Jovan Leka saznao ime novog protivnika devet dana pre UFC debija
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 11:12
Maks Gimenis otkazao je borbu protiv srpskog teškaša zbog povrede
Premijerni dolazak UFC organizacije u Srbiju očekuje nas za samo devet dana, a neposredno pred meč Jovan Leka dobio je novog protivnika za debi u najjačoj svetskoj organizaciji. Srpski teškaš trebalo je da se pred beogradskom publikom bori protiv Maksa Gimenisa, ali pred ulazak u nedelju borbe, Brazilac je zbog povrede otpao iz meča što je i potvrdio na društvenim mrežama.
Nije Leka dugo čekao ime narednog rivala, kako javljaju američki mediji, na megdan srpskom borcu izaći će Aleksandar Popek.
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Nemački borac imao je priliku 2019. preko "Dejna Vajt Kontender Serije" da se domogne ugovora u UFC-u, ali ga je tada u drugoj rundi nokautirao Džamahal Hil, koji je kasnije postao šampion poluteške kategorije, a Popeku upropastio priliku da se nađe u elitnoj promociji.
To je bio prvi i poslednji put da je nokautiran, a sada, sedam godina kasnije, ukazala mu se nova šansa. Malo nezahvalna, jer će Nemac u meč ući bez puno vremena za pripremu i uz to će prirodni poluteškaš morati da pređe u kategoriju iznad sopstvene, što će za našeg borca predstavljati veliku prednost.
Brojimo sitno do spektakla u Beogradskoj areni, koji će biti prava poslastica za regionalnu publiku. Od 14 borbi, u osam će nastupati regionalni borci, što je velika promena u odnosu na prethodni put kada je UFC posećivao Balkan. Tada je 2016. godine u Zagrebu, od 13 mečeva nastupalo samo četiri borca iz regiona, a samo je Bojan Veličković uspeo da upiše pobedu.
(1.45) UROŠ MEDIĆ – DANIJEL RODRIGEZ (2.60)
Posle Zagreba, čekalo se 10 godina da publika iz ovog dela Evrope dobije priliku da uživo gleda najjaču svetsku organizaciju. U odnosu na tadašnji događaj, broj domaćih imena se duplirao. Pred beogradsku publiku, pored Leke, izaći će Uroš Medić, Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Vlasto Čepo, Nikolija Milošević i Marina Spasić.