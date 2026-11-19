Vreme čitanja: 2min | čet. 19.11.26. | 09:23
"Naša priča tek počinje", kazao je Finac
Finski vozač Valteri Botas voziće i naredne sezone za Kadilak, saopštila je američka ekipa uoči trke za Veliku nagradu Las Vegasa, koja je na programu ovog vikenda.
Botasovo mesto u Kadilaku za 2027. godinu bilo je pod znakom pitanja tokom proteklih nekoliko nedelja, budući da je za isto sedište konkurisao Kolton Herta. Amerikanac trenutno ima ulogu rezervnog vozača ekipe, a ove godine stigao je u šampionat Formule 2, nakon što je prethodnih osam sezona proveo u IndyCar šampionatu.
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U pripremi za potencijalni debi u Formuli 1, Herta je nastupom na prvom treningu na Velikoj nagradi Sao Paula osvojio poslednji poen za Super Licencu, neophodnu za nastup u najbržem karavanu. Kada se to uzme u obzir, uz Botasove slabije rezultate, delovalo je da je Herta sve bliži sedištu u timu.
Ipak, Kadilak je odlučio da zadrži iskusnog Finca, pa će Botas i Serhio Peres činiti tandem i naredne sezone.
"Ovo saopštenje obezbeđuje kontinuitet i stabilnost dok Kadilak gradi na temeljima svoje prve sezone u šampionatu. Istovremeno, nastavlja da sledi svoju dugoročnu ambiciju - uspostavljanje konkurentnog tima na samom vrhu svetskog motosporta", navodi se u saopštenju.
Sa druge strane, Botas, kojeg su tokom 2026. godine neretko pratili tehnički problemi, istakao je da je ovo tek početak njihove zajedničke avanture.
"Za sve koje to zanima - ostajem! Uzbuđen sam što ću nastaviti ovo putovanje sa Kadilakom i u 2027. godini. Znali smo da izgradnja novog tima Formule 1 od samog početka neće biti laka, ali upravo to ovaj izazov čini toliko posebnim. Postavili smo temelje, učimo i napredujemo, a pred nama je još mnogo toga. Želim još više i verujem u ono što zajedno gradimo. Naša priča tek počinje", kazao je Finac.
Inače, američka ekipa se tokom svoje debitantske sezone u Formuli 1 suočava sa brojnim izazovima, posebno kada je reč o pouzdanosti i konkurentnosti bolida, zbog čega je trenutno jedini tim koji još uvek nije uspeo da osvoji nijedan bod.
Nakon ove potvrde, ostaje još da druga američka ekipa, Has, objavi ime vozača koji će naredne sezone biti timski kolega novajliji Rafaelu Kamari, ali, sve ukazuje na to da će Oliver Berman produžiti aktuelni ugovor.
Raspored za Veliku nagradu Las Vegasa:
Petak:
Prvi trening 01:30-02:30
Drugi trening 05:00-06:00
Subota:
Treći trening 01:30-02:30
Kvalifikacije 05:00
Nedelja:
Trka 05:00