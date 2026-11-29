Završena epizoda u Rusiji: Akron otpustio Blagojevića
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Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 13:49
Srpski trener ostavlja ekipu na pretposlednjem mestu
Nije uspeo Srđan Blagojević da završi polusezonu u Rusiji. Srpski trener koji je letos iz Partizana prešao u Akron danas je dobio otkaz zbog loših rezultata.
Čelnici Akrona su i prošlog vikenda, nakon poraza od Fakela, javno iskazali podršku Blagojeviću, ali nakon jučerašnjeg neuspeha protiv Rubina (3:0), došlo je do prekida saradnje. Klub iz Toljatija je posle 16 odigranih kola na pretposlednjem mestu u Premijer ligi Rusije.
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Akron je na svom sajtu objavio saopštenje o razlazu sa srpskim trenerom.
„Stručni štab Srđana Blagojevića obavio je kvalitetan posao, pokušavajući da uvede novu filozofiju igre u tim. Promene su bile primetne, ali se prelazni period odužio, što potvrđuje i neuspešna serija od šest uzastopnih poraza. Na kraju krajeva, u profesionalnom sportu najvažniji je rezultat. Svesni smo da moramo da popravimo plasman na tabeli i da je u ovoj fazi važno promeniti emocionalnu atmosferu, kako bi ekipa izašla iz teškog psihološkog stanja. Nastavljamo dalje, pred nama je utakmica kod kuće protiv Orenburga i svi želimo da kalendarsku godinu završimo u pozitivnom tonu i obradujemo svoje navijače“, rekao je Konstantin Kljušev, sportski direktor Akrona.
Ruski klub je Partizanu letos platio obeštećenje za Srđana Blagojevića. Srpski trener je vodio ekipu na 22 utakmice, upisao je pet pobeda, šest remija i 11 poraza.