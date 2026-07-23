Vreme je da se zatvori knjiga utisaka

Eri u kojoj su dobili finansijsku stabilnost dolaskom nove uprave na čelu sa Dragoljubom Zbiljićem , u kojoj su glasno pretili, još glasnije padali, ali se na kraju ipak ponovo pozicionirali kao drugi klub u državi. A da li će istoričari tu staviti tačku ili tačku-zarez, zavisi od onoga što urade u predstojećem dvomeču sa Holanđanima. Od poslednje šanse ove generacije Lala da naprave nešto opipljivo.

Kuglice su Novosađane ponovo spojile sa Ajaksom, možda i sudbinski, kako bi se krug zatvorio tamo gde je počeo. A počeo je pre dva leta u Amsterdamu, kada je Vojvodina odigrala jednu od najboljih utakmica u modernoj istoriji kluba, ali je Johan Krojf arenu napustila praznih šaka. Za koju deceniju, hroničari Stare dame iz Novog Sada mogli bi upravo taj duel da apostrofiraju kao prekretnicu u ovoj eri novosadskog kluba.

Okosnica ovog tima, koju su godinama činili Dragan Rosić, Njegoš Petrović, Lazar Nikolić, pa i Lazar Ranđelović, mogla bi da se rasformira do kraja leta, a da pritom nije ostavila trag tamo gde se najviše računa – u vitrinama kluba i na međunarodnoj sceni. Za svu četvoricu fudbalera postoje spekulacije da bi do kraja aktuelnog prelaznog roka mogli da napuste „Karađorđe“, odnosno da bi njihov mandat u dresu Stare dame mogao da potraje onoliko koliko traje Vošina evropska avantura. Kada bi učešće Lala na međunarodnoj sceni dobilo jesenju epizodu, pogotovo ako na tom putu padne gigant kao što je Ajaks, hroničari bi to vrednovali poput osvojenog trofeja, možda i vrednije. Što je još bitnije, potpuno bi se okrenuo narativ o ovoj generaciji i njenim pripadnicima, od momaka koji su uvek dolazili nadomak, pa padali kada je najbitnije, do tima koji je prešao crtu i izborio prvu ligašku fazu UEFA takmičenja u istoriji kluba.

Naravno, do takvog uspeha tim Miroslava Tanjge ima još mnogo da „preore“. Ave počinje, ili se završava, večeras od 20 časova na Karađorđu. U tih 90 minuta staće poslednje dve i po godine fudbala u Novom Sadu, koliko je na čelu ove generacije Njegoš Petrović kao jedan od njenih predvodnika. Krug će se ili nastaviti, ili zatvoriti sa Ajaksom.

Vojvodina ulazi u Ligu konferencije, kvota 20,00

Jeste se Voša prošle sezone, prvi put nakon 17 godina, pozicionirala kao drugi klub u državi, jeste je svega nekoliko minuta delilo od toga da se okiti trofejom Kupa Srbije, međutim, kada za nekoliko godina izblede sećanja, a navijači se okrenu da sumiraju šta je ova grupa igrača ostavila iza sebe, pogledi će se usmeriti isključivo ka riznici trofeja i broju pobeda na evropskoj sceni. U oba segmenta ova generacija Lala trenutno nema da ponudi ništa osim utisaka.

Jedan od najupečatljivijih ostavili su pre dve godine na Johan Krojf areni. Kada bi postojala knjiga utisaka o učinku ovog tima i njegovih glavnih protagonista, taj događaj bi bio upisan velikim slovima. Pitanje je da li će se Petrović, Rosić, Nikolić i Ranđelović zadovoljiti činjenicom da su „zamalo“ savladali Ajaks u Amsterdamu, da su tri puta uzastopno gubili u finalu Kupa Srbije ili da su završavali kao drugi u Mozzart Bet Superligi?

Vojvodina ne prima gol od Ajaksa, kvota 6,50

Poznavajući ove momke, njihov mentalitet i vodeći se onim što su pričali od dolaska na „Karađorđe“ do dana današnjeg – ni blizu. Protiv Ajaksa ovaj kvartet ima priliku da za svog mandata uradi nešto veliko, ostavi nešto opipljivo iza sebe, upiše zlatnim slovima novi pasus u knjigu utisaka i, kada dođe vreme da je zatvori, to učini bez kajanja i osećaja da je posao ostao nedovršen.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

16.30: (5,40) Mališeva (3,60) Hibernijan (1,62)

17.00: (3,70) Alaškert (3,25) Kluž (2,00)

17.00: (7,75) Liepaja (4,20) Austrija (1,40)

17.30: (3,60) Panevezis (3,20) Tobol (2,05)

18.00: (1,80) Debrecin (3,45) Pjunik (4,20)

18.00: (3,50) Dila Gori (3,25) Apolon (2,05)

18.00: (2,20) Flora (3,35) TNS (3,05)

18.00: (1,40) HJK (4,40) Kolerajn (7,25)

18.00: (8,00) Paide (4,40) Zira 1,37()

18.30: (1,95) AEK Larnaka (3,30) Beitar Jerusalim (3,80)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,42) Borac (4,30) Petrokub (7,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,25) Valur (3,30) Zrinjski (3,00)

*** kvote su podložne promenama