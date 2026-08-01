Jovan Leka razdrmao Beogradsku arenu

Dok se još čekao početak glavnog programa i dok su se tribine polako popunjavale, Jovan Leka prvi je podigao publiku u Beogradskoj areni na noge.

Već pri izlasku ka oktagonu srpski borac dobio je veliku podršku sa tribina, a uzvratio je pobedom u svom debitantskom nastupu u UFC-u protiv Aleksandra Popeka.