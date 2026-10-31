Hamilton jasno poručio: Ja sam drugačijeg kova, 17 godina niste imali nikoga poput mene

Međutim, ta njegova želja otvorila je pitanje da li će i sa 45 godina, koliko će imati 2030, i dalje biti u stanju da se takmiči na najvišem nivou.

U razgovoru za medije uoči Velike nagrade Meksiko Sitija, Hamilton se osvrnuo upravo na uticaj godina na vozačke sposobnosti, jasno poručivši da ne namerava da dozvoli da ga predrasude zaustave.

"U poslednjih 17 godina niste imali nekoga poput mene. Osećam se da sam drugačijeg kova. Naravno, postoje izazovi koje ne mogu da predvidim, a koji dolaze sa godinama. Ali, tokom ovog puta i čitave karijere, postojale su brojne pretpostavke da se vreme reakcije s godinama pogoršava. Da li ste videli moje reakcije u poslednjoj trci? Moje reakcije su brže nego kod pojedinih najmlađih ljudi ovde. Postoji mnogo stvari koje možete iskoristiti da održavate sebe i svoj mozak u dobroj formi. Mislim da je sve moguće dokle god ste spremni da se svemu podredite, a ja sam i dalje spreman. Ne mogu da kažem da li ću za četiri godine želeti da nastavim da radim sve što radim sada, ali i dalje uživam u onome čime se bavim", kazao je Britanac.

Prva sezona u Ferariju, 2025. godine, nije bila jednostavna za Hamiltona, koji se mučio sa prilagođavanjem na njemu nepoznat bolid nakon više od decenije provedene u Mercedesu. Ali, napredak je u tekućoj sezoni evidentan, što dokazuju povremeni plasmani na pobedničko postolje, a posebno trijumf u Barseloni polovinom juna.