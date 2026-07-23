I Zvezda povukla džokera: Odložen sudar s Radnikom

Ovaj termin „ključna utakmica“ ne koristimo olako, već zato što je zaista tako. Prvo, sam plasman u plej-of Lige šampiona oplemenio bi klupsku kasu sa otprilike 5.000.000 evra. I takođe bi garantovao makar grupnu fazu Lige Evrope, a videli smo prethodnih sezona da je to takmičenje verovatno najbliskije Zvezdinom kvalitetu. Tu je konkurentna. U Ligi šampiona još nije, mada naravno da evropska elita ostaje prvi cilj crveno-belih, ako ništa drugo onda zato što garantuje zaradu od nekih 40.000.000 evra.

Zvezda je tako pažljivo birala. Ovog vikenda igraće derbi sa Vojvodinom, ali to ne bi trebalo da joj predstavlja problem, jer videli smo u prvom sudaru sa Larnom da tim iz Severne Irske apsolutno nije sposoban da ugrozi crveno-belu prednost iz prvog meča. Mogla je možda Zvezda da odloži i sudar sa Novim Pazarom, između dva okršaja trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali tada bar neće morati da napušta Beograd, pa je procenjeno da je najpametnije da se za neki naredni period odloži ovaj okršaj u Surdulici.