REZZIME DANA (subota): Samo Čelsi izdao, i to dva puta

ZAOKRUŽENO

SENT ETJEN - NANT (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 1:0

Sjajan meč odigrali su ovi timovi. Gorelo na terenu, a susret je prelomio Boake u 90. minutu. Usledila je desetominutna nadoknada, ali promene rezultata nije bilo.

JANG BOJS - SANKT GALENT (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 2:0

Rutinska pobeda Jang Bojsa. Iako je posle prvog poluvremena bilo 0:0, Esende i Girasi su u nastavku rešili Sankt Galen, a domaći tim je mirno priveo utakmicu kraju.

ARSENAL – EVERTON (tip 1, kvota 1,43) – rezultat 2:0 MOZZART RELAX

Do pre nedelju dana bio je bez poraza, u međuvremenu je pretrpeo dva. U duelima protiv londonskih timova Everton je prošao kao bod po trnju, pošto ga je posle Čelsija, ovog vikenda bez bodova ostavio i Arsenal - 2:0 (1:0).

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KOMO – SASUOLO (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0 MOZZART RELAX

Vidno su bili istrošeni igrači Koma nakon spektakularne pobede nad slavnim Mančester junajtedom u Ligi šampiona, ali je klub iz Lombardije pokazao da ima zavidan fond igrača, pa je bez problema izašao na kraj sa Sasulom na svom terenu. Najveće zasluge za petu pobedu u sezoni idu na adresu dvostrukog strelca Anastasiostasija Duvikasa, koji igra u životnoj formi - 2:0 (0:0).

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.

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LACIO – PARMA (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 2:0 MOZZART RELAX

Niko Laciju nije davao nikakve šanse na početku sezone, a Đenaro Gatuzo je bio otpisan pre nego što je sezona počela. Međutim, ljubitelji fudbala moraju da skinu kapu pred njima. Niti su najbolji, niti su najskuplji, niti igraju najlepši fudbal, sami su svesni da nemaju šanse da se bore za „skudeto“, ali posle svega prikazanog u dosadašnjem toku sezone apsolutno zasluženo noće na čelu tabele Serije A. Imalo je Gatuzov tim ozbiljnih problema sa kontranapadima Parme u prvom poluvremenu, ali je u nastavku meča uspeo da slomi ekipu Alberta Đilardina i upiše sedmu pobedu u ovoj sezoni - 2:1 (0:0).

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ATLETIKO MADRID – DEPORTIVO LA KORUNJA (tip 1, kvota 1,25) – 1:0 rezultat MOZZART RELAX

Mnogi i dalje ne mogu očima da vide Hulijana Alvareza, mnogi neće ni moći, ali oko jednoga je Dijago Simeone bio u pravu: klubu je potrebna takva „devetka“. Ne bi imao šta da traži u Španiji bez njega, a sa njim je sve drugačije, Atletiku otvara drugu dimenziju – daje mu nadu da može da se bori za titulu. Gleda u leđi samo Barseloni, prišao joj je samo na dva boda posle pobede nad Deportivom – 1:0 (0:0).

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RB LAJPCIG – ELVERZBERG (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 4:0 MOZZART RELAX

Nema dobre rezultate Martin Demikelis, vodi se debata u klubu koliko mu još treba ukazivati poverenje. Bajern ga je deklasirao u Bundesligi, a Real Madrid u Ligi šampiona. I pre toga šuškalo se u smeni, pa mu je pobeda nad Elverzbergom i te kako važna – 4:0 (0:0). RB Lajpcig se na početku utakmice mučio, teško je ulazio u prilike i najbolju je propuzstio Antonio Nusa. Akciju koju je započeo Andrija Maksimović završio je tako što je gađao suprotan ugao i loptu poslao iznad prečke.

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ŽIL VISENTE - PORTO (tip 2, kvota 1,40) - rezultat 0:1 MOZZART RELAX

U Ligi šampiona ne ide, ali u portugalskom prvenstvu Porto jednostavno ne zna za kiks! Dva uzastopna poraza na evropskoj sceni nisu poremetila savršen niz Zmajeva u domaćem šampionatu. Gostovanje Žil Visenteu nije donelo naročito blistavu partiju, ali jeste ono na šta su navijači Porta već navikli. Šampion je slavio minimalnim rezultatom 1:0 i stigo do devete pobede iz isto toliko utakmica.

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PRECRTANO

ČELSI - TOTENHEM (tip 1, kvota 1,88) - rezultat 0:2 MOZZART RELAX

Mnogi su posle užasnog starta sumnjali u rad Roberta De Zerbija, ali bi strpljenje koje mu je ukazao, Totenhemu moglo da se isplati. Zapravo se već isplaćuje, pošto je londonski tim u derbiju osmog kola Premijer lige na Stamford Bridžu, tamo gde nije slavio više od osam godina, lupio drugu recku i nagovestio da je na dobrom putu - 2:0 (0:0).

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ČELSI - TOTENHEM (tip 3+) - rezultat 0:2 MOZZART RELAX

Jedan od najefikasnijih timova Premijer lige, a nije mogao makar jedan gol da da... Totenhem je svoj deo posla odradio, ali Čelsi nije uspeo, pa iako se činilo kao zicer, 3+ nije zaokružen. Da je makar Totenhem ranije zatresao mrežu, pa da Mozzart Relax uskoči u pomoć...