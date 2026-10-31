Kari vezao noge u čvor Dončiću, Golden Stej protiv Lejkersa od -25 do +17

Raspucan je Luka Dončić ove sezone, trenutno najefikasniji u NBA ligi, ali u okršaju sa Golden Stejtom njegovih 37 poena, uz 7 skokova i 5 asistencija, nisu pomogli Los Anđeles Lejkersima u okršaju sa Golden Stejtom. Gosti su u San Francisku poraženi sa 95:112, iako su vodeli sa 25 poena razlike.

Imali su Lejkersi početkom druge četvrtine prednost 40:15, ali su ekipe na veliki odmor otišle rezultatski poravnate (53:53). Čak i posle toga gosti su nekoliko puta tokom treće deonice stizali do devet poena prednosti, međutim, u poslednju četvrtinu ušlu su sa -5 (85:50). A, kako je vreme prolazilo, vođstvo Golden Stejta bilo je sve veće...