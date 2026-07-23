Putešestvije mogućeg Partizanovog rivala: Čarter otkazan, redovnom linijom do Baltika
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 12:44
Tobol ima brojne peripetije pred gostovanje litvanskom klubu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije (17.00)
Očekuje se da Partizan lagano eliminiše luksemburški UNA Štrasen i izbori treću rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Tamo bi četu Saše Ilića čekao sigurno dalek put u bivši SSSR – samo je pitanje da li na Baltik u Litvaniju ili u Kazahstan.
Crno-beli će na megdan boljem iz duela Panevežisa i Tobola. Na papiru, kazahstanski tim je u prednosti, iako ima lošu sezonu u domaćem takmičenju i nalazi se u donjem delu tabele. Ekspedicija Tobola, tima za koji igra srpski napadač Uroš Milovanović, imala je pravo putešestvije do Litvanije na prvi duel drugog kola (17.00) u Panevežisu, na severu ove baltičke zemlje.
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Naime, čarter let je otkazan zbog tehničkih problema na avionu. Predstavnici kluba su obavešteni da je pronađena pukotina na vetrobranskom staklu i da ga je potrebno zameniti iz bezbednosnih razloga, piše kazahstanski sports.kz.
17.30: (3,60) Panevežis (3,20) Tobol (2,05)
Rukovodstvo Tobola je odlučilo da ne čeka završetak popravke i brzo je organizovalo prevoz redovnim putničkim letovima.
Ruta je dugačka oko 3.000 kilometara, ali zbog sankcija Rusije moralo je da se ide preko Istanbula, ukupno šest sati leta, zatim se prenoćilo u najvećem turskom gradu, a onda je usledio jutarnji let u sredu do Rige, pa dva sata autobusom do konačnog odredišta – na severu Litvanije, Panevežisa.
Ni domaćinu ne cvetaju ruže u litvanskom prvenstvu, tek je na osmom mestu od 10 klubova, sa tri poraza i remijem u poslednje četiri utakmice.
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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)
Florijana - Drita 1:1 (0:0)
Bisen - Đer 2:6 (1:3)
Sreda
Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)
Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)
Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)
Vardar - Riga 2:3 (1:2)
Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0
Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)
Četvrtak
16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)
17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)
17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)
17.30: (3,60) Panevežis (3,20) Tobol (2,05)
18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)
18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)
18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)
18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)
18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()
18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)
18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)
18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)
18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)
19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)
19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)
19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)
19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)
19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)
19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)
19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)
19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)
19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)
20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)
20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)
20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)
20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)
20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)
20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)
20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)
20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)
20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)
20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)
20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)
20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)
20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)
20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)
20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)
21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)
*** kvote su podložne promenama