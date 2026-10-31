Isprebijan, izmoren i razoružan

Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 08:42
Niko ove nedelje u Evroligi nije dobio batina kao Karlik Džons što je rezurtiralo da Partizan upiše dva teška poraza u Evroligi
Partizan je ekipa za koju je verovatno najlakše napraviti plan i skauting. Sve može da se svede na... Zaustavi jednog čoveka! Karlika Džonsa. Ako to uradiš, završio si više od pola posla, ako ne uradiš, onda te zadesi sudbina Crvene zvezde, Pariza, Bajerna i Olimpije Milano. Međutim, Asvel i Žalgiris su pokazali kako Partizan izgleda kada se zaustavi Džons. I ne samo zaustavi, već isprebija, izmori i potpuno razoruža, onda crno-beli tim zabeleži dva poraza u dva dana i prvi put ove sezone u Evroligi padne na negativan učinak.
Jasno je da je Karlik Džons jedan od najboljih plejmejkera u čitavoj Evroligi, igra fantastičnu košarku u svom ritmu, ali kada ne postoji konstantna pomoć saigrača, onda to ume da izgleda potpuno drugačije. Teško da postoji neko u elitnom košarkaškom takmičenju ko mora da ponese toliki teret kao Karlik, klub iz Humske jeste reagovao i doveo pomoć u vidu Antonija Rivsa, ali ovaj momak se još navikava na sve što nosi Evroliga, a za to vreme Karlik je pokazao ozbiljnu količinu umora i zbog toga je odigrao ubedljivo dva najlošija meča do sada.
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Od toga da dominira u svim procentima, došli smo do toga da je protiv Asvela i Žalgirisa ubacio ukupno 14 poena uz veoma loš šut iz igre 6/23, uz šest izgubljenih lopti i 0 pogođenih trojki za dve utakmice. Mučio se i sa linije za slobodna bacanja. Na kraju je imao po sedam poena na oba meča.
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Dovoljno je samo da se uporedi statistika protiv Crvene zvezde kada je samo na tom meču ubacio čak 26 poena uz izvanredne procente šuta. Onda postaje jasno koliko ga je namučila odbrana Asvela i Žalgirisa.
Činjenica je da su bili izuzetno grubi, konstantno su se čuvari smenjivali, a kada bi krenuo u svoj karakterističan prodor, sačekalo bi ga nekoliko čuvara. Mnogi će reći da je u tim situacijama Karlik Džons uglavnom fauliran i to jeste tačno, ali je isto tako tačno da tada mora da zadrži hladnu glavu i pokuša da pronađe alternativna rešenja, doduše njih je u ovom momentu veoma malo ako znamo da je Partizan realno među najlošijim šuterskim, ako ne i najlošija šuterska ekipa u Evroligi.
Zbog toga su tu Itan Tompson, a sada i Rivs i Robert Frenks, ali niko od njih da zablista na evroligaškom parketu. Kada se to desi, život Karlika Džonsa će biti neuporedivo lakši, a do tada... Gledaćemo povremeno i ovakva izdanja kada Karlik jednostavno ne može da donese prevagu na stranu crno-belih.
Jedino što sada raduje je činjenica da Partizan ima povoljan raspored, naredne nedelje dolazi Makabi u Beogradsku Arenu, posle toga će biti serija mečeva u Beogradu i to je idealan momenat da se klub iz Humske vrati u trku jer posle spektakularnog starta od tri pobede, sada se svi problemi kristalno jasno vide. U poslednjih šest mečeva, ekipa Đoana Penjaroje je poražena pet puta i prvi put je na negativnom učinku.
Pored napadačkih muka i prevelike zavisnosti od organizacije igre koju nosi Karlik, sve očigledniji problem predstavlja i veliki problemim u skoku, a povremeno i u odbrani, koja je na startu sezone bila zaštitni znak ovog tima. Protivnici su brzo shvatili da rano uvođenje utakmice u fizički zahtevan ritam oduzima snagu crno-belima, pa tako lakše dolaze do otvorenih pozicija na distanci i napadačkog skoka. Bez čvrstine u defanzivnim zadacima i brže tranzicije, Partizan gubi prepoznatljiv identitet koji mu je i doneo uvodne trijumfe u takmičenju.
Ipak, serija domaćih utakmica koje slede pruža idealnu priliku stručnom štabu da redefiniše uloge (Kajla Olmana nije bilo na parketu u Kaunasu) i pronađe prekopotrebnu širinu u rosteru. Igrači iz drugog plana moraju preuzeti odgovornost i rasteretiti prvu opciju, jer je Evroliga maraton u kom pojedinac, bez obzira na kvalitet, ne može sam nositi tim kroz naporan ritam utorak-petak. Huk beogradske publike u ovom trenutku predstavlja najbolji mogući vetar u leđa da se povrati poljuljano samopouzdanje.
Vreme za reakciju i konsolidaciju redova jeste na strani crno-beliih, ali prostora za nove kikseve više nema ukoliko se želi priključak gornjem delu tabele. Predstojeći dueli pokazaće da li je ovaj pad bio samo prolazna kriza usled zamora materijala ili indikator dubljih taktičkih nedostataka sa kojima će Đoan Penjaroja morati detaljnije da se pozabavi. Bilo kako bilo, odgovori stižu veoma brzo na parketu Beogradske Arene.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
/Petrušev 20 - Micić 15/
Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/
Asvel - Baskonija 94:79
/Vašington 21 - Farid 17/
Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78
/Miler Mekintajer 24 - Kol 17/
Virtus Bolonja - Bešiktaš 101:103
/Alston 19 - Voker 30/
Barselona - Valensija 98:94
/Robinson 22 – Bruks 26/