Kari vezao noge u čvor Dončiću, Golden Stej protiv Lejkersa od -25 do +17
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 07:26
Veliki preokret u San Francisku
Raspucan je Luka Dončić ove sezone, trenutno najefikasniji u NBA ligi, ali u okršaju sa Golden Stejtom njegovih 37 poena, uz 7 skokova i 5 asistencija, nisu pomogli Los Anđeles Lejkersima u okršaju sa Golden Stejtom. Gosti su u San Francisku poraženi sa 95:112, iako su vodeli sa 25 poena razlike.
Imali su Lejkersi početkom druge četvrtine prednost 40:15, ali su ekipe na veliki odmor otišle rezultatski poravnate (53:53). Čak i posle toga gosti su nekoliko puta tokom treće deonice stizali do devet poena prednosti, međutim, u poslednju četvrtinu ušlu su sa -5 (85:50). A, kako je vreme prolazilo, vođstvo Golden Stejta bilo je sve veće...
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Ratnike je, po običaju, predvodio Stef Kari. Iskusni bek ubacio je 31 poen, uz 6 asistencija i 4 skoka. Pogodio osam trojki iz 14 pokušaja, a publiku je bacio u trans kada je driblinzima vezao noge u čvor Luki Dončiću i poslao ga na parket, pogodivši potom šut za tri poena.
Karija su pratili Brendin Podžemski sa 21 poenom, 6 asistencija i 5 skokova, De Antoni Melton (16p), Džordž Nijang (11p), Drejmond Grin (9as)...
Na drugoj strani liste strelaca, iza Dončća našao se Ostin Rivs (21), Voker Kesler je ubacio 10 poena uz 13 asistencija, Džejk Laravija i Matis Tibuje po 10 poena...
Golden Stejtu je ovo bila treća pobeda zaredom, pa sada ima učinak 3/3, a pozitivan niz pokušaće da nastavi protiv drugog tima iz Los Anđelesa - Klipersa.
Lejkersi su upisali drugi poraz, ali drugi u poslednja tri meča, pa im je sada učinak 4:2. Naredni meč igraju protiv Toronta pred svojim navijačima.
NBA - REZULTATI
Vašington - Šarlot 95:79
/Dejvis 25 - Miler 19/
Boston - Čikago 125:111
/Pričard 30 - Vilson 23/
Bruklin - Detroit 94:110
/Vagner 16 - Kaninghem 20/
Filadelfija - Njujork Niksi 98:93
/Meksi 27 - Branson 24/
Toronto - Orlando 114:121
/Barns 41 - Bejn 28/
Dalas - Hjuston 116:111
/Irving 35 - Durent 28/
Majami - Indijana 144:125
/Adetokunbo 31 - Džekson 24/
Minesota - Los Anđeles Klipersi 127:101
/Bol 24 - Garland 24/
Golden Stejt - Los Anđeles Lejkers 112:95
/Kari 31 - Dončić 37/
Finiks - Denver 120:127
/Bridžis 24 - Mari 39/