Jokić probijao kao plej, ali palicu prepustio Mariju i Braunu

Pogled na statistiku nagoveštava da NBA kup manje zanima Nikolu Jokića od prvenstva. Naravno da nije tako, ali učinak Denverovog asa na startu takmičenja uvedenog pre tri sezone bio je ispod njegovog uobičajenog, iako mu je malo nedostajalo za novi tripl-dabl. U pobedi nad Finiks Sansima Jokić je ubacio 18 poena, uz 10 asistencija i 7 skokova. Dirigentsku palicu prepustio je Džamalu Mariju (39p, 8sk, 5as) i Krisu Braunu (31p).

Nagetsi su ubacili čak 20 trojki iz 37 pokušaja, od kojih su po sedam spakovali Mari i Braun. I to, obojica su imali po sedam šuteva. Jokić je samo jednom, neprecizno, oprobao šut za tri poena, ali je imao veoma dobar učinak za dva - 8/12, uz dva od dva sa penala.