Haos u Abu Dabiju! Nurmagomedov napao Meraba s leđa, izbila masovna tuča, Rus priveden
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 21:19
"Napali ste nas samo zato što nas je bilo dvojica, a vi ste došli spremni i bilo vas je mnogo", rekao je bivši UFC šampion
Pre nepune tri nedelje Merab Dvališvili i Pjotr Jan priredili su jednu od najboljih borbi ove godine u UFC-u, a Gruzijac je već u subotu trebalo ponovo da izađe na borilište, ovog puta u rvačkom meču protiv Marlona Moraesa. Ipak, samo tri dana pre priredbe u Abu Dabiju, našao se u centru velikog skandala, pošto ga je Usman Nurmagomedov sa grupom ljudi napao u hotelskom lobiju.
Na istom programu trebalo bi da nastupi i Umar Nurmagomedov, kojeg je Dvališvili savladao početkom prošle godine. Rivalstvo Gruzijca i porodice Nurmagomedov tako je kulminiralo masovnom tučom, a prema tvrdnjama Ilije Topurije, Merabovog prijatelja, Usman je nakon incidenta priveden zajedno sa ljudima koji su učestvovali u sukobu.
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Dok je davao intervju uoči priredbe, Dvališviliju su sa leđa prišli Usman Nurmagomedov, Umarov mlađi brat, i velika grupa ljudi, nakon čega je nastao potpuni haos.
Dvališvili se nedugo zatim oglasio na društvenim mrežama. Dok su mu sanirali povrede, Gruzijac je uputio poruku porodici Nurmagomedov.
"Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa kao zmije! Kakvi ste vi to borci?! Kakvi ste vi muškarci kada radite tako nešto?! Ako hoćete da se borite, hajde da to uradimo na pravi način, brate! Napali ste nas samo zato što nas je bilo dvojica, a vi ste došli spremni i bilo vas je mnogo! Koji vam je đavo?! To samo pokazuje kakvi ste ljudi i da niste pravi muškarci! Ako hoćete tuču, hajde onda da se bijemo!"
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Snimak incidenta ubrzo je objavio i Ilija Topurija, Merabov prijatelj, a na njemu se vidi kako Usman prilazi Dvališviliju s leđa i udara ga, nakon čega izbija opšta tuča. Iako je ubrzo obrisao objavu, Topurija se ponovo oglasio.
"Prema informacijama koje su se pojavile, Usman je priveden, zajedno sa kukavicama koje su bile s njim. I to su isti oni ljudi koji se usuđuju da drugima drže lekcije o skromnosti i poštovanju? Kakva sramota. Gomila običnih kukavica. Oduvek sam mislio da ste gomila prosečnih i bezvrednih ljudi. Sada ste otklonili i poslednju sumnju u to. Čast, poštovanje i skromnost nisu reči kojima treba da se razmećete. To su vrednosti koje morate da pokazujete svojim delima. A vi ste pokazali da nemate nijednu od njih".
Zanimljivo je da ovo nije prvi fizički sukob između Dvališvilija i ljudi bliskih porodici Nurmagomedov. Još u julu, tokom priredbe RAF u Gruziji, Merab je ošamario Umarovog prijatelja Ahmeda Gadžimagomedova, nakon čega je takođe došlo do tuče.
Usman Nurmagomedov, nekadašnji šampion Belatora i PFL-a, trenutno je jedan od najtraženijih slobodnih boraca na MMA tržištu. Nakon što mu je istekao ugovor sa PFL-om, sve glasnije se govori o njegovom prelasku u UFC, za koji je interesovanje pokazao i sam Dejna Vajt. Ipak, posle skandala u Abu Dabiju ostaje pitanje da li bi ovaj incident mogao da utiče na njegov dolazak u najjaču svetsku organizaciju.