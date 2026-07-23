Jovan Leka saznao ime novog protivnika devet dana pre UFC debija

Premijerni dolazak UFC organizacije u Srbiju očekuje nas za samo devet dana, a neposredno pred meč Jovan Leka dobio je novog protivnika za debi u najjačoj svetskoj organizaciji. Srpski teškaš trebalo je da se pred beogradskom publikom bori protiv Maksa Gimenisa, ali pred ulazak u nedelju borbe, Brazilac je zbog povrede otpao iz meča što je i potvrdio na društvenim mrežama.

Nije Leka dugo čekao ime narednog rivala, kako javljaju američki mediji, na megdan srpskom borcu izaći će Aleksandar Popek.