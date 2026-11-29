Nedelja u Seriji A: Roma i Komo odgovaraju Laciju i Interu
Vreme čitanja: 6min | ned. 29.11.26. | 13:51
Nastavlja se 13. kolo italijanskog šampionata
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima)
Juventus ima imperativ pobede da bi uhvatio voz u trci za Ligu šampiona, a Komo da bi ostao uz Inter, Lacio, Romu i Milan u borbi za skudeto. U Rimu će ukrstiti koplja maestro Đan Pjero Gasperini i učenik Ivan Jurić, ali i dvojica najboljih strelaca u Seriji A, dva velika otkrića u ovoj kalendarskoj 2026. godini — Malen i Varela. Napoli će u Ređo Emiliji pokušati da prvi put u ovom prvenstvu veže dve pobede, uprkos osmorici igrača van stroja zbog povreda.
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20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Večerašnji duel na Sinigalji nosi sa sobom istorijski presedan: Komo će prvi put ući u meč sa Juventusom kao bolje plasirani tim na tabeli Serije A. Ne treba da zavarava ni ukupni skor između dva tima. Juventus jeste izgubio samo pet mečeva na prethodnih 30 sa Komom, ali dva od pomenutih pet dogodila su se u prethodnoj sezoni.
Komo beleži najbolji start u Seriji A — čak i ako ostane bez bodova večeras, Larijani nikada nisu imali 26 bodova posle 13 kola. S druge strane, Juve je u prošlom kolu pobedio Veneciju 4:0, a u poslednjih sedam meseci samo je jednom vezao dva trijumfa u prvenstvu, i to na startu ovog šampionata, u prvom i drugom kolu.
Da je problem Juventusa u napadu, a ne toliko u odbrani, pokazuje podatak da su Bjankoneri od dolaska Lučana Spaletija na klupu u novembru prošle godine odigrali 19 mečeva bez primljenog gola. U tekućem šampionatu Juve je, uz Romu, najviše puta sačuvao mrežu u prethodnih 12 kola — šest puta.
Nik Voltemade je bio najbolji igrač u poslednje dve utakmice Juventusa. Div iz Bremena postigao je dva gola i upisao jednu asistenciju na poslednja dva meča, što je učinak kakav nijedan napadač Juvea nije imao od početka sezone. Poslednjih mesec dana pokazalo je da Voltemade i Kolo Muani bolje funkcionišu kada igraju zajedno nego kada su „izolovani“ kao špic napadači. Iznenađenje u sastavu Juvea mogao bi da bude Kambijazo na poziciji Konseisaa.
Komo će biti u prednosti večeras jer su Fabregasovi igrači imali dva dana više odmora, budući da su protiv AEK-a igrali u utorak u Ligi šampiona, a Spaletijevi u četvrtak protiv Omonije u Ligi Evrope.
U tim Koma se posle povrede vraća Čaloba, dok bi Da Kunja trebalo da bude potvrđen u novoj ulozi pored Nika Pasa na desnom boku, i pored toga što se Adai oporavio od povrede. Poput Da Kunje, i Kolo Muani je pronašao svoje mesto u novoj ulozi, s tim što, za razliku od svog zemljaka, igra na levom boku.
Komo i dalje ne može da računa na Rodrigeza i Kena, dok Juve i dalje čeka na povratak Jildiza — možda se vrati pre Božića — zatim Nika Gonzalesa, koji je najbliži povratku na teren, možda već sledeće nedelje, dok ćemo Tirama i Lokatelija videti u 2027. godini.
KOMO (4-2-3-1): Bute – Kouto, Ramon, Čaloba, Vaje – Perone, Milja – Da Kunja, Pas, Baturina – Duvikas
JUVENTUS (4-2-3-1): Vikario – Kalulu, Bremer, Lukumi, Čelik – D. Luiz, Kopmejners – Kambijazo (Konseisao), Mekeni, Kolo Muani – Voltemade
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX
Roma je, uz Lacio, jedini tim u Seriji A koji još uvek nije osetio gorčinu poraza. Đan Pjero Gasperini i njegovi momci izjednačili su rekorde iz sezona 2003/2004. i 2013/2014, pa bi večeras Gasperini mogao da nadmaši Fabija Kapela i Rudija Garsiju, koji su predvodili Romu u pomenuta dva prvenstva.
Roma nije izgubila nijedan od šest mečeva sa Moncom u Seriji A — četiri pobede i dva remija. Inače, učinak Đalorosih na Olimpiku je stopostotan protiv Brijancola: tri pobede na tri susreta, uz gol-razliku 8:0. U vekovnoj istoriji Rome, Đalorosi su uspeli da zabeleže četiri uzastopne pobede na svom terenu bez primljenog gola samo jednom, i to u periodu od 1930. do 1932. godine protiv Triestine.
Takođe, Rimljani su najefikasniji tim Serije A sa 36 golova na 12 mečeva, a prosek od tri gola po utakmici nije viđen od 1950. godine.
Monca je na poslednjih 21 gostovanja u Seriji A izbegla poraz samo u Udinama, i to 11. maja 2025. godine.
Malen može večeras da uđe u istoriju kao igrač Rome koji je postigao najviše golova u jednoj kalendarskoj godini. Holanđanin je na kvoti od 26 golova u Seriji A i izjednačio se sa Pedrom Manfredinijem, koji je 1960. godine postigao 26 golova u dresu Rome. Takođe, Malen bi mogao da prevaziđe i svog legendarnog zemljaka Marka van Bastena, koji se upisao u listu strelaca 28 puta tokom 1992. godine.
Ali neće samo Malen biti u centru pažnje zbog svoje efikasnosti. Gustavo Varela trese mreže kao Malen u Seriji A: 11 golova na 11 nastupa u dresu Brijancola. Portugalac je gromoglasnim debitantskim startom u Seriji A ušao u društvo asova poput Altafinija, Nordala, Astorija i Montele.
Pomenutoj dvojici igrača treba dodati i Paula Dibalu. Argentinac nije postigao gol u dresu Rome već deset meseci, dok na Olimpiku nije zatresao mrežu gotovo dve godine. Dibala je golove zamenio asistencijama i aktivnim učešćem u stvaranju šansi i golova Rome, a Malen je glavni korisnik novog Dibalinog angažmana. Pred meč sa Moncom, Malen je obećao svom klupskom drugu da će mu se večeras odužiti i pomoći da prekine post.
U redovima Rome neće biti samo Renša i Pelegrinija, dok je Ivan Jurić u Monci ostavio Folorunša, Engongea, Čuriju i Majea.
Imajući u vidu da je Gasperini protiv PSŽ-a na početku meča ostavio na klupi Malena, Dibalu i Kristantea, sva trojica bi trebalo da budu od prvog minuta večeras na Olimpiku.
ROMA (3-4-2-1): Svilar – Gilardi, Endika, Ermoso – Luli, Kristante, Kone, Vesli – Dibala, Mora – Malen
MONCA (3-4-2-1): Tornkvist – Kuadio, Goglikidze, Karboni – Birindeli, Kolombo, Pesina, Akinsanmiro, Mangas – Robinson, Varela
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX
Napoli je apsolutni favorit protiv Sasuola, kako zbog razlike u formi dva tima, tako i zbog činjenice da su Azuri ostvarili svih sedam pobeda na prethodnih sedam okršaja sa Sasuolom uz gol-razliku 23:2. Generalno, na prethodnih 12 dvoboja u Seriji A u Ređo Emiliji, Sasuolo je samo jednom uspeo da pobedi goste iz Napulja, i to pre 11 godina.
Tim Maksa Alegrija nije vezao dve pobede u Seriji A od početka sezone, a odlična partija protiv Mančester sitija, uprkos svim problemima sa povređenim igračima, vrlo je ohrabrujući signal da bi Azuri — posle pobede nad Torinom prošlog vikenda — mogli da uknjiže tri boda i ovog popodneva. Tim pre što je Sasuolo nanizao čak šest uzastopnih poraza.
Promena na klupi Sasuola tokom novembarske pauze u prvenstvu nije donela željene rezultate. Roberto D’Aversa izgubio je debitantski meč na klupi emilijanskog tima protiv Đenove.
Igrač oko koga će se sve vrteti je Skot Mektomini. Otkako se vratio sa intervencije na srcu, Škot je postigao čak šest golova. Važan signal za Alegrija stigao je od Hejlunda, koji se odblokirao protiv Sitija, a i Lang je pokazao da može da se računa na njega.
Rukovodioci Napolija posebno će obratiti pažnju na Sebastijana Espozita. Momak rođen u Kastelmareu, praktično predgrađu Napulja, već duže vreme je na listi pojačanja i u januaru bi mogao da se preseli u grad podno Vezuva. Podsetimo, Espozito je u Sasuolu na pozajmici iz Kaljarija (otkup je fiksiran na 11 miliona evra).
Sasuolo ne može da računa na Adžića, Boloku, Lejsena i Konea, dok Napoli ima čak osmoricu igrača van stroja — od De Brujna, Lobotke i Di Lorenca, preko Mereta, Badijašila i Bonđorna do Vergare i Alisona.
SASUOLO (4-3-3): Turati – Valukijevič, Idzes, Ćaleta-Car, Doig – Bakola, Matić, Torstvedt – Berardi, Espozito (Bove), Laurijente
NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić – Spinacola, Beukema, Rahmani, Olivera – Angisa, Gilmur, Mektomini – Politano, Hejlund, Lang
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SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
Frozinone - Parma 3:0 (0:0)
/Bobček 55, 61, 79/
Torino - Lacio 1:2 (0:2)
/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/
Inter - Đenova 4:0 (3:0)
/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/
Nedelja
12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX
20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX
20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama