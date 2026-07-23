Putešestvije mogućeg Partizanovog rivala: Čarter otkazan, redovnom linijom do Baltika

Očekuje se da Partizan lagano eliminiše luksemburški UNA Štrasen i izbori treću rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Tamo bi četu Saše Ilića čekao sigurno dalek put u bivši SSSR – samo je pitanje da li na Baltik u Litvaniju ili u Kazahstan.

Crno-beli će na megdan boljem iz duela Panevežisa i Tobola. Na papiru, kazahstanski tim je u prednosti, iako ima lošu sezonu u domaćem takmičenju i nalazi se u donjem delu tabele. Ekspedicija Tobola, tima za koji igra srpski napadač Uroš Milovanović, imala je pravo putešestvije do Litvanije na prvi duel drugog kola (17.00) u Panevežisu, na severu ove baltičke zemlje.