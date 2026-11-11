Haos u Abu Dabiju! Nurmagomedov napao Meraba s leđa, izbila masovna tuča, Rus priveden

Dok je davao intervju uoči priredbe, Dvališviliju su sa leđa prišli Usman Nurmagomedov, Umarov mlađi brat, i velika grupa ljudi, nakon čega je nastao potpuni haos.

Dvališvili se nedugo zatim oglasio na društvenim mrežama. Dok su mu sanirali povrede, Gruzijac je uputio poruku porodici Nurmagomedov.

"Usman Nurmagomedov i njegovi prijatelji prišli su nam s leđa kao zmije! Kakvi ste vi to borci?! Kakvi ste vi muškarci kada radite tako nešto?! Ako hoćete da se borite, hajde da to uradimo na pravi način, brate! Napali ste nas samo zato što nas je bilo dvojica, a vi ste došli spremni i bilo vas je mnogo! Koji vam je đavo?! To samo pokazuje kakvi ste ljudi i da niste pravi muškarci! Ako hoćete tuču, hajde onda da se bijemo!"

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Snimak incidenta ubrzo je objavio i Ilija Topurija, Merabov prijatelj, a na njemu se vidi kako Usman prilazi Dvališviliju s leđa i udara ga, nakon čega izbija opšta tuča. Iako je ubrzo obrisao objavu, Topurija se ponovo oglasio.

"Prema informacijama koje su se pojavile, Usman je priveden, zajedno sa kukavicama koje su bile s njim. I to su isti oni ljudi koji se usuđuju da drugima drže lekcije o skromnosti i poštovanju? Kakva sramota. Gomila običnih kukavica. Oduvek sam mislio da ste gomila prosečnih i bezvrednih ljudi. Sada ste otklonili i poslednju sumnju u to. Čast, poštovanje i skromnost nisu reči kojima treba da se razmećete. To su vrednosti koje morate da pokazujete svojim delima. A vi ste pokazali da nemate nijednu od njih".