Gde su gledali delegat i zapisnički sto: Prlainović protiv Pro Reka igrao sa tri lične?!

Sa tri lične greške nijedan vaterpolista ne bi smeo da se nađe u vodi, no to se dogodilo sinoć u pobedi Kragujevčana. Veliki propust u poslednjem minutu…

Uroš Stevanović je na ulasku u poslednji minut, kada je Radnički vodio 16:13, zatražio tajm-aut i posle njega je vratio u bazen Andriju Prlainovića . Sve bi bilo u redu da kapiten nije imao tri isključenja?!

I pravo je pitanje: gde su gledali i šta su radili delegat Anhel Moliner i ljudi za zapisničkim stolom? Oni su ti koji treba upravo da vode računa o takvim stvarima - da li na semaforu piše koliko igrač ima ličnih grešaka.

Propust je njihov i na njih iz Pro Reka mogu i treba da budu kivni.

(©MN Press)

Andrija Prlainović je prvo isključenje od 20 sekundi zaradio u trećoj četvrtini na 6:10, drugo u četvrtoj na 3:02, a treće na 1:53. I vratio se u bazen na 0:56 do kraja. Vaterpolisti su pod adrenalinom, vode računa o onome što se dešava u vodi, prate igru, a službena lica treba da se bave tehničkim stvarima.

Spavali su delegat Anhel Moliner i ostali za zapisničkim stolom.

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Radnički u poslednjem minutu sa Andrijom Prlainovićem, koji je do trećeg isključenja odigrao još jednu izvrsnu utakmicu, nije napravio prednost. Naprotiv, razlika je smanjena za gol, a pre toga za još jedan od treće lične.

Ali, na stranu to, imaju pravo da budu ljuti u Pro Reku, pa i u Radničkom. Jer, šta da se propust desio ranije? Šta da je povratak u bazen uticao na konačan rasplet?