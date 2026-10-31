Hamilton jasno poručio: Ja sam drugačijeg kova, 17 godina niste imali nikoga poput mene
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 09:27
Da li ste videli moje reakcije u poslednjoj trci? Moje reakcije su brže nego kod pojedinih najmlađih ljudi ovde", istakao je britanski vozač
Sedmostruki šampion Luis Hamilton otkrio je da ne razmišlja o kraju karijere vozača Formule 1, a veruje da njegove godine još nisu prepreka za borbu na samom vrhu.
Vozač Ferarija će u januaru 2027. godine proslaviti 42. rođendan, dok mu ugovor sa Ferarijem ističe krajem iste godine. Ipak, Britanac ne krije želju da ostane u Formuli 1 i u godinama koje dolaze, pre svega zbog nedavne najave o trci za Veliku nagradu Afrike u Ruandi, koja je u planu za period od 2030, budući da se on godinama zalagao za povratak Formule 1 na afrički kontinent.
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Međutim, ta njegova želja otvorila je pitanje da li će i sa 45 godina, koliko će imati 2030, i dalje biti u stanju da se takmiči na najvišem nivou.
U razgovoru za medije uoči Velike nagrade Meksiko Sitija, Hamilton se osvrnuo upravo na uticaj godina na vozačke sposobnosti, jasno poručivši da ne namerava da dozvoli da ga predrasude zaustave.
"U poslednjih 17 godina niste imali nekoga poput mene. Osećam se da sam drugačijeg kova. Naravno, postoje izazovi koje ne mogu da predvidim, a koji dolaze sa godinama. Ali, tokom ovog puta i čitave karijere, postojale su brojne pretpostavke da se vreme reakcije s godinama pogoršava. Da li ste videli moje reakcije u poslednjoj trci? Moje reakcije su brže nego kod pojedinih najmlađih ljudi ovde. Postoji mnogo stvari koje možete iskoristiti da održavate sebe i svoj mozak u dobroj formi. Mislim da je sve moguće dokle god ste spremni da se svemu podredite, a ja sam i dalje spreman. Ne mogu da kažem da li ću za četiri godine želeti da nastavim da radim sve što radim sada, ali i dalje uživam u onome čime se bavim", kazao je Britanac.
Prva sezona u Ferariju, 2025. godine, nije bila jednostavna za Hamiltona, koji se mučio sa prilagođavanjem na njemu nepoznat bolid nakon više od decenije provedene u Mercedesu. Ali, napredak je u tekućoj sezoni evidentan, što dokazuju povremeni plasmani na pobedničko postolje, a posebno trijumf u Barseloni polovinom juna.
Dodao je Hamilton i da ne želi da produžava karijeru onda kada više ne bude mogao da ostvaruje rezultate kakve od sebe očekuje:
"Da li ću sa 44 godine moći da se takmičim protiv nekoga ko ima 20, ko zna? Ali sa 41 godinom mogu. Vreme će pokazati da li ću i u tridesetim godinama 21. veka i dalje biti ovde. Videćemo. Ipak, nikada ne želim da ostanem duže nego što bi trebalo, odnosno da nastavim da se takmičim kada više ne budem pružao željene rezultate. Ne želim da vozim bolid dok se moje sposobnosti vidno pogoršavaju, dok mi refleksi slabe, motivacija opada, a brzina nestaje, što su mnogi predviđali još prošle godine. Međutim, svima sam dokazao suprotno i nastaviću da se trudim da to i ubuduće činim".
Hamilton trenutno zauzima treće mesto u generalnom plasmanu, sa samo bodom zaostatka za sunarodnikom Džordžom Raselom u Mercedesu, dok se u borbi za zvanje vicešampiona nalaze i Red Bulov Maks Verstapen i drugi vozač Ferarija Šarl Lekler, s obzirom na to da četvoricu vozača deli svega devet poena.
Britanac, ipak, ne razmišlja o borbi za drugo mesto, već fokus prebacuje na razvoj bolida za narednu sezonu.
"Neću da kažem da mi to ne znači, ali nije nešto na šta sam fokusiran. Mislim da je osvajanje titule jedina stvar o kojoj svi zaista brinu. Koristim ovih pet trka kao test za bolid za narednu sezonu. Provodim vreme razgovarajući za glavnim čovekom za aerodinamiku, razmatramo šta možemo da unapredimo na ovom bolidu, ili, na primer, kako da šasija ostane na nivou na kojem je bila ove godine".
Karavan Formule 1 nalazi se u Meksiko Sitiju na stazi ‘’Ermanos Rodriges’’ u okviru 19. runde ovogodišnjeg šampionata, a akcija počinje već u petak popodne.
Raspored za Veliku nagradu Meksiko Sitija:
subota
Treći trening 18:30-19:30
Kvalifikacije 22:00-23:00
nedelja
Trka 21:00