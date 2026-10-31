Isprebijan, izmoren i razoružan

Od toga da dominira u svim procentima, došli smo do toga da je protiv Asvela i Žalgirisa ubacio ukupno 14 poena uz veoma loš šut iz igre 6/23, uz šest izgubljenih lopti i 0 pogođenih trojki za dve utakmice. Mučio se i sa linije za slobodna bacanja. Na kraju je imao po sedam poena na oba meča.

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Dovoljno je samo da se uporedi statistika protiv Crvene zvezde kada je samo na tom meču ubacio čak 26 poena uz izvanredne procente šuta. Onda postaje jasno koliko ga je namučila odbrana Asvela i Žalgirisa.

Činjenica je da su bili izuzetno grubi, konstantno su se čuvari smenjivali, a kada bi krenuo u svoj karakterističan prodor, sačekalo bi ga nekoliko čuvara. Mnogi će reći da je u tim situacijama Karlik Džons uglavnom fauliran i to jeste tačno, ali je isto tako tačno da tada mora da zadrži hladnu glavu i pokuša da pronađe alternativna rešenja, doduše njih je u ovom momentu veoma malo ako znamo da je Partizan realno među najlošijim šuterskim, ako ne i najlošija šuterska ekipa u Evroligi.

Zbog toga su tu Itan Tompson, a sada i Rivs i Robert Frenks, ali niko od njih da zablista na evroligaškom parketu. Kada se to desi, život Karlika Džonsa će biti neuporedivo lakši, a do tada... Gledaćemo povremeno i ovakva izdanja kada Karlik jednostavno ne može da donese prevagu na stranu crno-belih.