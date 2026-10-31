LUDI TIKET, petak, 142.383 dinara: Pljuštali su golovi

Fudbal je tako jednostavna igra. Pobeđuje tim koji postigne više golova. Na kraju i ljubitelji kladionice često vole baš to... Da jure golove.

Baš takav tiket je pred vama. Naš igrač je odigrao veoma jednostavan tiket. Izvukao pet parova, uložio svega 100 dinara, napravio orgomnu kvotu od 1.382 i zaradio fantastičnih 142.383 dinara.