Najava dana (subota, 31. oktobar): „Der Klasiker“ i milanski derbi su u fokusu

MAN. SITI – BRAJTON, 16.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Pre samo par dana, ove dve ekipe su odigrale dramatičan meč u Liga kupu koji je završen rezultatom 2:2, nakon čega je Siti prošao u četvrtfinale tek posle boljeg izvođenja penala (4:3). Brajton je tokom regularnog dela dva puta vodio, ali su Građani uspevali da izjednače preko Kovačića i Vitora Reisa, da bi tačku na ovaj triler stavio golman Heronimo Rulji koji je sa dve odbrane u penal-seriji izrastao u heroja utakmice.

ASTON VILA – FULAM, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Domaćin želi ekspresan iskupljenje pred svojim navijačima nakon eliminacije iz Liga kupa od Bornmuta, oslanjajući se na sjajnu prvenstvenu formu i trijumf nad Mančester Sitijem u prošlom kolu. Sa druge strane, tim Fulama stiže sa podignutim samopouzdanjem posle dve vezane prvenstvene pobede bez primljenog pogotka, ali tradicija je apsolutno na strani Vile, mada je Fulam dobio poslednji meč para u aprilu.

TOTENHEM – KRISTAL PALAS, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 1)

Totenhem pod komandom Roberta De Zerbija hvata prepoznatljiv zalet i juri treću uzastopnu ligašku pobedu, nakon što je uspešno preskočio prepreke poput Čelsija. Sa druge strane, Kristal Palas se muči na startu sezone, u seriji je od dva poraza i nalazi se opasno blizu zone ispadanja. Gosti nadu crpe iz poslednjeg međusobnog duela, pošto su u martu ove godine odneli ceo plen sa ovog stadiona slavivši sa 3:1.

MILAN – INTER, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Dok gosti stižu u sjajnoj formi sa četiri vezane pobede i istorijskom prednošću u međusobnim duelima (91:84), Rosoneri traže prekid mini-krize nakon poraza od Bolonje i Bornmuta. Glavni adut Milana biće Strahinja Pavlović, koji u domaćim takmičenjima nikada nije izgubio od Nerazura, a tradicija je takođe na strani domaćina jer Inter ne zna za pobedu u derbiju još od aprila 2024. godine.

UDINEZE – ROMA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Italija 1)

Vučica igra sjajno ove sezone, zauzima treće mesto na tabeli bez ijednog poraza i sa 21 osvojenim bodom stiže po ceo plen. Domaćin se, sa druge strane, ozbiljno muči na 17. poziciji sa samo pet bodova, i nije postigao gol na poslednja četiri meča. Jasno je ko je favorit.

BAJERN – DORTMUND, 18.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Veliki nemački Der Klasiker na Alijanc areni donosi direktan okršaj za lidersku poziciju u osmom kolu Bundeslige. Bajern i Dortmund u ovaj spektakl ulaze potpuno poravnati na čelu tabele sa po 17 osvojenih bodova. Bavarci predvođeni Harijem Kejnom računaju na prednost domaćeg terena. Sa druge strane, Borusija pod komandom Nika Kovača demonstrira sjajnu defanzivnu čvrstinu i traži revanš za poraz u letnjem Superkupu. GG tip je prolazio na poslednjih pet mečeva para.

LEVERKUZEN – ŠTUTGART, 15.30 MOZZART RELAX

(Fudbal, Nemačka 1)

Leverkuzen želi ekspresan povratak na pobednički kolosek nakon neuspeha protiv Hofenhajma, oslanjajući se na savršen ovosezonski učinak pred svojim navijačima. Sa druge strane, gosti prolaze kroz rezultatsku krizu, a posao će im biti dodatno otežan zbog povrede ključnog organizatora igre Stilera, mada ruku na srce oba tima imaju hrpu povređenih igrača.

MAČVA – CRVENA ZVEZDA, 17.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Realno, Mačva ima preskromne mogućnosti u odnosu na lidera i šampiona Srbije, pa se očekuje da Zvezda bude dominantan tim na ovom gostovanju. Crveno-beli su do sada ostvarili gol razliku od 33:4, što samo po sebi znači da Mačva mora da igra defanzivno kako bi izbegla rezultatski debakl, nalik onom u julu kada su na poslednjem meču para poraženi sa 5:0.

BARSELONA – ALAVES, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Barselona želi brz zaborav nedavnih bolnih poraza od Pari Sen Žermena i Real Madrida, a ekipa Hansija Flika planira povratak na pobednički kolosek. Sa druge strane, sedmoplasirani Alaves stiže rasterećen i u dobroj poziciji, ali opomenut činjenicom da su Katalonci dobili četiri od poslednjih pet međusobnih duela.