Zvezdino dete posle godinu dana u Čikagu promenilo sredinu

Pre godinu dana je stigao i već ide. Doduše, privremeno, kako bi se vratio još bolji. Srpski defanzivac Viktor Radojević je napustio Čikago Fajer i preselio se u Monteal na pozajmicu do kraja kalendarske godine, potvrdio je kanadski klub.

U pitanju je suva, šestomesečna pozajmica, s tim da će u januaru klubovi pregovarati o potencijalnom produžetku iste. Ovaj transfer sklopljen je pred zatvaranje prelaznog roka u MLS ligi i za Čikago je od velike važnosti jer će mu otvoriti takozvano 'U22 Initiative' mesto u ekipi, uvedeno još pre pola decenije kako bi pomoglo klubovima unutar takmičenja da dovode mlade, talentovane igrače bez opterećivanja budžeta i velikog finansijskog rizika.