Kimiju važna pol pozicija u Ostinu pred prvu meč-loptu

Da bi mladi Kimi osvojio titulu na nedeljnoj trci u Ostinu (21.00), mora da pobedi, ali mu je potrebno i da Rasel bude barem deveti, a da Hamilton ne završi trku na boljem mestu od petog.

Četvrto mesto pripalo je vozaču Ferarija Šarlu Lekleru , dok je peti njegov timski kolega Luis Hamilton , a šesti drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel , a upravo će rezultati dvojice Britanaca biti veoma važni za Antonelijeve šanse za osvajanje naslova.

Slobodni treninzi u Ostinu prošli su u znaku Ferarija, koji je sa Leklerom bio najbrži na prva dva u petak, dok je Hamiltonu ta čast pripala u subotu, nekoliko sati uoči kvalifikacija. Ipak, vozači ekipe iz Maranela tu brzinu nisu prenela u kvalifikacije, a svakako niko nije mogao da parira Antoneliju, koji je bez većih problema izbio na sam vrh.

Vozaču Mercedesa je to pošlo za rukom već u prvom pokušaju u borbi za startne pozicije, a iako je u drugom popravljao vreme, zbog greške je morao da odustane. Pokušao je Verstapen u tim trenucima da mu preotme prvo mesto, ali na kraju ni on nije mogao bolje, pa je morao da se zadovolji drugom pozicijom, sa koje će pak imati dobru priliku da napadne već u prvoj krivini.

Prvih deset kompletirao je dvojac Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris, kao i dvojac Rejsing Bulsa, Arvid Lindblad i Lijam Loson. Ipak, novajlija Lindblad će posle kazne zbog promene pogonske jedinice krenuti sa 14. pozicije.

Drugi deo kvalifikacija prošao je bez drame za vodeće, ali plasman među najboljih deset izmakao je vozaču Alpina Pjeru Gasliju, dvojcu Audija Niku Hulkenbergu i Gabrijelu Bortoletu, drugom vozaču Alpina Franku Kolapintu, Fernandu Alonsu u Aston Martinu i Oliveru Bermanu u Hasu. Međutim, zbog promena komponenti pogonske jedinice, Kolapinto će pred start nedeljne trke biti pomeren za deset pozicija i zbog toga će krenuti sa 21. mesta, dok će Bortoleto krenuti sa samog začelja.

U prvom delu kvalifikacija nije bilo većih iznenađenja, a dalje se nisu plasirali vozač Hasa Esteban Okon, Lens Strol u Aston Martinu, vozači Vilijamsa Karlos Sains i Aleks Albon, kao i dvojac Kadilaka, Serhio Peres i Valteri Botas. Ipak, zbog ranije pomenutih kazni, Kolapinto i Bortoleto će u nedeljnu trku krenuti iza svih iz poslednjeg reda.

Trka u Ostinu na programu je u nedelju od 21 čas.

Najbržih deset pred Veliku nagradu Sjedinjenih Država:

1. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

2. Maks Verstapen (Red Bul)

3. Isak Hađar (Red Bul)

4. Šarl Lekler (Ferari)

5. Luis Hamilton (Ferari)

6. Džordž Rasel (Mercedes)

7. Oskar Pjastri (Meklaren)

8. Lando Noris (Meklaren)

9. Arvid Lindblad (Rejsing Buls, plus pet mesta)

10. Lijam Loson (Rejsing Buls)