Zvezdino dete posle godinu dana u Čikagu promenilo sredinu
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 21:48
Viktor Radojević se preselio u Montreal
Pre godinu dana je stigao i već ide. Doduše, privremeno, kako bi se vratio još bolji. Srpski defanzivac Viktor Radojević je napustio Čikago Fajer i preselio se u Monteal na pozajmicu do kraja kalendarske godine, potvrdio je kanadski klub.
U pitanju je suva, šestomesečna pozajmica, s tim da će u januaru klubovi pregovarati o potencijalnom produžetku iste. Ovaj transfer sklopljen je pred zatvaranje prelaznog roka u MLS ligi i za Čikago je od velike važnosti jer će mu otvoriti takozvano 'U22 Initiative' mesto u ekipi, uvedeno još pre pola decenije kako bi pomoglo klubovima unutar takmičenja da dovode mlade, talentovane igrače bez opterećivanja budžeta i velikog finansijskog rizika.
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Defanzivca poniklog u Crvenoj zvezdi je u Čikago prošlog leta prodao TSC za 1.500.000 evra - novac podelio sa crveno-belima na ravne časti - ali zbog povrede nije odigrao nijedan meč tokom čitave 2025. Na teren se uspešno vratio početkom 2026. godine, sakupio 10 nastupa u MLS ligi i nedavno zabeležio prvu asistenciju protiv Njujork Red Bulsa.
Inače, transferi između Čikaga i Monreala postali su redovna praksa, budući da ova dva kluba realizuju međusobne prelaske igrača gotovo svake sezone još od 2017. godine.
Kako piše lokalni portal Meninred97, 22-godišnji defanzivac će se za mesto u novom timu boriti sa kanadskim fudbalerom Lukom Petrasom te da ima 'čist put da izbori mesto u startnoj postavi'. Očekuje se da Radojević bude u sastavu već za narednu utakmicu Montreala u MLS ligi protiv Filadelfije Union koja je na programu u subotu.
Montreal je posle 22 odigrane utakmice u MLS ligi na pretposlednjem, 14. mestu Istočne konferencije, a ovog leta je od zvučnijih imena angažovao legendarnog meksičkog napadača Aleksisa Sančeza.