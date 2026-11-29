20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Večerašnji duel na Sinigalji nosi sa sobom istorijski presedan: Komo će prvi put ući u meč sa Juventusom kao bolje plasirani tim na tabeli Serije A. Ne treba da zavarava ni ukupni skor između dva tima. Juventus jeste izgubio samo pet mečeva na prethodnih 30 sa Komom, ali dva od pomenutih pet dogodila su se u prethodnoj sezoni.

Komo beleži najbolji start u Seriji A — čak i ako ostane bez bodova večeras, Larijani nikada nisu imali 26 bodova posle 13 kola. S druge strane, Juve je u prošlom kolu pobedio Veneciju 4:0, a u poslednjih sedam meseci samo je jednom vezao dva trijumfa u prvenstvu, i to na startu ovog šampionata, u prvom i drugom kolu.

Da je problem Juventusa u napadu, a ne toliko u odbrani, pokazuje podatak da su Bjankoneri od dolaska Lučana Spaletija na klupu u novembru prošle godine odigrali 19 mečeva bez primljenog gola. U tekućem šampionatu Juve je, uz Romu, najviše puta sačuvao mrežu u prethodnih 12 kola — šest puta.

Nik Voltemade (©Reuters)

Nik Voltemade je bio najbolji igrač u poslednje dve utakmice Juventusa. Div iz Bremena postigao je dva gola i upisao jednu asistenciju na poslednja dva meča, što je učinak kakav nijedan napadač Juvea nije imao od početka sezone. Poslednjih mesec dana pokazalo je da Voltemade i Kolo Muani bolje funkcionišu kada igraju zajedno nego kada su „izolovani“ kao špic napadači. Iznenađenje u sastavu Juvea mogao bi da bude Kambijazo na poziciji Konseisaa.

Komo će biti u prednosti večeras jer su Fabregasovi igrači imali dva dana više odmora, budući da su protiv AEK-a igrali u utorak u Ligi šampiona, a Spaletijevi u četvrtak protiv Omonije u Ligi Evrope.

U tim Koma se posle povrede vraća Čaloba, dok bi Da Kunja trebalo da bude potvrđen u novoj ulozi pored Nika Pasa na desnom boku, i pored toga što se Adai oporavio od povrede. Poput Da Kunje, i Kolo Muani je pronašao svoje mesto u novoj ulozi, s tim što, za razliku od svog zemljaka, igra na levom boku.

Komo i dalje ne može da računa na Rodrigeza i Kena, dok Juve i dalje čeka na povratak Jildiza — možda se vrati pre Božića — zatim Nika Gonzalesa, koji je najbliži povratku na teren, možda već sledeće nedelje, dok ćemo Tirama i Lokatelija videti u 2027. godini.

KOMO (4-2-3-1): Bute – Kouto, Ramon, Čaloba, Vaje – Perone, Milja – Da Kunja, Pas, Baturina – Duvikas

JUVENTUS (4-2-3-1): Vikario – Kalulu, Bremer, Lukumi, Čelik – D. Luiz, Kopmejners – Kambijazo (Konseisao), Mekeni, Kolo Muani – Voltemade

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

Roma je, uz Lacio, jedini tim u Seriji A koji još uvek nije osetio gorčinu poraza. Đan Pjero Gasperini i njegovi momci izjednačili su rekorde iz sezona 2003/2004. i 2013/2014, pa bi večeras Gasperini mogao da nadmaši Fabija Kapela i Rudija Garsiju, koji su predvodili Romu u pomenuta dva prvenstva.

Roma nije izgubila nijedan od šest mečeva sa Moncom u Seriji A — četiri pobede i dva remija. Inače, učinak Đalorosih na Olimpiku je stopostotan protiv Brijancola: tri pobede na tri susreta, uz gol-razliku 8:0. U vekovnoj istoriji Rome, Đalorosi su uspeli da zabeleže četiri uzastopne pobede na svom terenu bez primljenog gola samo jednom, i to u periodu od 1930. do 1932. godine protiv Triestine.

Takođe, Rimljani su najefikasniji tim Serije A sa 36 golova na 12 mečeva, a prosek od tri gola po utakmici nije viđen od 1950. godine.

Monca je na poslednjih 21 gostovanja u Seriji A izbegla poraz samo u Udinama, i to 11. maja 2025. godine.