Čelsi se ne zaustavlja: Prvi u redu za Alajbegovića od 35.000.000 evra

Dva dana nakon štoje Morgana Rodžersa obeštećenjem od 138.000.000 evra učinio najskupljim Englezom u istoriji fudbala i tako podigao ukupnu letnju potrošnju na 257.000.000 evra, Čelsi ne planira da stane. Sportski sektor plavaca nastavlja da radi na novim pojačanjima, a jedno od njih trebalo bi da bude Kerim Alajbegović, piše Telegraph.

Momak koji se kotira kao jedan od najtalentovanijih tinejdžera Evrope isprva je bio na meti Juventusa i još nekolicine italijanskih klubova poput Milana, Atalante i Fjorentine je postao tema pregovora Bajer Leverkuzena i Čelsija. Engleski velikan je sada u najboljoj pozciji za potpis 18-godišnjaka čija se vrednost procenjuje na 35.000.000 evra.