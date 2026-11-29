SASTAVI: Novi Pazar – Crvena zvezda, na jednoj strani Ljajić, na drugoj Arnautović
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ned. 29.11.26. | 14:22
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NOVI PAZAR – CRVENA ZVEZDA
/15.30, Arena premijum 1/
Stadion: Gradski
Sudija: Novak Simović
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković – Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić – Davidović, Gadio – Sadi, Ljajić, Dikson – Mulić.
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Guteša – Veljković, Gudelj, Nakajama – Gaštarov, Krunić, Handel, Abu Fani – Bukari, Arnautović, Lučić.
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