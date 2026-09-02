Trabzon bi da opet divlja: Na meti zver iz Midtjilanda, Danci traže 30.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 21:55
Turski klub nije uspeo da dovede Rišarlisona, ali će zato pokušati sa Frankulinom Đuom
Momak po imenu Frankulino Đu je prethodne zime drmao kavez gomili evropskih klubova. Kako i da ne drma, kad napadač Midtjilanda kao od šale trese mreže u danskom prvenstvu. Nudio je Al Hilal 30.000.000 evra, ali danski klub nije pristao. Pratili su ga Bajern, Liverpul i Milan, između ostalih. Međutim, kako stvari stoje, Đu bi mogao da ode u Tursku. Kako pišu danski mediji, Midtjiland je blizu da pristane na ponudu koja iznosi od 25.000.000 do 30.000.000 evra.
O tome koliko je Trabzon zapeo da ga dovede, govori informacija da su u poslednjih nekoliko dana poslali barem tri ponude za momka iz Gvineje Bisao. Danci su sve odbili, svesni da imaju dragulja koji može da im donese najviše novca od prodaju u istoriji kluba. Frankulino je prethodne sezone na 34 utakmice u svim takmičenjima postigao 22 gola. Generalno, u svakoj od tri sezone od dolaska u Midtjiland postizao je dvocifren broj golova.
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Frankulino je jedan brojnih pogodaka skauting službe danskog kluba. Doveli su ga kao slobodnog igrača iz mlađih kategorija Benfike i ukoliko bi se transfer u Tursku realizovao, bio bi rekordan u istoriji danskog fudbala. Sadašnji rekorder je Kejleb Jirenći koga je Nordsjeland prodao Koventriju ovog leta za 27.000.000.
Pre Đua, Trabzon je imao ideju da dovede Rišarlisona. Brazilac je pristao da pređe u turski klub, čak je bio prioritet uprave. Dogovorio je tri puta veću platu od one koju ima u Totenhemu, ali je engleski klub odbio dve ponude (17.000.000 i 23.000.000 evra) i posao je propao.
Kako god, Brazilicu je ostala još jedna godina ugovora sa Pevcima. Caka je u tome što Totenhem ima opciju da produži saradnju na godinu dana i navodno zbog toga ne želei da pusti Rišarlisona da ode tek tako, želi da zaradi nešto, uprkos tome što ga Roberto De Zerbi ne vidi kao prvu opciju u špicu.