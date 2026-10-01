Hamilton stao u odbranu Vasera: Uperite prst negde drugde…

Kako bi stali na put daljim spekulacijama, čelnici Ferarija su u utorak jasno stali iza Vasera i poručili da on ostaje na svojoj funkciji, a podršku mu je sada pružio i sedmostruki šampion Hamilton, istakavši da Francuz radi “fantastičan posao”.

U razgovoru za medije uoči trkačkog vikenda za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji, Hamilton je jasno stavio do znanja da, po njegovom mišljenju, problem leži negde drugde.

“Iskreno, čini se da su spoljašnji izvori toliko negativni prema nama kao timu i da pokušavaju da slome naš duh, ali u tome ne uspevaju. Zato ljudi mogu da nastave sa tom negativnom pričom, ali iznutra svi veoma naporno rade. Fred je čovek koji treba da vodi ovaj tim, on radi fantastičan posao. Ako pogledate istoriju i koliko su ljudi menjali na toj poziciji, osećam da je sada sve u boljem stanju nego što je bilo ranije. Ali, na kraju krajeva, nije sve stvar u jednom čoveku. Ako želite da upirete prstom, uperite ga negde drugde. Ako iz svega ovoga treba da zapamtite nešto, to je da je Fred na svojoj poziciji, da ne ide nigde i da sam ja uz njega. I dalje u potpunosti verujem u pravac kojim idemo”, rekao je Hamilton.

Hamilton je potom istakao da se greške Ferarija često mnogo više kritikuju nego kad to čine njihovi rivali, kao i to da se zanemaruju uspesi koje je ekipa ostvarila.

“Tokom trkačkog vikenda, druge ekipe naprave greške i o tome se uglavnom ne govori mnogo, ali kada mi napravimo istu grešku, to se iz nekog razloga deset puta više potencira, i jednostavno je tako. Sa jedne strane, poštujem to što žele da Ferari drže na najvišem mogućem nivou, ali na kraju krajeva, svi smo mi ljudi, svi dajemo sve od sebe i svakog vikenda iznova dolazimo i trudimo se koliko god možemo. Trenutno smo drugi u šampionatu konstruktora, što je već ogroman napredak u odnosu na prošlu godinu, i to uprkos zaostatku od četiri desetinke zbog snage motora svakog vikenda. Ponekad je to i šest desetinki, a mi i dalje pružamo veoma dobre nastupe, što pokazuje koliko su ljudi u fabrici dobro radili. Mislim da sva ta negativnost potiskuje ono što smo postigli. Naravno, nismo tamo gde želimo da budemo, ali ako pogledate gde smo bili prošle godine, ne možete iz prošlogodišnjeg iskustva odmah da stignete do prvog mesta. To je proces i mislim da smo ove godine postavili dobre temelje, na kojima moramo da nastavimo da gradimo. Još nismo savršeni, ali verujem da možemo da stignemo do toga“, iskren je bio Britanac.

Vaseru je ovo četvrta sezona na čelu tima iz Maranela, a sa Hamiltonom je sarađivao i pre njegovog dolaska u Ferari, još 2005. i 2006. godine u šampionatima koji su danas poznati kao Formula 3 i Formula 2. Zbog toga sedmostruki šampion o Francuzu ima samo reči hvale.

“Fred je uvek bio sjajan u radu sa mnom i mislim da je naš odnos u celini, čak i sa ljudima koji su iznad nas, na mnogo boljem nivou nego što je ikada bio. Naravno, ljudi koji komentarišu zapravo uopšte ne znaju o čemu pričaju, jer nisu unutar tima. Šta se dešava u timu, kako je on organizovan i gde su slabosti, naravno, ja sam deo tima i znam sve to. Neću govoriti o tim stvarima, ali ću nastaviti da pokušavam da radim sa ljudima koji imaju ovlašćenja kako bismo napravili promene. Promene se ne dešavaju preko noći. Ljudi nisu uvek spremni da ih sprovedu odmah, ali Fred je već napravio mnogo promena koje sam tražio i pred nama je još posla’’.

Hamiltonov stav deli i njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je takođe pružio jasnu podršku Vaseru sa kojim sarađuje od 2023. godine u Ferariju, a prethodno i u Zauberu 2018. godine.

“Mislim da je sasvim jasno kakav odnos imam sa Fredom, ali nije reč samo o našem odnosu, već i o njegovim sposobnostima i mislim da je izuzetan u onome što radi. Imam potpuno poverenje u Freda. U timu je oduvek bilo potpuno jasno da Fred ima našu podršku, ali iz nekog razloga se svake tri ili četiri godine pojavljuju te sulude glasine oko ekipe. Već sam nekoliko godina u timu, tako da se, nažalost, navikavam na ovakve situacije. Nije lako i ne mislim da je to fer, jer smo svi ovde i trudimo se da damo sve od sebe, nekada ćemo napraviti greške, a nekada ćemo uraditi sjajne stvari. Ali kada ljudi iskoriste svaki trenutak kada smo mogli nešto da uradimo malo bolje kao povod da pokrenu takve glasine, to jednostavno nije lepo. Ali jedno je sigurno - Fred ima svu našu podršku i veoma smo ponosni što je sa nama u timu. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo ekipu na vrh što je pre moguće, kako bismo zaustavili te besmislene glasine”, kazao je Lekler.

Ferari se nalazi na drugom mestu u šampionatu konstruktora, 160 poena iza Mercedesa, dok ekipa Meklarena ima 72 poena zaostatka. Takođe, Hamilton na trećem mestu na tabeli vozača ima 199 poena, a aktuelni šampion Lando Noris u Meklarenu ima samo 13 poena manje.

Formula 1 ovog vikenda stiže na stazu Sepang, gde će se održati 16. runda ovogodišnjeg šampionata, Velika nagrada Bahreina u Maleziji.

Raspored za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji:

Petak: Prvi trening 06:30-07:30

Drugi trening 10:00-11:00

Subota: Treći trening 06:30-07:30

Kvalifikacije 10:00-11:00

Nedelja: Trka 09:00

Piše: Maja Nakaradić