu da dobije pomalo zaboravljeni Mek Džons, nekadašnji vođa napada Nju Inglanda.
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Sihoksima je pobeda potrebnija jer se bori za ulazak u plej-of u jednoj od najjačih diviziji u ligi, gde su još i Los Anđeles Remsi, pre početka šampionata prvi favoriti za osvajanje trofeja Vinsa Lombardija.
22.25: (2,20) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (1,80)
I Sihoksi imaju probleme s kvoterbekovima. Startni Eron Donald je rovit, predvodiće napad Sijetla večeras u najzanimljivijem meču dana, ali nije na 100 odsto. U prethodnom periodu u napadu je igrao i Dru Lok. Odbrana Sijetla je bolji deo tima, dok u napadu blista Džekson Smit-Endžigba, trenutni risiver sa najviše jardi u ligi.
Napad Fortinajnersa sa Pardijem je najbolji u ligi. Džonsa dugo nije bilo na terenu, ali ima sjajne mete. U životnoj formi je tajt end Džordž Kitl. Uz veterane na hvatačkim pozicijama Majka Evansa i Kinana Alena, ima i uvek pouzdanog raning beka Kristijana Mekefrija. Ofanzivni sistem Kajla Šenahana je jedan od najboljih u ligi, pa bi i Džons trebalo da nastavi tamo gde je Pardi stao, da napad postiže veliki broj poena kao dosad.
22.05: (2,20) Los Anđeles Čardžers (13,0) Nju Ingland Petriots (1,80)
U meču Čardžersa i Petriotsa (22.05) gledaćemo rezervne kvoterbekove. Posle povrede Drejka Meja napad Nju Inglanda predvodiće Tomi de Vito, dok je zbog potresa mozga za tim iz Los Anđelesa van stroja Džastin Herbert. Njega će da menja malo poznati nedraftovani kvoterbek Di Džej Ujagaleleji.
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NFL – 12. KOLO
Četvrtak
Los Anđeles Rems – Grin Bej Pekers 26:13 (6:3, 7:10, 7:0, 6:0)
Detroit Lajons - Čikago Bers 35:39 (3:0, 16:10, 7:14, 9:15)
Dalas Kaubojs - Filadelfija Igls 38:39 (14:0, 14:10, 3:7, 7:22)
Petak
Bafalo Bils - Kanzas Siti Čifs 13:10 (0:0, 7:3, 0:7, 6:0)
Pitsburg Stilers - Denver Bronkos 27:5 (14:0, 10:5, 0:0, 3:0)
Nedelja
19.00: (1,40) Hjuston Teksans (14,0) Baltimor Rejvens (3,35)
19.00: (3,10) Indijanapolis Kolts (14,0) Njujork Džajants (1,45)
19.00: (2.70) Majami Dolfins (14,0) Njujork Džets (1,55)
19.00: (1,10) Džeksonvil Džeguars (17,0) Tenesi Tajtens (8,25)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Nju Orleans Sejnts (5,40)
19.00: (1,40) Minesota Vajkings (14,0) Atlanta Falkons (3,35)
22.05: (2,20) Los Anđeles Čardžers (13,0) Nju Ingland Petriots (1,80)
22.25: (2,20) San Francisko Fortinajners (13,0) Sijetl Sihoks (1,80)
22.25: (3,70) Arizona Kardinals (14,0) Vašington Komanders (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,55) Klivlend Brauns (14,0) Las Vegas Rejders (2,70)
Utorak
02.15: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Karolina Panters (2,40)
***kvote su podložne promenama