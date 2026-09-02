Italijani izbili Srbiji het-trik iz glave: Ništa od zlata na Mediteranskim igrama

Kroz istoriju je samo jedna reprezentacija na Mediteranskim igrama u vaterpolu ostvarila het-trik i to je baš Italija. Imala je motiva napretek: igra kod kuće, na jugu gde su ljudi temperamentniji, a pride je došla u poziciju da spreči Srbiju da uradi što je ona...

I uspela je! Teškom mukom, ali uspela i sutra će protiv Crne Gore, koju predvodi Dejan Savić, igrati za zlato, dok će Srbiji rival za bronzu biti Španija.

Nije mogao Vladimir Vujasinović u polufinalu da se osloni na Nikolu Lukića, a sastav je ionako kombinovan i poprilično podmlađen. Alesandro Kampanja imao je Matea Jokija Gratu, Filipa Ferera, Alesandra Balzarinija, Frančeska Kondemija... Sedmorica igraju u Pro Reku, nekolicina je bila deo tima na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Ali, sve to nije i ne može biti olakšavajuć faktor za činjenicu da neće biti het-trika na Mediteranskim igrama, jer novo rukovodstvo Vatrpolo saveza Srbije odabralo je put kojim će ići.

Italijani su u završnici slomili Srbiju, presudan je gol bio Matea Jokija Grate, a Srbija je u drugoj deonici zapala u problem - isključen je Vasilije Martinović, ponajbolji igrač tima. Izbačen je posle gledanja VAR-a, koriatile su ga i pre toga arbitri. Uprkos tom hendikepu, Srbija je svezala šest golova, imala i prednost, ali je u finišu klonula pred italijanskom publikom...