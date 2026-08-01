Jovan Leka razdrmao Beogradsku arenu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 17:24
Srpski teškaš prvi je domaći borac koji je ostvario pobedu na UFC događaju u Srbiji
Dok se još čekao početak glavnog programa i dok su se tribine polako popunjavale, Jovan Leka prvi je podigao publiku u Beogradskoj areni na noge.
Već pri izlasku ka oktagonu srpski borac dobio je veliku podršku sa tribina, a uzvratio je pobedom u svom debitantskom nastupu u UFC-u protiv Aleksandra Popeka.
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Od samog početka nametnuo je svoj ritam, zauzeo sredinu oktagona i pritisnuo protivnika uz žicu. Delovalo je da tek predstoji početno ispitivanje snaga, ali je posle nešto više od dva minuta precizan udarac nogom u jetru bio dovoljan da Nemac više ne može da nastavi borbu.
Leka je u meč ušao čak 23 kilograma teži od svog rivala, što se jasno videlo već pri prvom suočavanju u oktagonu.
Pobedom je podigao raspoloženje domaćoj publici posle lošeg početka večeri i poraza Marine Spasić od Stefanije Lučijano. Nedugo nakon srpskog teškaša slavila je i Nikolija Milošević, koja je, baš kao i Leka, do pobede stigla prekidom u prvoj rundi protiv Hejli Kovan. Za razliku od srpskog teškaša, ona je protivnicu završila desnim direktom u telo.