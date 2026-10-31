Jokić probijao kao plej, ali palicu prepustio Mariju i Braunu
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 06:44
Denver na startu NBA kupa savladao Finiks u gostima - 127:120
Pogled na statistiku nagoveštava da NBA kup manje zanima Nikolu Jokića od prvenstva. Naravno da nije tako, ali učinak Denverovog asa na startu takmičenja uvedenog pre tri sezone bio je ispod njegovog uobičajenog, iako mu je malo nedostajalo za novi tripl-dabl. U pobedi nad Finiks Sansima Jokić je ubacio 18 poena, uz 10 asistencija i 7 skokova. Dirigentsku palicu prepustio je Džamalu Mariju (39p, 8sk, 5as) i Krisu Braunu (31p).
Nagetsi su ubacili čak 20 trojki iz 37 pokušaja, od kojih su po sedam spakovali Mari i Braun. I to, obojica su imali po sedam šuteva. Jokić je samo jednom, neprecizno, oprobao šut za tri poena, ali je imao veoma dobar učinak za dva - 8/12, uz dva od dva sa penala.
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Bio je srpski centar u ovom meču više koncentrisan na razigravanje ekipe. Doprinelo je to da čitava startna petorka Denvera završi meč sa dvocifrenim brojem poena. Uz pomenutu trojku Eron Gordon je imao 15 poena, a Kameron Džonson 12, uz devet skokova. Sanse je predvodio Majls Bridžis sa 24 poena i 10 skokova, Dilon Bruks je ubacio 22 poena, Devin Buker 20, dok je Kolin Gilespi imao 16 poena i 10 asistencija.
Bruks je, inače, isključen u trećoj četvrtini zbog šuta Marija u međunožje.
Izostali su ovaj put potezi od kojih zastaje dah, ali imao je Jokić prodore koji više podsećaju na igru pleja nego centra. Ništa što od njega nismo već videli...
Bila je ovo rezultatski napeta utakmica. Posle rezultatske klackalice Nagetsi su sredinom treće četvrtine prvi put otišli na dvocifrenu prednost, ali su se domaćini u četvrtoj nekoliko puta vratili na -6. Nisu, ipak, uspeli da preokrenu i spreče šesti uzastopni poraz od Denvera.
Prvi put ove sezone Nagetsi su vezali dve pobede, a naredni meč igraju protiv Portlanda kod kuće, koji je posle tri startne pobede ubedljivo izgubio od Memfisa.
NBA - REZULTATI
Vašington - Šarlot 95:79
/Dejvis 25 - Miler 19/
Boston - Čikago 125:111
/Pričard 30 - Vilson 23/
Bruklin - Detroit 94:110
/Vagner 16 - Kaninghem 20/
Filadelfija - Njujork Niksi 98:93
/Meksi 27 - Branson 24/
Toronto - Orlando 114:121
/Barns 41 - Bejn 28/
Dalas - Hjuston 116:111
/Irving 35 - Durent 28/
Majami - Indijana 144:125
/Adetokunbo 31 - Džekson 24/
Minesota - Los Anđeles Klipersi 127:101
/Bol 24 - Garland 24/
Golden Stejt - Los Anđeles Lejkers 112:95
/Kari 31 - Dončić 37/
Finiks - Denver 120:127
/Bridžis 24 - Mari 39/