Trabzon bi da opet divlja: Na meti zver iz Midtjilanda, Danci traže 30.000.000

Momak po imenu Frankulino Đu je prethodne zime drmao kavez gomili evropskih klubova. Kako i da ne drma, kad napadač Midtjilanda kao od šale trese mreže u danskom prvenstvu. Nudio je Al Hilal 30.000.000 evra, ali danski klub nije pristao. Pratili su ga Bajern, Liverpul i Milan, između ostalih. Međutim, kako stvari stoje, Đu bi mogao da ode u Tursku. Kako pišu danski mediji, Midtjiland je blizu da pristane na ponudu koja iznosi od 25.000.000 do 30.000.000 evra.

O tome koliko je Trabzon zapeo da ga dovede, govori informacija da su u poslednjih nekoliko dana poslali barem tri ponude za momka iz Gvineje Bisao. Danci su sve odbili, svesni da imaju dragulja koji može da im donese najviše novca od prodaju u istoriji kluba. Frankulino je prethodne sezone na 34 utakmice u svim takmičenjima postigao 22 gola. Generalno, u svakoj od tri sezone od dolaska u Midtjiland postizao je dvocifren broj golova.