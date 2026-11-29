Nije uspeo Srđan Blagojević da završi polusezonu u Rusiji. Srpski trener koji je letos iz Partizana prešao u Akron danas je dobio otkaz zbog loših rezultata.

Čelnici Akrona su i prošlog vikenda, nakon poraza od Fakela, javno iskazali podršku Blagojeviću, ali nakon jučerašnjeg neuspeha protiv Rubina (3:0), došlo je do prekida saradnje. Klub iz Toljatija je posle 16 odigranih kola na pretposlednjem mestu u Premijer ligi Rusije.