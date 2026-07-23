Čelsi se ne zaustavlja: Prvi u redu za Alajbegovića od 35.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 12:45
Bosanski biser bi karijeru mogao da nastavi na Stamford bridžu
Dva dana nakon štoje Morgana Rodžersa obeštećenjem od 138.000.000 evra učinio najskupljim Englezom u istoriji fudbala i tako podigao ukupnu letnju potrošnju na 257.000.000 evra, Čelsi ne planira da stane. Sportski sektor plavaca nastavlja da radi na novim pojačanjima, a jedno od njih trebalo bi da bude Kerim Alajbegović, piše Telegraph.
Momak koji se kotira kao jedan od najtalentovanijih tinejdžera Evrope isprva je bio na meti Juventusa i još nekolicine italijanskih klubova poput Milana, Atalante i Fjorentine je postao tema pregovora Bajer Leverkuzena i Čelsija. Engleski velikan je sada u najboljoj pozciji za potpis 18-godišnjaka čija se vrednost procenjuje na 35.000.000 evra.
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Telgraph piše da je Ćabi Alonso, koji je bio trener Leverkuzena u vreme kada je Alajbegović prolazio kroz mlađe kategorije Farmaceuta, prilično oduševljen ovim potezom kluba koji se sprema da isprati Alehandra Garnaća na pozajmicu u Aston Vilu.
Alajbegović je početkom prošle sezone prodat Red Bul Salcburgu za 2.000.000 evra, da bi poptuno eksplodirao u Austriji zbog čega je nemački klub ekspresno iskoristio povratnu klauzulu od 8.000.000 evra. Vratio je reprezentativca Bosne i Hercegovine u svoje redove i na njemu će, u nedeljama koje dolaze, višestruko zaraditi.
Bosanski fudbaler rođen u Kelnu je lani odigrao 44 utakmice za Salcburg uz učinak od 13 golova i četiri asistencije. Da ga krasi sjajan udarac iz daljine, demonstrirao je u Ligi Evrope protiv Bazela, odnosno na minulom Svetskom prvenstvu kada je prelepo pogodio protiv Katara.
Čelsi ovog leta jeste potrošio preko 250.000.000 evra, ali se u kasu i slilo prilično novca. Od prodaja Andreja Santosa Mančester Junajtedu (56.300.000), Marka Kukurelje Real Madridu (55.000.000) i Tajrika Džordža Evertonu (21.000.000), klub je prihodovao 132.000.000 evra.