U pripremi za potencijalni debi u Formuli 1, Herta je nastupom na prvom treningu na Velikoj nagradi Sao Paula osvojio poslednji poen za Super Licencu, neophodnu za nastup u najbržem karavanu. Kada se to uzme u obzir, uz Botasove slabije rezultate, delovalo je da je Herta sve bliži sedištu u timu.

Ipak, Kadilak je odlučio da zadrži iskusnog Finca, pa će Botas i Serhio Peres činiti tandem i naredne sezone.

"Ovo saopštenje obezbeđuje kontinuitet i stabilnost dok Kadilak gradi na temeljima svoje prve sezone u šampionatu. Istovremeno, nastavlja da sledi svoju dugoročnu ambiciju - uspostavljanje konkurentnog tima na samom vrhu svetskog motosporta", navodi se u saopštenju.

Sa druge strane, Botas, kojeg su tokom 2026. godine neretko pratili tehnički problemi, istakao je da je ovo tek početak njihove zajedničke avanture.

"Za sve koje to zanima - ostajem! Uzbuđen sam što ću nastaviti ovo putovanje sa Kadilakom i u 2027. godini. Znali smo da izgradnja novog tima Formule 1 od samog početka neće biti laka, ali upravo to ovaj izazov čini toliko posebnim. Postavili smo temelje, učimo i napredujemo, a pred nama je još mnogo toga. Želim još više i verujem u ono što zajedno gradimo. Naša priča tek počinje", kazao je Finac.