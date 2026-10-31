LUDI TIKET, petak, 142.383 dinara: Pljuštali su golovi
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Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 07:17
Tako jednostavno, a tako idealno
Fudbal je tako jednostavna igra. Pobeđuje tim koji postigne više golova. Na kraju i ljubitelji kladionice često vole baš to... Da jure golove.
Baš takav tiket je pred vama. Naš igrač je odigrao veoma jednostavan tiket. Izvukao pet parova, uložio svega 100 dinara, napravio orgomnu kvotu od 1.382 i zaradio fantastičnih 142.383 dinara.
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Svuda je odigrao 2+ prvo poluvreme i sve pogodio. Od Saudijske Arabije, Bugarske, Poljske i Francuske.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.